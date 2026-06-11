Checklisten für die vorbeugende Wartung sind standardisierte Dokumente, die die Aufgaben der vorbeugenden Wartung für verschiedene Arten von Assets, einschließlich Fahrzeugen, Equipment und Einrichtungen, beschreiben.
Die Erstellung einer starken Checkliste für die präventive Wartung hilft Unternehmen, von veralteten, reaktiven Wartungspraktiken auf modernere, proaktive Taktiken zu umzustellen.
Checklisten für die vorbeugende Wartung werden vor allem in den Bereichen Facilities Management, Fertigung, Gesundheitswesen und Transport eingesetzt, um Wartungsteams dabei zu unterstützen, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu Geräteausfällen führen. In Kombination mit modernen vorausschauenden Wartungstools und -software helfen präventive Wartungschecklisten, die Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer der Assets zu verlängern.
Vorbeugende Wartung (PM) ist eine proaktive Wartungsstrategie, die dazu beiträgt, unerwartete Equipment-Ausfälle und ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. Sie zählt zu den geplanten Wartungsmaßnahmen und ist ein wichtiger Bestandteil effektiver Facilities-Management-Programme. Sie ist in einer Vielzahl von Branchen weit verbreitet, überall dort, wo Unternehmen große, komplexe Assets als Teil ihrer Kerngeschäftsprozesse benötigen.
Auf Unternehmensebene sind vorbeugende Wartungspläne in der Regel umfassender als Wartungspläne für einzelne Assets und beinhalten oft die Wartung einer gesamten Produktionsanlage oder eines Fertigungswerks. Bei dieser Art von Bereitstellung gehören zu den präventiven Aufgaben regelmäßige Inspektionen von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), elektrischen Systemen und Equipment der Produktionslinie.
Moderne Wartungsteams, die effektive präventive Wartung durchführen, verlassen sich auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), um Workflows zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Mit diesen Tools können Praktiker Probleme proaktiv identifizieren und lösen, bevor sie zu kostspieligen Reparaturen oder Produktionsunterbrechungen führen.
Vorbeugende Wartung und vorausschauende Wartung sind sich insofern ähnlich, als dass sie das gleiche Ziel verfolgen, Assets proaktiv zu reparieren, bevor sie ausfallen, aber sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie Wartungsaktivitäten geplant werden.
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Unternehmen nutzen diese Best Practices typischerweise, um starke Checklisten für die vorbeugende Wartung zu erstellen.
Der erste Schritt zur Implementierung einer Checkliste für vorbeugende Wartung besteht darin, den Bestand aller Assets zu erfassen, die Wartung erfordern. Hier ist eine Liste einiger Assets, die häufig mit vorbeugenden Wartungsmaßnahmen gewartet werden:
Nachdem ein Unternehmen eine Liste seiner Assets erstellt hat, überprüfen Techniker die Herstellerempfehlungen für jedes einzelne Asset, um geeignete Verfahren festzulegen. Beispiele für Herstellerempfehlungen, die in dieser Phase typischerweise gelten, sind:
Zusätzlich zu den routinemäßigen Wartungsaufgaben, die in der ersten Phase Ihrer Checkliste festgelegt wurden, müssen die Teams alle weiteren kritischen Wartungsaufgaben identifizieren, die anfallen könnten.
Zum Beispiel verfügen HVAC-, Elektrosysteme und andere komplexe Assets über viele kritische Komponenten, wie Luftfilter, Kältemittelleitungen, Leistungsschalter und Kondensatorspulen. Diese Elemente müssen regelmäßig überprüft und ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit des Assets zu erhalten.
Die Gewährleistung der Sicherheit der Arbeiter ist ebenfalls eine wichtige Wartungsaufgabe. Hier einige Beispiele, wie Organisationen der Sicherheit ihrer Mitarbeiter Priorität einräumen und die Unversehrtheit der Gebäude und Anlagen gewährleisten, in und auf denen sie arbeiten:
Um ihre Arbeit lückenlos nachverfolgen zu können, müssen Wartungsteams eine standardisierte Dokumentation und ein einheitliches Framework für die Erfassung, Speicherung und den Zugriff auf Wartungsinformationen verwenden. Die Standardisierung trägt dazu bei, Dateneingabefehler zu reduzieren und die Genauigkeit der Berichterstattung im Laufe der Zeit zu verbessern. Außerdem wird es einfacher, Benchmarks festzulegen und zu überwachen.
Um standardisierte Dokumentationsfelder zu erstellen, können Teams diese einfachen Schritte befolgen:
Zunehmend verlassen sich moderne Wartungsunternehmen auf ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS), um präventive Wartungschecklisten zu überwachen. Ein CMMS ist eine Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre wichtigsten Wartungsprozesse zu automatisieren und zu verbessern sowie ihre Aktivitäten umfassend zu dokumentieren.
Ein CMMS mit präventiver Wartungssoftware kann automatisch Arbeitsaufträge erstellen, visuelle Inspektionen planen und die Fertigstellungsraten für präventive Wartungsaufgaben verfolgen. Durch die Digitalisierung der Checklisten für die präventive Wartung können Unternehmen die Transparenz verbessern, Verwaltungsaufgaben reduzieren und ineffiziente Prozesse rationalisieren.
Die Entwicklung einer Checkliste ist nur der erste Schritt. Um effektiv zu sein, müssen Unternehmen ihre Wartungsteams trainieren, um die Checkliste zu verwenden, und wichtige Leistungsmetriken (KPI) festlegen und überwachen, um die Effektivität zu messen.
