Was ist KI-Infrastruktur?

ML ist ein Schwerpunktbereich der KI, der Daten und Algorithmen zur Nachahmung der menschlichen Lernweise verwendet und so die Genauigkeit seiner Antworten im Laufe der Zeit verbessert. ML stützt sich auf einen Entscheidungsprozess zur Erstellung einer Vorhersage oder Klassifizierung von Informationen, eine Fehlerfunktion zur Bewertung der Genauigkeit seiner Arbeit sowie ein Large Language Model (LLM) und einen Modelloptimierungsprozess, der Diskrepanzen zwischen bekannten Beispielen und Modellschätzungen reduziert. Ein ML-Algorithmus wiederholt diesen „Bewertungs- und Optimierungsprozess“, bis eine definierte Schwellenwertgenauigkeit für das Modell erreicht ist.



