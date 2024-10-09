El enfoque monolítico es el modelo de software tradicional. Los microservicios reflejan el desarrollo posterior de software, pero eso no ha hecho que la arquitectura monolítica quede obsoleta.

Supongamos que ha empezado a trabajar para una startup tecnológica y se le ha encomendado la tarea de implementar un plan de TI para la nueva empresa. Se enfrenta a una serie de decisiones, pero ninguna tan básica o trascendental como decidir entre una arquitectura monolítica o una arquitectura de microservicios. La elección de la arquitectura de software no debe realizarse de forma aislada o sin comprender claramente las necesidades iniciales y futuras de procesamiento de datos de su organización, ya que cualquier método arquitectónico que se elija tendrá efectos profundos en la capacidad de la organización para ejecutar de manera significativa sus objetivos comerciales.

Así pues, lo que está en juego es considerable. Y como usted es el recién nombrado director de TI, también es una decisión de peso para usted personalmente, que podría llevarle a un camino dorado de incalculable avance profesional, si elige sabiamente.

¿Cuál elige? Primero, conozcamos sus opciones.