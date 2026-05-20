Was ist ausfallorientierte Wartung?

Die ausfallorientierte Wartung, auch reaktive Wartung und Run-to-Failure-Wartung genannt, ist eine Wartungsstrategie, die Unternehmen nutzen, um die Funktionalität von Assets nach einem Equipment-Ausfall wiederherzustellen.
Im Gegensatz zu einigen anderen Ansätzen des Wartungsmanagements beinhaltet die ausfallorientierte Wartung keine regelmäßige Wartung oder routinemäßige Wartungsarbeiten, um den Ausfall von Assets zu verhindern.
Wenn Equipment im Rahmen eines ausfallorientierten Wartungsprogramms ausfällt, diagnostiziert ein Reparaturtechniker das Problem und erstellt einen Arbeitsauftrag. Während andere Wartungsansätze auf Zustandsüberwachung (CBM) in Echtzeit und vorausschauende Analyse beruhen, erfolgt die ausfallorientierte Wartung ausschließlich ereignisgesteuert: Wartungsarbeiten beginnen erst, wenn ein Asset ausgefallen ist.
Die ausfallorientierte Wartung ist eine der ältesten und einfachsten Ansätze im Asset-Management und wird in vielen Branchen weiterhin stark genutzt. Industrieumgebungen, Lagerhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Versorgungsinfrastruktur und Transportflotten nutzen alle Methoden der ausfallorientierten Wartung als Kernbestandteile ihrer Wartungsstrategie. Laut einem aktuellen Bericht war allein in Industrieumgebungen die ausfallorientierte Wartung die Hauptstrategie für 38 % der Wartungsteams. 1
Obwohl die ausfallorientierte Wartung oft negativ mit ungeplanten Ausfallzeiten und Notfallwartung in Verbindung gebracht wird, kann sie dennoch ein hochwirksames Instrument sein, wenn sie strategisch eingesetzt wird. Starke Wartungsteams verlassen sich auf proaktive Wartungsprogramme für ihre wichtigsten Assets und setzen auf ausfallorientierte Wartung für nicht-kritisches Equipment.
Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwarelösung, die entwickelt wurde, um Aspekte moderner Wartungsprogramme zu automatisieren und zu verbessern. Mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI), des maschinellen Lernens (ML) und des Internets der Dinge (IoT) sind CMMS-Tools zu einem zentralen Bestandteil vieler Wartungsstrategien geworden.
Im Rahmen eines ausfallorientierten Wartungsprogramms, das auf Ausfallzeiten basiert, verfolgt die CMMS-Software, welche Assets in einem Ausfallbetriebsplan geführt werden und welche regelmäßig mit einer anderen Art der Wartung gewartet werden müssen.
Hier einige Beispiele für ausfallorientierte Wartungsarbeiten, die durch CMMS-Tools verbessert werden können:
Die ausfallorientierte Wartung steht in engem Zusammenhang mit einer anderen Art von Wartung, die als korrektive Wartung bekannt ist, aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen den beiden.
Während eine Pannenwartung nur erforderlich ist, wenn ein Gerät ausfällt, kann die korrektive Wartung während des gesamten Lebenszyklus der Anlage durchgeführt werden. Außerdem richtet sich die korrektive Wartung in der Regel an Assets mit weniger gravierenden Reparaturbedürfnissen als solche, die eine ausfallorientierte Wartung erfordern. Schließlich führt die korrektive Wartung im Gegensatz zur ausfallorientierten Wartung selten zu ungeplanten Ausfallzeiten.
Beide Ansätze unterscheiden sich erheblich von proaktiver Wartung, einer Wartungsstrategie, die präventive und vorausschauende Wartungstaktiken umfasst, um Asset-Ausfälle vollständig zu verhindern.
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Die Durchführung von Wartungsprozessen nach einem Defekt ist im Vergleich zu anderen, komplexeren Wartungsarten relativ einfach. Hier sehen Sie eine genauere Betrachtung der einzelnen Schritte.
Ausfallorientierte Wartungsreparaturen beginnen, sobald die Betreiber ein defektes Asset identifizieren.
Ein Techniker analysiert das Problem genauer und dokumentiert die Störung. Der Techniker erstellt einen Arbeitsauftrag, typischerweise mithilfe eines CMMS-Tools, und beschreibt dem Wartungsteam das Problem detailliert.
Je nach Kritikalität des beschädigten Assets muss das Wartungsteam entscheiden, ob es sofort mit Notfallwartungsverfahren repariert oder die Reparatur zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant wird.
Die Beurteilung der Kritikalität von Assets ist einer der wichtigsten Aspekte der Wartung, denn wenn nicht kritisches Equipment-Teil ausfällt, können viele Assets ohne Unterbrechung weiterbetrieben werden. Zum Beispiel stellt der Austausch von Glühbirnen in einer Speichereinrichtung, nachdem sie durchgebrannt sind, kaum bis gar kein Risiko für das Kerngeschäft dar, weshalb Glühlampen in der Regel nach einem Run-to-Fail-Ansatz gewartet werden.
