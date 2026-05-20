Draufsicht auf einen weißen LKW, der auf einer Schotterstraße zwischen grünen landwirtschaftlichen Feldern Ernte transportiert
Asset-Management

Was ist ausfallorientierte Wartung?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Veröffentlicht 20. Mai 2026

Ausfallorientierte Wartung, definiert

Die ausfallorientierte Wartung, auch reaktive Wartung und Run-to-Failure-Wartung genannt, ist eine Wartungsstrategie, die Unternehmen nutzen, um die Funktionalität von Assets nach einem Equipment-Ausfall wiederherzustellen.

Im Gegensatz zu einigen anderen Ansätzen des Wartungsmanagements beinhaltet die ausfallorientierte Wartung keine regelmäßige Wartung oder routinemäßige Wartungsarbeiten, um den Ausfall von Assets zu verhindern.

Wenn Equipment im Rahmen eines ausfallorientierten Wartungsprogramms ausfällt, diagnostiziert ein Reparaturtechniker das Problem und erstellt einen Arbeitsauftrag. Während andere Wartungsansätze auf Zustandsüberwachung (CBM) in Echtzeit und vorausschauende Analyse beruhen, erfolgt die ausfallorientierte Wartung ausschließlich ereignisgesteuert: Wartungsarbeiten beginnen erst, wenn ein Asset ausgefallen ist.

Die ausfallorientierte Wartung ist eine der ältesten und einfachsten Ansätze im Asset-Management und wird in vielen Branchen weiterhin stark genutzt. Industrieumgebungen, Lagerhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Versorgungsinfrastruktur und Transportflotten nutzen alle Methoden der ausfallorientierten Wartung als Kernbestandteile ihrer Wartungsstrategie. Laut einem aktuellen Bericht war allein in Industrieumgebungen die ausfallorientierte Wartung die Hauptstrategie für 38 % der Wartungsteams. 1

Obwohl die ausfallorientierte Wartung oft negativ mit ungeplanten Ausfallzeiten und Notfallwartung in Verbindung gebracht wird, kann sie dennoch ein hochwirksames Instrument sein, wenn sie strategisch eingesetzt wird. Starke Wartungsteams verlassen sich auf proaktive Wartungsprogramme für ihre wichtigsten Assets und setzen auf ausfallorientierte Wartung für nicht-kritisches Equipment.

CMMS für die ausfallorientierte Wartung

Ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS) ist eine Softwarelösung, die entwickelt wurde, um Aspekte moderner Wartungsprogramme zu automatisieren und zu verbessern. Mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI), des maschinellen Lernens (ML) und des Internets der Dinge (IoT) sind CMMS-Tools zu einem zentralen Bestandteil vieler Wartungsstrategien geworden.

Im Rahmen eines ausfallorientierten Wartungsprogramms, das auf Ausfallzeiten basiert, verfolgt die CMMS-Software, welche Assets in einem Ausfallbetriebsplan geführt werden und welche regelmäßig mit einer anderen Art der Wartung gewartet werden müssen.

Hier einige Beispiele für ausfallorientierte Wartungsarbeiten, die durch CMMS-Tools verbessert werden können:

  • Generierung von Arbeitsaufträgen
  • Ersatzteil- und Bestandsmanagement
  • Analyse der Wartungsdaten
  • Dokumentation des Wartungsverfahrens
  • Workflow-Optimierung

Ausfallorientierte Wartung versus korrektive Wartung

Die ausfallorientierte Wartung steht in engem Zusammenhang mit einer anderen Art von Wartung, die als korrektive Wartung bekannt ist, aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen den beiden.

Während eine Pannenwartung nur erforderlich ist, wenn ein Gerät ausfällt, kann die korrektive Wartung während des gesamten Lebenszyklus der Anlage durchgeführt werden. Außerdem richtet sich die korrektive Wartung in der Regel an Assets mit weniger gravierenden Reparaturbedürfnissen als solche, die eine ausfallorientierte Wartung erfordern. Schließlich führt die korrektive Wartung im Gegensatz zur ausfallorientierten Wartung selten zu ungeplanten Ausfallzeiten.

