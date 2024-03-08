In der Technologiewelt und darüber hinaus werden täglich neue 5G-Anwendungen entdeckt. Von fahrerlosen Autos über intelligentere Städte und Bauernhöfe bis hin zu Einkaufserlebnissen – der neueste Standard in drahtlosen Netzwerken ist bereit, die Art und Weise, wie wir mit Informationen, Geräten und untereinander interagieren, zu verändern. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie die Menschen 5G nutzen, um ihre Welt zu verändern?
5G (fünfte mobile Technologie-Generation) ist der neueste Standard für Mobilfunknetze. Wie ihre Vorgänger 3G, 4G und 4G LTE nutzt die 5G-Technologie Funkwellen für die Datenübertragung. Aufgrund deutlicher Verbesserungen bei Latenz, Durchsatz und Bandbreite ist 5G jedoch in der Lage, schnellere Downloads und Upload-Geschwindigkeiten als frühere Netzwerke zu ermöglichen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Seit ihrer Einführung im Jahr 2019 wird die 5G-Breitbandtechnologie als bahnbrechende Technologie mit erheblichen Auswirkungen für Verbraucher und Unternehmen gefeiert. In erster Linie liegt das an seiner Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, die von komplexen Geräten generiert werden, die seine Netzwerke nutzen.
Da die Mobiltechnologie im Laufe der Jahre expandiert hat, ist die Anzahl der Daten, die Benutzer täglich generieren, exponentiell gestiegen. Derzeit erfordern andere transformative Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) und maschinelles Lernen (ML) schnellere Geschwindigkeiten, um zu funktionieren, als 3G- und 4G-Netzwerke bieten. Hier kommt 5G ins Spiel, mit seinen schnellen Datenübertragungsfunktionen, die dafür sorgen, dass neuere Technologien so funktionieren, wie sie entwickelt wurden.
Hier sind einige der größten Unterschiede zwischen 5G und früheren drahtlosen Netzwerken.
Wie alle drahtlosen Netzwerke sind auch die 5G-Netzwerke in geografische Bereiche unterteilt, die als Zellen bezeichnet werden. In jeder Zelle verbinden sich drahtlose Geräte wie Smartphones, PCs und IoT-Geräte über Funkwellen, die zwischen einer Antenne und einer Basisstation übertragen werden, mit dem Internet. Die Technologie, die 5G zugrunde liegt, ist im Wesentlichen die gleiche wie in 3G- und 4G-Netzen. Aufgrund der geringeren Latenz sind 5G-Netze jedoch in der Lage, schnellere Download-Geschwindigkeiten zu liefern – in einigen Fällen bis zu 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).
Da immer mehr Geräte für 5G-Geschwindigkeiten gebaut werden, steigt die Nachfrage nach 5G-Konnektivität. Heute bieten viele beliebte Internet Service Provider (ISPs) wie Verizon, Google und AT&T 5G-Netze für Privathaushalte und Unternehmen an. Laut Statista haben bereits mehr als 200 Millionen Haushalte und Unternehmen das System erworben, und es wird erwartet, dass sich diese Zahl bis 2028 mindestens verdoppeln wird.
Werfen wir einen Blick auf drei Bereiche technologischer Verbesserungen, die 5G so einzigartig gemacht haben.
Der 5G NR-Standard (New Radio) für Mobilfunknetze definiert die nächste Generation der Funkzugriffstechnologie-Spezifikation (RAT) für alle 5G-Mobilfunknetze. Der 5G-Ausbau begann 2018 mit einer globalen Initiative namens 3rd Generation Partnership Project (3FPP). Die Initiative definierte eine neue Reihe von Standards, um das Design von Geräten und Anwendungen für den Einsatz in 5G-Netzwerken zu steuern.
Die Initiative war ein Erfolg, und die 5G-Netze wuchsen in den folgenden Jahren rasant. Heute sind 45 % der Netze weltweit 5G-kompatibel, und diese Zahl wird laut einem aktuellen Bericht von Ericsson bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich auf 85 % steigen.
In 5G-Netzen können Netzbetreiber mehrere unabhängige virtuelle Netzwerke (zusätzlich zu den öffentlichen) auf derselben Infrastruktur anbieten. Im Gegensatz zu früheren drahtlosen Netzwerken ermöglicht diese neue Funktion den Benutzern, mehr Dinge aus der Ferne mit größerer Sicherheit als je zuvor zu erledigen. In einem 5G-Netzwerk können Unternehmen beispielsweise Anwendungsfall oder Geschäftsmodelle erstellen und ihnen ihr eigenes unabhängiges virtuelles Netzwerk zuweisen. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit für Ihre Mitarbeiter durch mehr Anpassungsfähigkeit und Sicherheit erheblich.
