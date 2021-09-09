Im letzten Jahrzehnt wurde der Wert der künstlichen Intelligenz (KI) in vielen Branchen unter Beweis gestellt. Diese Trends haben das Interesse vieler Unternehmen an KI-Technologien gesteigert, nicht nur, um Geschäftsabläufe zu rationalisieren, sondern auch, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Die Bereitstellung und Nutzung von KI zur Unterstützung von Geschäftsabläufen kann jedoch erhebliche Risiken für Einzelpersonen, Gruppen und sogar die Gesellschaft bergen, wenn sie nicht nach klaren Grundsätzen und Praktiken, wie sie beispielsweise in bestimmten verbindlichen Regelwerken festgelegt sind. Ein solches Management würde die Möglichkeit verringern, dass KI die Grundrechte der betroffenen Einzelpersonen und Gruppen verletzt. Beispielsweise wäre es eindeutig inakzeptabel, Lebensläufe potenzieller Bewerber mithilfe von KI zu sichten, die gegenüber bestimmten Geschlechtern oder ethnischen Gruppen voreingenommen ist.

Autoritative Regeln gibt es in verschiedenen Formen und sie haben vielfältige Anwendungen. Dazu gehören:

Gesetze und Verordnungen, wie beispielsweise das neue Gesetz des Bundesstaates Illinois über Bewerbungsgespräche per Video mit künstlicher Intelligenz.

Internationale Standards, wie beispielsweise diejenigen, die derzeit von den ISO-Arbeitsgruppen für KI entwickelt werden, oder technologieorientierte Standards, wie beispielsweise die IEEE-Standards für KI.

Interne organisatorische Regeln, die auf Prinzipien, Richtlinien oder Verfahren basieren.

Um den Einsatz und die Nutzung von KI auszuweiten, sollten Unternehmen daher ein Compliance-Management-Programm einrichten, das die relevanten Anforderungen der geltenden KI-Richtlinien berücksichtigt. Ein solches Programm legt Leitplanken für den Einsatz von KI fest, damit diese mit den Grundsätzen und Werten des Unternehmens sowie mit den Erwartungen und Anforderungen der Stakeholder vereinbar ist.