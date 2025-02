Was ist eine Routinewartung?

Die routinemäßige Wartung umfasst eine Reihe von laufenden Wartungsaufgaben, die dazu beitragen, die Betriebsfähigkeit von Assets zu erhalten und unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Beispiele für solche Aufgaben sind die Überprüfung des Equipment, Ölwechsel und die Müllentsorgung. Diese Wartungsaktivitäten helfen Unternehmen, kostspielige Notfallreparaturen zu vermeiden, Ausfälle von Equipment zu reduzieren und die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit von Systemen und Assets zu erhöhen.

Während routinemäßige Wartungsarbeiten üblicherweise mit der Wartung von Einrichtungen, Maschinen und anderen Assets des Unternehmens, wie Lieferfahrzeugen und Equipment, in Verbindung gebracht werden, können sie auch für die Informationstechnologie (IT) gelten. Die routinemäßige Wartung in der IT umfasst regelmäßige Aufgaben und Verfahren, die auf den reibungslosen Betrieb der IT-Infrastruktur eines Unternehmens abzielen, einschließlich Software-Updates, Hardware-Überprüfungen, Backup-Verwaltung und Netzwerküberwachung.