Neben dem Network Slicing kann die Erstellung eines privaten 5G-Netzwerks auch die Personalisierungsfunktionen und Sicherheitsfunktionen im Vergleich zu früheren Generationen von drahtlosen Netzwerken verbessern. Globale Unternehmen, die mehr Kontrolle und Mobilität für ihre Mitarbeiter wünschen, wenden sich zunehmend an private 5G-Netzwerkarchitekturen anstelle von öffentlichen Netzwerken, die sie in der Vergangenheit verwendet haben.
Nachdem wir nun besser verstehen, wie die 5G-Technologie funktioniert, werfen wir einen genaueren Blick auf einige der aufregenden Anwendungen, die sie ermöglicht.
Von Taxis bis hin zu Drohnen und darüber hinaus - die 5G-Technologie bildet die Grundlage für die meisten Funktionen der nächsten Generation autonomer Fahrzeuge. Bis zur Einführung des 5G-Mobilfunkstandards waren vollautonome Fahrzeuge aufgrund der Datenübertragungsbeschränkungen der 3G- und 4G-Technologie eher eine Utopie. Die blitzschnellen Verbindungsgeschwindigkeiten von 5G haben Transportsysteme für Autos, Züge und mehr schneller gemacht als frühere Generationen und die Art und Weise, wie Systeme und Geräte sich verbinden, kommunizieren und zusammenarbeiten, verändert.
5G ist zusammen mit KI und ML bereit, Fabriken nicht nur intelligenter, sondern auch automatisierter, effizienter und resilient zu machen. Heute werden viele alltägliche, aber notwendige Aufgaben, die mit der Reparatur und Optimierung von Equipment verbunden sind, dank 5G-Konnektivität gepaart mit KI- und ML-Fähigkeiten an Maschinen übertragen. Dies ist ein Bereich, in dem 5G einen großen Umbruch bewirken wird. Es wird sich auf alles auswirken, vom Kraftstoffverbrauch bis hin zur Gestaltung der Lebenszyklen von Equipment und der Art und Weise, wie Waren zu uns nach Hause kommen.
Zum Beispiel können in einer belebten Fabrikhalle Drohnen und Kameras, die mit intelligenten Geräten verbunden sind, die das IoT nutzen, helfen, etwas effizienter als in der Vergangenheit zu lokalisieren und zu transportieren und Diebstahl zu verhindern. Das ist nicht nur besser für die Umwelt und die Verbraucher, sondern es gibt den Mitarbeitern auch die Möglichkeit, ihre Zeit und Energie Aufgaben zu widmen, die ihren Fähigkeiten besser entsprechen.
Die Idee einer hypervernetzten urbanen Umgebung, die 5G-Netzwerkgeschwindigkeiten nutzt, um Innovationen in Bereichen wie Strafverfolgung, Abfallentsorgung und Katastrophenschutz voranzutreiben, wird schnell zur Realität. Einige Städte nutzen bereits 5G-fähige Sensoren, um Verkehrsmuster in Echtzeit zu verfolgen und Signale anzupassen, um den Verkehrsfluss zu lenken, Staus zu minimieren und die Luftqualität zu verbessern.
Darüber hinaus überwachen 5G-Stromnetze Angebot und Nachfrage in dicht besiedelten Gebieten und setzen KI- und ML-Anwendungen ein, um zu „lernen“, zu welchen Zeiten Energie stark oder weniger nachgefragt wird. Dieser Prozess wirkt sich nachweislich erheblich auf Energieeinsparung und Verschwendung aus, reduziert potenziell die CO2-Emissionen und hilft Städten, ihre Nachhaltigkeit zu erreichen.
Krankenhäuser, Ärzte und das Gesundheitswesen als Ganzes profitieren bereits täglich von der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der 5G-Netze. Ein Beispiel ist der Bereich der ferngesteuerten Chirurgie, bei dem Robotik und ein hochauflösender Live-Stream eingesetzt werden, der über ein 5G-Netz mit dem Internet verbunden ist. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich der mobilen Gesundheit, wo 5G dem medizinischen Personal vor Ort schnellen Zugriff auf Patientendaten und die Krankengeschichte ermöglicht. So können sie schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen und möglicherweise Leben retten.
Schließlich haben wir während der Pandemie gesehen, dass die Kontaktverfolgung und die Kartierung von Ausbrüchen entscheidend für die Sicherheit der Bevölkerung sind. Die Fähigkeit von 5G, Datenmengen schnell und sicher bereitzustellen, ermöglicht es Experten, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf alle haben.
