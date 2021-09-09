Im letzten Jahrzehnt wurde der Wert der künstlichen Intelligenz (KI) in vielen Branchen unter Beweis gestellt. Diese Trends haben das Interesse vieler Unternehmen an KI-Technologien gesteigert, nicht nur, um Geschäftsabläufe zu rationalisieren, sondern auch, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
Die Bereitstellung und Nutzung von KI zur Unterstützung von Geschäftsabläufen kann jedoch erhebliche Risiken für Einzelpersonen, Gruppen und sogar die Gesellschaft bergen, wenn sie nicht nach klaren Grundsätzen und Praktiken, wie sie beispielsweise in bestimmten verbindlichen Regelwerken festgelegt sind. Ein solches Management würde die Möglichkeit verringern, dass KI die Grundrechte der betroffenen Einzelpersonen und Gruppen verletzt. Beispielsweise wäre es eindeutig inakzeptabel, Lebensläufe potenzieller Bewerber mithilfe von KI zu sichten, die gegenüber bestimmten Geschlechtern oder ethnischen Gruppen voreingenommen ist.
Autoritative Regeln gibt es in verschiedenen Formen und sie haben vielfältige Anwendungen. Dazu gehören:
Um den Einsatz und die Nutzung von KI auszuweiten, sollten Unternehmen daher ein Compliance-Management-Programm einrichten, das die relevanten Anforderungen der geltenden KI-Richtlinien berücksichtigt. Ein solches Programm legt Leitplanken für den Einsatz von KI fest, damit diese mit den Grundsätzen und Werten des Unternehmens sowie mit den Erwartungen und Anforderungen der Stakeholder vereinbar ist.
Die Komplexität und der ständige Wandel der maßgeblichen Regeln, die ein Unternehmen befolgen muss, können überwältigend sein. Darüber hinaus kann die Einführung neuer KI-Regeln negative Auswirkungen auf die Einhaltung einiger bereits bestehender Regeln haben. Es ist daher effektiver für das Unternehmen, die Einhaltung der KI-Vorschriften systematisch anzugehen, um einen einheitlichen Compliance-Ansatz im Unternehmen zu ermöglichen und geeignete Kontrollen zur Erfüllung der geltenden Anforderungen zu nutzen.
Aktualisierungen bestehender verbindlicher KI-Vorschriften und die Einführung neuer Vorschriften können erhebliche Änderungen an der Art und Weise erfordern, wie ein Unternehmen sein Compliance-Programm und seine Kontrollen eingerichtet hat. Darüber hinaus kann die Anpassung an neue KI-Anforderungen einen Komplexitätsgrad mit sich bringen, der über das hinausgeht, worauf das Unternehmen vorbereitet war.
Um sich effizient an diese Änderungen anpassen zu können, sollten Unternehmen die Entwicklung und Änderung der relevanten maßgeblichen KI-Regeln proaktiv überwachen.
Wenn ein Unternehmen mehreren maßgeblichen KI-Vorschriften unterliegt, ist es oft schwierig, die Gesamtheit der KI-Anforderungen einzugrenzen, die in einem bestimmten Kontext berücksichtigt werden müssen. Dies liegt daran, dass die Zuordnung von Anforderungen aus KI-Regeln, die von verschiedenen Quellen für verschiedene Gerichtsbarkeiten erlassen werden, eine komplexe Aufgabe ist, die mehrere Fachgebiete (z. B. KI, Datenschutz, Sicherheit) umfasst.
Mithilfe von internen oder externen Ressourcen, wie beispielsweise IBM Promontory Services, können Unternehmen allgemeine KI-Anforderungen ermitteln, die konsequent erfüllt werden müssen, sowie zusätzliche Anforderungen, die nach Bedarf erfüllt werden können.
Ein effektiver KI-Compliance-Management-Ansatz beinhaltet eine klare Kommunikation der richtigen praktischen Schritte zur Erreichung der KI-Compliance-Ziele.
Unternehmen sollten geeignete Prozessaktivierungs- und Schulungsaktivitäten entwickeln, damit die Mitarbeiter die KI-Compliance-Ziele ihres Unternehmens, ihre Rolle bei der Erreichung dieser Ziele sowie die praktische Vorgehensweise verstehen.
Die Durchsetzung der KI-Compliance durch relevante technische und organisatorische Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung.
Ein positiver Ansatz zur Durchsetzung der Compliance, der auf der Förderung von Vertrauen und Transparenz basiert, anstatt den Schwerpunkt auf die Überprüfung zu legen, ist oft effektiver, da er es dem Unternehmen ermöglicht, die volle Unterstützung seiner Mitarbeiter zu gewinnen, um die Compliance-Ziele im Bereich KI zu erreichen.
Technologie spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung eines effektiven KI-Compliance-Programms. Bei Folgendem kann sie hilfreich sein:
Mit einem effektiven KI-Compliance-Programm, das von der Führungsebene unterstützt und von den Mitarbeitern befürwortet wird, können Unternehmen die notwendige Compliance erreichen, um vertrauenswürdige KI im gesamten Unternehmen zu integrieren.
