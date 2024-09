Al asociarse con Watson Health, un socio de datos, analítica y tecnología para el sector sanitario, Ricoh USA obtuvo la ayuda que necesitaba para crear un servicio de impresión 3D ampliamente accesible.Las principales aportaciones de Watson Health fueron su experiencia en el sector y en el diagnóstico por imagen y su fuerte presencia en el sector a través de su software IBM iConnect Access.iConnect Access, un visualizador de imágenes médicas basado en la web, aprobado por la norma 510(k) de la FDA, que cumple con la HIPAA, permite a los proveedores de atención sanitaria agregar, intercambiar y acceder a datos de imágenes médicas en toda la empresa y el equipo asistencial ampliado.

Dado que el personal de cientos de instalaciones ya utilizaba iConnect Access para compartir y gestionar imágenes médicas, era la plataforma ideal para añadir la funcionalidad de impresión 3D. "iConnect Access proporciona la interoperabilidad entre el departamento de radiología, los equipos quirúrgicos y los técnicos de impresión que hacen posible el flujo de trabajo de impresión 3D", afirma Ryan Hess, director de Innovación y Estrategia de Fabricación Aditiva de Ricoh USA. "Ofrece las comunicaciones, así como la capacidad de transmitir datos de imágenes que se encuentran en cada una de esas áreas".

La asociación entre Watson Health y Ricoh USA comenzó con un proyecto de desarrollo de software para mejorar iConnect Access con soporte para el flujo de trabajo de impresión 3D y la segmentación interactiva de imágenes. "iConnect Access se basa en la automatización que se puede aplicar a la segmentación, y Watson Health se compromete a reforzar la automatización que existe hoy en día", dice Hess.

La colaboración comenzó con dos talleres de IBM Design Thinking, que proporcionaron información sobre las capacidades de iConnect Access y lo que había que añadir para el flujo de trabajo de impresión 3D. Los talleres también determinaron cómo la herramienta interactuaría con el portal de administración de casos de Ricoh USA, que vincula a los equipos de impresión 3D y de atención sanitaria. Todas las partes interesadas participaron en los requisitos de la solución, incluidos un conocido experto en segmentación y los médicos que utilizarán la solución.

"A medida que avanzábamos en el proceso iterativo de pensamiento de diseño, exploramos qué datos eran relevantes, cómo podíamos moverlos de un lugar a otro y qué podíamos hacer con ellos", afirma Hess. "Trabajamos bien juntos porque el equipo de Watson Health entendía la interoperabilidad y el equipo de Ricoh entendía cómo la interoperabilidad podía traducirse en resultados físicos". Las sesiones terminaron con un documento detallado de requisitos entregado a los desarrolladores.

La colaboración siguió siendo sólida durante el toma y daca entre los equipos de desarrollo de Ricoh USA y Watson Health. "Creo que es importante reconocer el enfoque colaborativo que los desarrolladores de software y gerentes de producto de Watson Health adoptaron con nosotros para crear exactamente lo que necesitábamos", dice Turner. "Fue un proceso extenso que tuvo mucho éxito".

El proyecto resultó en RICOH 3D for Healthcare, una solución de flujo de trabajo de extremo a extremo integrada que hace que el desarrollo, el diseño y la producción de modelos anatómicos impresos en 3D sean sencillos, precisos y fáciles. RICOH 3D for Healthcare hace posible que los proveedores de atención sanitaria de todo el país desarrollen representaciones de tejidos y huesos específicas para cada paciente. Las réplicas realistas sirven como simuladores físicos para ayudar a los médicos a ver la anatomía interior para una mayor visibilidad de las necesidades del paciente. Estas réplicas impresas en 3D son para uso no diagnóstico/tratamiento. Los hospitales que ya utilizan iConnect Access pueden simplemente actualizarse para activar las características de flujo de trabajo y segmentación de imágenes 3D aprobadas por la norma 510(k) de la FDA de la herramienta. Una variedad de funciones permiten a los médicos editar imágenes de pacientes según sus especificaciones.

Una vez finalizada la segmentación, la herramienta transmite el archivo impreso en 3D al portal de gestión de casos y flujo de trabajo de Ricoh USA, donde los ingenieros biomédicos se hacen cargo. Su trabajo incluye la comunicación con los médicos para finalizar el diseño del modelo y documentar todas las decisiones. Este paso es crucial porque los modelos pueden variar considerablemente. Por ejemplo, un médico puede solicitar colorear un tumor de rojo para que se destaque, usar materiales de diferente flexibilidad para simular órganos reales o cortar un modelo por la mitad para exponer el interior.

A continuación, el médico revisa la imagen de trabajo en el visualizador de iConnect Access. "Esto es muy importante", explica Turner, "porque es la herramienta que ya están usando". A continuación, el diseño aprobado pasa a la fabricación en 3D para su impresión y control de calidad, y luego se envía al centro sanitario.