¿Qué es Java Spring Boot?

Java Spring Framework (Spring Framework) es un popular marco de trabajo empresarial de código abierto que sirve para crear aplicaciones autónomas de producción que se ejecutan en una máquina virtual Java (JVM).
Java Spring Boot (Spring Boot) es una herramienta que acelera y simplifica el desarrollo de microservicios y aplicaciones web con Spring Framework gracias a tres funciones principales:
Estas características, combinadas, conforman una herramienta que le permite configurar una aplicación basada en Spring con el mínimo de instalación y configuración.
Spring Framework ofrece una función de inyección de dependencias que permite a los objetos definir dependencias propias que luego les inyecta el contenedor Spring. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones modulares que constan de componentes sin conexión directa que son ideales para microservicios y aplicaciones de red distribuida.
Spring Framework también ofrece soporte incorporado para las tareas habituales que realiza una aplicación, como enlace de datos, conversión de tipo, validación, manejo de excepciones, gestión de recursos y sucesos o internacionalización, entre otras. Se integra con varias tecnologías Java EE, como por ejemplo RMI (invocación a método remoto), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) y Java Web Services. En suma, Spring Framework proporciona a los desarrolladores todas las herramientas y funciones que necesitan para crear aplicaciones Java EE multiplataforma y sin conexión directa que se ejecuten en cualquier entorno.
A pesar de lo completo que es Spring Framework y de las capacidades que presenta, hacen falta un tiempo considerable y conocimientos suficientes para configurar, instalar y desplegar las aplicaciones Spring. Spring Boot alivia este esfuerzo con tres importantes prestaciones.
La configuración automática significa que las aplicaciones se inicializan con dependencias predefinidas que no es necesario configurar manualmente. Como Java Spring Boot lleva prestaciones de configuración automática incorporadas, configura automáticamente tanto los paquetes de la base de Spring Framework como los externos, según su configuración (y según las prácticas recomendadas, que ayudan a evitar errores). Aunque estos valores se pueden modificar temporalmente una vez que se completa la inicialización, la función de configuración automática de Java Spring Boot le permite acelerar el inicio del desarrollo de sus aplicaciones basadas en Spring y reduce la posibilidad de que se produzcan errores humanos.
Spring Boot utiliza un enfoque obstinado para añadir y configurar dependencias de iniciador, en función de las necesidades del proyecto. Siguiendo su propio criterio, Spring Boot elige qué paquetes instalar y qué valores predeterminados utilizar, en lugar de que sea el usuario quien deba tomar esas decisiones y configurarlo todo manualmente.
Puede definir las necesidades de su proyecto durante el proceso de inicialización; en él, se eligen varias dependencias de iniciador —llamadas Spring Starters— que corresponden a los casos de uso habituales. La ejecución de Spring Boot Initializr se realiza mediante un simple formulario web, sin programación.
Por ejemplo, la dependencia de iniciador "Spring web" permite crear aplicaciones web basadas en Spring con una configuración mínima añadiendo todas las dependencias necesarias, como el servidor web Apache Tomcat, al proyecto. "Spring Security" es otra popular dependencia de iniciador que añade automáticamente funciones de autenticación y control de acceso a la aplicación.
Spring Boot incluye más de 50 Spring Starters, y hay disponibles muchos más de terceras partes.
Spring Boot permite a los desarrolladores crear aplicaciones que simplemente se ejecutan. En concreto, permite crear aplicaciones autónomas que se ejecutan por sí solas, sin depender de un servidor web externo, integrando un servidor web como Tomcat o Netty en la app durante el proceso de inicialización. En consecuencia, puede iniciar su aplicación en cualquier plataforma con el mandato Ejecutar (puede renunciar a esta función para crear aplicaciones sin un servidor web incorporado).
Como ya hemos mencionado, las mayores ventajas de usar Spring Boot en lugar de solo Spring Framework son la facilidad de uso y la rapidez de desarrollo. En teoría, estas ventajas se obtienen a costa de perder la flexibilidad que proporciona el trabajo directo con Spring Framework.
Pero, en la práctica, a menos que necesite o desee implementar una configuración especialmente exclusiva, vale la pena hacer esta concesión a cambio de poder utilizar Spring Boot. Aun así, puede utilizar el popular sistema de anotación de Spring Framework, que le permite inyectar fácilmente dependencias adicionales (no cubiertas en Spring Starters) en la aplicación. Además, también obtiene acceso a todas las funciones de Spring Framework, que incluyen fácil manejo de sucesos, validación, enlace de datos, conversión de tipo y funciones de prueba y seguridad incorporadas. En resumen, aunque el ámbito del proyecto esté comprendido en un solo Spring Starter, Spring Boot puede optimizar significativamente el desarrollo.
Si quiere aprender lo básico sobre Spring Boot de forma rápida y fácil, está de suerte. En Internet hay un montón de guías de inicio de Spring Boot, como las dos siguientes:
Basta con buscar "Tutorial de Spring Boot" en Google para encontrar decenas de tutoriales.
