Vorbeugende Wartung (PM) ist eine proaktive Wartungsstrategie, die dazu beiträgt, unerwartete Equipment-Ausfälle und ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern. Sie zählt zu den geplanten Wartungsmaßnahmen und ist ein wichtiger Bestandteil effektiver Facilities-Management-Programme. Sie ist in einer Vielzahl von Branchen weit verbreitet, überall dort, wo Unternehmen große, komplexe Assets als Teil ihrer Kerngeschäftsprozesse benötigen.

Auf Unternehmensebene sind vorbeugende Wartungspläne in der Regel umfassender als Wartungspläne für einzelne Assets und beinhalten oft die Wartung einer gesamten Produktionsanlage oder eines Fertigungswerks. Bei dieser Art von Bereitstellung gehören zu den präventiven Aufgaben regelmäßige Inspektionen von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), elektrischen Systemen und Equipment der Produktionslinie.

Moderne Wartungsteams, die effektive präventive Wartung durchführen, verlassen sich auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), um Workflows zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Mit diesen Tools können Praktiker Probleme proaktiv identifizieren und lösen, bevor sie zu kostspieligen Reparaturen oder Produktionsunterbrechungen führen.