Checklisten für präventive Wartung verlangen von den Mitarbeitern, dass sie den Zweck jedes Punktes auf der Liste verstehen und wissen, wie sich ihre individuelle Arbeit darauf auswirken könnte. Die Schulung zur Checkliste zur präventiven Wartung beinhaltet in der Regel:
Um wirksam zu sein, müssen vorbeugende Wartungsmaßnahmen an einzelne Arbeitsaufträge gebunden und in ein CMMS integriert werden. Dieser Aspekt kann für Unternehmen, deren Mitarbeiter den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn mit manueller Datenerfassung verbracht haben, eine Herausforderung darstellen.
Die Schulung der Mitarbeiter zur Integration von Wartungsaufgaben in Arbeitsaufträge und die Verwendung moderner CMMS-Tools zur Nachverfolgung verbessern die Abschlussraten und tragen dazu bei, dass Wartungsaufgaben abgeschlossen werden.
Wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) sind Metriken, die Unternehmen verwenden, um den Erfolg kritischer Geschäftsaktivitäten zu bewerten. Gängige Wartungs-KPIs für vorbeugende Wartungsprogramme sind Ausfallzeiten, Häufigkeit von Equipment-Ausfällen, Wartungskosten, Lebensdauer der Assets und Abschlussquoten von Arbeitsaufträgen.
Ein CMMS kann alle diese Metriken erfassen, um die Genauigkeit zu verbessern und die Disziplin im gesamten Unternehmen sichtbarer zu machen.
Unternehmen, die strukturierte Checklisten für präventive Wartung implementieren, haben viele operative Vorteile. Hier sind einige der am besten dokumentierten:
Die Fertigungsindustrie verwendet Checklisten für die vorbeugende Wartung, um die regelmäßige Inspektion der Produktionsanlagen gemäß den geltenden Verfahren sicherzustellen. Techniker und Maschinenbediener erstellen Checklisten mit standardisierten Arbeitsabläufen und befolgen diese genau, um Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Fertigungseinrichtungen benötigen häufig komplexe, stark vernetzte Systeme, bei denen Asset-Ausfallzeit die Produktion unterbrechen kann. Checklisten für die vorbeugende Wartung helfen Teams, Verschleiß frühzeitig zu erkennen und Probleme zu beheben, bevor es zu Ausfällen und Ausfallzeit kommt. Checklisten helfen außerdem dabei, sicherzustellen, dass die Teams die Wartungen einheitlich durchführen, unabhängig davon, wer die Arbeiten ausführt.
Im Facilities Management helfen präventive Wartungschecklisten den Einrichtungsmanagern dabei, sichere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu gewährleisten und die Kosten für die Einrichtungswartung im Zusammenhang mit Notfallreparaturen zu senken.
Wie Produktionslinien in der Fertigung sind auch moderne Einrichtungen auf hochgradig vernetzte Systeme angewiesen, um den täglichen Betrieb zu unterstützen. Checklisten für die präventive Wartung helfen sicherzustellen, dass diese Assets zuverlässig, sicher und vollständig konform bleiben.
Neben Sicherheit und Compliance helfen vorbeugende Wartungschecklisten Technikern, eine angenehme Umgebung für Mitarbeiter, Mieter und Kunden zu gewährleisten. Mit Checklisten zur vorbeugenden Wartung werden häufig Aufgaben wie die Überprüfung von Thermostaten, der Austausch von Glühbirnen und das Testen von Belüftungssystemen erfasst, die für den Komfort der Bewohner entscheidend sind.
Im Transport- und Flottenmanagement verwenden Wartungsmanager vorbeugende Wartungschecklisten, um die Fahrzeuge und Assets, für die sie verantwortlich sind, zuverlässiger zu machen. Checklisten tragen dazu bei, den Prozess der Inspektion, Wartung und Dokumentation von Fahrzeugwartungsarbeiten zu standardisieren, die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit sowie die Verfügbarkeit der Fahrzeugflotte zu erhöhen.
Eines der größten Probleme für Flottenwartungs-Techniker ist die Vermeidung von Störungen. Störungen können Lieferpläne durcheinanderbringen, die Betriebskosten erhöhen und sich negativ auf den Kundenservice auswirken. Checklisten für vorbeugende Wartung helfen Technikern, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu Ausfällen führen, indem sie regelmäßig Motoren, Bremssysteme, Getriebeöle und andere Komponenten überprüfen.
Im Gesundheitswesen stellen vorbeugende Wartungs-Checklisten sicher, dass medizinisches Equipment, Systeme und Einrichtungen sicher und zuverlässig sind und den jeweiligen Vorschriften entsprechen. Equipment-Ausfälle im Gesundheitswesen können die Gesundheit der Patienten direkt beeinträchtigen. Checklisten für die vorbeugende Wartung spielen eine kritische Rolle bei der Sicherstellung der Integrität von Betriebsabläufen und Equipment.
Fehlfunktionen oder unsachgemäß durchgeführte Verfahren im Gesundheitswesen können zu ungenauen Ergebnissen, Verzögerungen bei der Behandlung und zu Schäden für den Patienten führen. Checklisten für die vorbeugende Wartung helfen Technikern, durch regelmäßige Kalibrierungsprüfungen, Leistungstests und Sicherheitsinspektionen sicherzustellen, dass ihr Equipment vor dem Einsatz ordnungsgemäß funktioniert.
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