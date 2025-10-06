¿Qué es Java Spring Boot?

A pesar de lo completo que es Spring Framework y de las capacidades que presenta, hacen falta un tiempo considerable y conocimientos suficientes para configurar, instalar y desplegar las aplicaciones Spring. Spring Boot alivia este esfuerzo con tres importantes prestaciones.

Configuración automática



La configuración automática significa que las aplicaciones se inicializan con dependencias predefinidas que no es necesario configurar manualmente. Como Java Spring Boot lleva prestaciones de configuración automática incorporadas, configura automáticamente tanto los paquetes de la base de Spring Framework como los externos, según su configuración (y según las prácticas recomendadas, que ayudan a evitar errores). Aunque estos valores se pueden modificar temporalmente una vez que se completa la inicialización, la función de configuración automática de Java Spring Boot le permite acelerar el inicio del desarrollo de sus aplicaciones basadas en Spring y reduce la posibilidad de que se produzcan errores humanos.

Enfoque obstinado



Spring Boot utiliza un enfoque obstinado para añadir y configurar dependencias de iniciador, en función de las necesidades del proyecto. Siguiendo su propio criterio, Spring Boot elige qué paquetes instalar y qué valores predeterminados utilizar, en lugar de que sea el usuario quien deba tomar esas decisiones y configurarlo todo manualmente.

Puede definir las necesidades de su proyecto durante el proceso de inicialización; en él, se eligen varias dependencias de iniciador —llamadas Spring Starters— que corresponden a los casos de uso habituales. La ejecución de Spring Boot Initializr se realiza mediante un simple formulario web, sin programación.

Por ejemplo, la dependencia de iniciador "Spring web" permite crear aplicaciones web basadas en Spring con una configuración mínima añadiendo todas las dependencias necesarias, como el servidor web Apache Tomcat, al proyecto. "Spring Security" es otra popular dependencia de iniciador que añade automáticamente funciones de autenticación y control de acceso a la aplicación.

Spring Boot incluye más de 50 Spring Starters, y hay disponibles muchos más de terceras partes.

Aplicaciones autónomas



Spring Boot permite a los desarrolladores crear aplicaciones que simplemente se ejecutan. En concreto, permite crear aplicaciones autónomas que se ejecutan por sí solas, sin depender de un servidor web externo, integrando un servidor web como Tomcat o Netty en la app durante el proceso de inicialización. En consecuencia, puede iniciar su aplicación en cualquier plataforma con el mandato Ejecutar (puede renunciar a esta función para crear aplicaciones sin un servidor web incorporado).