Während der Reparaturphase der ausfallorientierten Wartung diagnostizieren die Techniker die Ursache des Geräteausfalls und ersetzen oder reparieren beschädigte Komponenten.
Typische Wartungsverfahren in dieser Phase umfassen Inspektionen, Tests und Demontage, um Probleme zu isolieren und zu beheben. Zu den weiteren Wartungsaktivitäten während der Reparaturphase gehören der Austausch verschlissener Lager, das Festziehen oder Lösen von Schrauben und gegebenenfalls sogar der Wiederaufbau einer kompletten Produktionsanlage.
Strategisches Bestandsmanagement und Ersatzteile spielen bei der Reparatur eine wichtige Rolle, oft unterstützt durch ein CMMS, das hilft, Teile und Komponenten entsprechend der Asset-Kritikalität zu verteilen.
Bevor das Asset wieder in Betrieb genommen wird, testen und dokumentieren Techniker die Funktionalität gründlich und bewerten Wartungsdaten von vor und nach einer Reparatur, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
CMMS-Tools helfen in dieser Phase, zukünftige Wartungsansätze zu optimieren, indem sie die Leistungshistorie der Assets erfassen und analysieren, um den Bedienern zu helfen, Muster zu erkennen und ungeplante Ausfallzeit zu vermeiden.
Es gibt zwei Hauptarten der ausfallorientierten Wartung: ungeplante ausfallorientierte Wartung und geplante ausfallorientierte Wartung. Unternehmen müssen ein tiefes Verständnis von beiden haben, um eine effektive Wartungsstrategie aufzubauen.
Die meisten Wartungspläne stufen ungeplante Wartung als eine Form der reaktiven Wartung ein und setzen sie strategisch ein, wenn die Kosten der Ausfallzeit aufgrund von Reparaturen die Kosten eines Assetausfalls übersteigen.
Bei erfolgreichen Wartungsprogrammen wird die ungeplante ausfallorientierte Wartung nur dann eingesetzt, wenn Equipment unerwartet ausfällt und sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Bei Notfallreparaturen erhalten die Techniker oft nur wenig oder gar keine Vorwarnung vor einem Equipment-Ausfall, sodass die Wartungsteams üben müssen, schnell zu reagieren und Ausfallzeit zu minimieren.
Notfallwartungsverfahren kann kostspielig sein, wenn sie Abschaltungen, Überstundenkosten und eine beschleunigte Beschaffung von Ersatzteilen beinhaltet. Sie stören am meisten, wenn eine Notfallreparatur ein kritisches Asset wie ein Förderband in einer Fertigungsanlage betrifft, welches das Unternehmen für seinen Kerngeschäftsbetrieb benötigt.
Da ungeplante Ausfallzeit die Reparaturkosten erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Betriebsstörungen steigern können, müssen die Wartungsteams die Maßnahmen zur Behebung von Störungen mit proaktiver, vorbeugender und vorausschauender Wartung in Einklang bringen.
Geplante ausfallorientierte Wartung, auch als vorsätzliche Run-to-failure-Wartung bezeichnet, ist strategischer und kostengünstiger als ungeplante Wartung.
Mit einem geplanten Ansatz lassen Unternehmen nicht kritische Geräte laufen, bis sie ausfallen, weil das kostengünstiger ist, als sie proaktiv zu reparieren. Dieser Wartungsansatz ist am effektivsten bei kostengünstigen, nicht kritischen Assets, die keinen Einfluss auf das Geschäftsergebnis eines Unternehmens haben.
Geplante ausfallorientierte Wartungsmaßnahmen tragen dazu bei, unnötige Wartungsarbeiten zu reduzieren und Ressourcen besser auf kritische Assets zu konzentrieren. Allerdings erfordert dies mehr Koordination als ungeplante Wartungsarbeiten, was für weniger ausgereifte Unternehmen ein Hindernis darstellen kann.
Bei einem planmäßigen Ansatz der Wartung sollten regelmäßige Inspektionen vorgesehen sein, um sicherzustellen, dass Ausfälle keine Sicherheitsrisiken oder größere Betriebsstörungen verursachen. Darüber hinaus müssen Techniker mit den CMMS-Softwaretools vertraut sein, mit denen bewertet und festgestellt werden kann, welche Assets für eine kostengünstige Run-to-failure-Wartung geeignet sind.
Trotz ihres Rufs, Ausfallzeiten und häufige Betriebsstörungen zu verursachen, kann die ausfallorientierte Wartung bei richtiger Anwendung dennoch ein wirksames Instrument sein.
Hier ist ein genauerer Blick auf einige ihrer Vorteile:
Obwohl die ausfallorientierte Wartung ein wirksames Instrument im Rahmen einer ausgewogenen Wartungsstrategie sein kann, birgt sie erhebliche Risiken, derer sich Unternehmen bewusst sein sollten:
Trotz ihrer Mängel stützen sich moderne Wartungbetriebe nach wie vor auf die ausfallorientierte Wartung für wichtige Aspekte ihrer gesamten Wartungsstrategien.
Hier sind einige Beispiele für ausfallorientierte Wartung in verschiedenen Branchen:
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