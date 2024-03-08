Seit ihrer Einführung im Jahr 2019 wird die 5G-Breitbandtechnologie als bahnbrechende Technologie mit erheblichen Auswirkungen für Verbraucher und Unternehmen gefeiert. In erster Linie liegt das an seiner Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, die von komplexen Geräten generiert werden, die seine Netzwerke nutzen.

Da die Mobiltechnologie im Laufe der Jahre expandiert hat, ist die Anzahl der Daten, die Benutzer täglich generieren, exponentiell gestiegen. Derzeit erfordern andere transformative Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) und maschinelles Lernen (ML) schnellere Geschwindigkeiten, um zu funktionieren, als 3G- und 4G-Netzwerke bieten. Hier kommt 5G ins Spiel, mit seinen schnellen Datenübertragungsfunktionen, die dafür sorgen, dass neuere Technologien so funktionieren, wie sie entwickelt wurden.

Hier sind einige der größten Unterschiede zwischen 5G und früheren drahtlosen Netzwerken.

Physischer Fußabdruck : Die Sender, die in der 5G-Technologie verwendet werden, sind kleiner als in den Vorgängernetzwerken, was eine diskrete Platzierung an abgelegenen Orten ermöglicht. Darüber hinaus sind die „Zellen“ – geografische Bereiche, die alle drahtlosen Netze für die Konnektivität benötigen – in 5G-Netzen kleiner und benötigen weniger Strom als in früheren Generationen.





Fehlerquoten: Das adaptive Modulations- und Codierungsschema (MCS) von 5G, ein Schema, das WLAN-Geräte zur Datenübertragung verwenden, ist leistungsfähiger als in 3G- und 4G-Netzwerken. Damit ist die Blockfehlerrate (BER) von 5G – eine Metrik für die Fehlerhäufigkeit – viel niedriger.

Bandbreite: Durch die Nutzung eines breiteren Spektrums an Funkfrequenzen als frühere Funknetzwerke können 5G-Netzwerke auf einem größeren Bandbreitenbereich übertragen. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Geräte, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt unterstützen können.