Beide Ansätze unterscheiden sich erheblich von proaktiver Wartung, einer Wartungsstrategie, die präventive und vorausschauende Wartungstaktiken umfasst, um Asset-Ausfälle vollständig zu verhindern.

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Wie funktioniert die ausfallorientierte Wartung?

Die Durchführung von Wartungsprozessen nach einem Defekt ist im Vergleich zu anderen, komplexeren Wartungsarten relativ einfach. Hier sehen Sie eine genauere Betrachtung der einzelnen Schritte.

1. Diagnose

Ausfallorientierte Wartungsreparaturen beginnen, sobald die Betreiber ein defektes Asset identifizieren.

Ein Techniker analysiert das Problem genauer und dokumentiert die Störung. Der Techniker erstellt einen Arbeitsauftrag, typischerweise mithilfe eines CMMS-Tools, und beschreibt dem Wartungsteam das Problem detailliert.

2. Priorisierung

Je nach Kritikalität des beschädigten Assets muss das Wartungsteam entscheiden, ob es sofort mit Notfallwartungsverfahren repariert oder die Reparatur zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant wird.

Die Beurteilung der Kritikalität von Assets ist einer der wichtigsten Aspekte der Wartung, denn wenn nicht kritisches Equipment-Teil ausfällt, können viele Assets ohne Unterbrechung weiterbetrieben werden. Zum Beispiel stellt der Austausch von Glühbirnen in einer Speichereinrichtung, nachdem sie durchgebrannt sind, kaum bis gar kein Risiko für das Kerngeschäft dar, weshalb Glühlampen in der Regel nach einem Run-to-Fail-Ansatz gewartet werden.

3. Reparatur

Während der Reparaturphase der ausfallorientierten Wartung diagnostizieren die Techniker die Ursache des Geräteausfalls und ersetzen oder reparieren beschädigte Komponenten.

Typische Wartungsverfahren in dieser Phase umfassen Inspektionen, Tests und Demontage, um Probleme zu isolieren und zu beheben. Zu den weiteren Wartungsaktivitäten während der Reparaturphase gehören der Austausch verschlissener Lager, das Festziehen oder Lösen von Schrauben und gegebenenfalls sogar der Wiederaufbau einer kompletten Produktionsanlage.

Strategisches Bestandsmanagement und Ersatzteile spielen bei der Reparatur eine wichtige Rolle, oft unterstützt durch ein CMMS, das hilft, Teile und Komponenten entsprechend der Asset-Kritikalität zu verteilen.

4. Tests

Bevor das Asset wieder in Betrieb genommen wird, testen und dokumentieren Techniker die Funktionalität gründlich und bewerten Wartungsdaten von vor und nach einer Reparatur, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

CMMS-Tools helfen in dieser Phase, zukünftige Wartungsansätze zu optimieren, indem sie die Leistungshistorie der Assets erfassen und analysieren, um den Bedienern zu helfen, Muster zu erkennen und ungeplante Ausfallzeit zu vermeiden.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Arten der ausfallorientierten Wartung

Es gibt zwei Hauptarten der ausfallorientierten Wartung: ungeplante ausfallorientierte Wartung und geplante ausfallorientierte Wartung. Unternehmen müssen ein tiefes Verständnis von beiden haben, um eine effektive Wartungsstrategie aufzubauen.

Nicht geplante ausfallorientierte Wartung

Die meisten Wartungspläne stufen ungeplante Wartung als eine Form der reaktiven Wartung ein und setzen sie strategisch ein, wenn die Kosten der Ausfallzeit aufgrund von Reparaturen die Kosten eines Assetausfalls übersteigen.