5G in Kombination mit neuen technologischen Funktionen wird nicht nur zur Automatisierung von Mitarbeiteraufgaben führen, es wird sie und die gesamte Erfahrung dramatisch verbessern. Nehmen wir zum Beispiel Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). VR (digitale Umgebungen, die die reale Welt ausschließen) und AR (digitale Inhalte, die die reale Welt erweitern) werden bereits von Lagermitarbeitern, Treibern und vielen anderen genutzt. Diese Mitarbeiter verlassen sich auf Wearables, die mit einem 5G-Netzwerk verbunden sind, das Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten ermöglicht, die mehrere wichtige Funktionen verbessern, darunter die folgenden:
Edge Computing, ein Computer-Framework, das es ermöglicht, Berechnungen näher an Datenquellen durchzuführen, wird schnell zum Standard für Unternehmen. Laut diesem Gartner Whitepaper werden bis zum Jahr 2025 75 % der Unternehmensdaten am Edge verarbeitet werden (im Vergleich zu nur 10 % heute). Diese Verschiebung spart Unternehmen Zeit und Geld und ermöglicht eine bessere Kontrolle über große Datenmengen. Ohne die neuen Geschwindigkeitsstandards, die durch die 5G-Technologie generiert werden, wäre das unmöglich.
Ultrazuverlässiges Edge Computing und 5G ermöglichen Unternehmen schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, mehr Kontrolle und größere Sicherheit bei großen Datenmengen. Zusammen werden diese beiden Technologien dazu beitragen, die Latenz zu reduzieren und gleichzeitig Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bandbreite zu erhöhen, was zu schnelleren, umfassenderen Datenanalysen und Erkenntnissen für Unternehmen auf der ganzen Welt führt.
5G bietet erhebliche Chancen für Unternehmen, aber zunächst brauchen Sie eine Plattform, die der Geschwindigkeit gewachsen ist. IBM Cloud Satellite® ermöglicht es Ihnen, Anwendungen konsistent in lokalen, Edge-Computing- und Public-Cloud-Umgebungen in einem 5G-Netz bereitzustellen und auszuführen. Und das alles durch eine sichere und überprüfbare Kommunikation innerhalb der IBM Cloud.
Erfahren Sie, was Netzwerklatenz ist, warum sie wichtig ist und wie sie sich auf die Leistung auswirkt. Erkunden Sie ihre Ursachen und Lösungen, um die Latenzzeit zu messen und zu reduzieren und so schnellere und effizientere Verbindungen herzustellen.
Erkunden Sie, wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) die Produktivität und Flexibilität Ihres Unternehmen steigern können. Erhalten Sie Zugriff auf unsere neuesten Erkenntnisse zur Nutzung der XR-Technologie, um Ihren Arbeitsbereich zu transformieren und die Effizienz zu steigern.
Entdecken Sie, wie Edge Computing durch höhere Geschwindigkeit, verbesserte Sicherheit und unübertroffene Skalierbarkeit Abläufe transformiert. Sind Sie bereit, das Potenzial von Edge zu nutzen? Tauchen Sie jetzt ein.
Erfahren Sie, wie 5G-Network-Slicing den Telekommunikationsbetrieb revolutioniert, indem es personalisierte, schnelle und zuverlässige Konnektivität für Branchen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Smart Cities ermöglicht.
ESG integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in die Unternehmensstrategien und bietet Vorteile, die von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zur Stärkung des Vertrauens der Stakeholder reichen. Erfahren Sie, wie ESG-Investitionen finanzielle Ziele mit ethischer Verantwortung in Einklang bringen können und wie ESG-Metriken effektiv offengelegt werden können.
IBM Cloud Pak for Network Automation ist ein Cloud Pak, das die Automatisierung und Orchestrierung von Netzwerkinfrastrukturbetrieben ermöglicht.
Automatisieren Sie Abläufe, verbessern Sie die Benutzererfahrung und erhöhen Sie die Sicherheit mit Edge-Computing-Lösungen von IBM.
Konsolidieren Sie die Rechenzentrumsunterstützung mit IBM Technology Lifecycle Services für Cloud-Netzwerke und mehr.
Automatisieren Sie Ihren Netzwerkbetrieb mit IBM Cloud Pak for Network Automation. Erfahren Sie, wie intelligente Automatisierung Prozesse rationalisieren und die betriebliche Komplexität reduzieren kann, damit sich Ihr Team auf Innovation konzentrieren kann.