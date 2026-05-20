Was ist ausfallorientierte Wartung?

Im Gegensatz zu einigen anderen Ansätzen des Wartungsmanagements beinhaltet die ausfallorientierte Wartung keine regelmäßige Wartung oder routinemäßige Wartungsarbeiten, um den Ausfall von Assets zu verhindern.

Wenn Equipment im Rahmen eines ausfallorientierten Wartungsprogramms ausfällt, diagnostiziert ein Reparaturtechniker das Problem und erstellt einen Arbeitsauftrag. Während andere Wartungsansätze auf Zustandsüberwachung (CBM) in Echtzeit und vorausschauende Analyse beruhen, erfolgt die ausfallorientierte Wartung ausschließlich ereignisgesteuert: Wartungsarbeiten beginnen erst, wenn ein Asset ausgefallen ist.

Die ausfallorientierte Wartung ist eine der ältesten und einfachsten Ansätze im Asset-Management und wird in vielen Branchen weiterhin stark genutzt. Industrieumgebungen, Lagerhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Versorgungsinfrastruktur und Transportflotten nutzen alle Methoden der ausfallorientierten Wartung als Kernbestandteile ihrer Wartungsstrategie. Laut einem aktuellen Bericht war allein in Industrieumgebungen die ausfallorientierte Wartung die Hauptstrategie für 38 % der Wartungsteams. 1

Obwohl die ausfallorientierte Wartung oft negativ mit ungeplanten Ausfallzeiten und Notfallwartung in Verbindung gebracht wird, kann sie dennoch ein hochwirksames Instrument sein, wenn sie strategisch eingesetzt wird. Starke Wartungsteams verlassen sich auf proaktive Wartungsprogramme für ihre wichtigsten Assets und setzen auf ausfallorientierte Wartung für nicht-kritisches Equipment.