Bei erfolgreichen Wartungsprogrammen wird die ungeplante ausfallorientierte Wartung nur dann eingesetzt, wenn Equipment unerwartet ausfällt und sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Bei Notfallreparaturen erhalten die Techniker oft nur wenig oder gar keine Vorwarnung vor einem Equipment-Ausfall, sodass die Wartungsteams üben müssen, schnell zu reagieren und Ausfallzeit zu minimieren.

Notfallwartungsverfahren kann kostspielig sein, wenn sie Abschaltungen, Überstundenkosten und eine beschleunigte Beschaffung von Ersatzteilen beinhaltet. Sie stören am meisten, wenn eine Notfallreparatur ein kritisches Asset wie ein Förderband in einer Fertigungsanlage betrifft, welches das Unternehmen für seinen Kerngeschäftsbetrieb benötigt.

Da ungeplante Ausfallzeit die Reparaturkosten erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Betriebsstörungen steigern können, müssen die Wartungsteams die Maßnahmen zur Behebung von Störungen mit proaktiver, vorbeugender und vorausschauender Wartung in Einklang bringen.

Geplante ausfallorientierte Wartung

Geplante ausfallorientierte Wartung, auch als vorsätzliche Run-to-failure-Wartung bezeichnet, ist strategischer und kostengünstiger als ungeplante Wartung.

Mit einem geplanten Ansatz lassen Unternehmen nicht kritische Geräte laufen, bis sie ausfallen, weil das kostengünstiger ist, als sie proaktiv zu reparieren. Dieser Wartungsansatz ist am effektivsten bei kostengünstigen, nicht kritischen Assets, die keinen Einfluss auf das Geschäftsergebnis eines Unternehmens haben.

Geplante ausfallorientierte Wartungsmaßnahmen tragen dazu bei, unnötige Wartungsarbeiten zu reduzieren und Ressourcen besser auf kritische Assets zu konzentrieren. Allerdings erfordert dies mehr Koordination als ungeplante Wartungsarbeiten, was für weniger ausgereifte Unternehmen ein Hindernis darstellen kann.

Bei einem planmäßigen Ansatz der Wartung sollten regelmäßige Inspektionen vorgesehen sein, um sicherzustellen, dass Ausfälle keine Sicherheitsrisiken oder größere Betriebsstörungen verursachen. Darüber hinaus müssen Techniker mit den CMMS-Softwaretools vertraut sein, mit denen bewertet und festgestellt werden kann, welche Assets für eine kostengünstige Run-to-failure-Wartung geeignet sind.

Vorteile der ausfallorientierten Wartung

Trotz ihres Rufs, Ausfallzeiten und häufige Betriebsstörungen zu verursachen, kann die ausfallorientierte Wartung bei richtiger Anwendung dennoch ein wirksames Instrument sein.

Hier ist ein genauerer Blick auf einige ihrer Vorteile:

  • Geringere anfängliche Wartungskosten: Die ausfallorientierte Wartung hilft Unternehmen, die anfänglichen Ausgaben für Arbeitskräfte, Werkzeuge und Verwaltung zu reduzieren, die durch proaktive, vorbeugende Wartungspläne entstehen. Die Run-to-failure-Wartung ist auch eine äußerst kosteneffektive Wartungsstrategie, wenn die Kosten für den Ersatz eines Assets niedriger sind als die Kosten für dessen regelmäßige Inspektion und Reparatur und das Risiko für den gesamten Geschäftsbetrieb im Falle eines Ausfalls gering ist.
  • Vereinfachte Wartungsabläufe: Die ausfallorientierte Wartung kann die Wartungsabläufe vereinfachen, da sie keine umfangreiche Planung oder Systemüberwachung erfordert. Durch einen effektiven Wartungsplan können Teams routinemäßige Wartungsarbeiten reduzieren oder ganz eliminieren, wodurch die Kosten für Ersatzteile und Arbeitsstunden gesenkt und Workflow-Stopps minimiert werden.
  • Stärkere Asset-Nutzung: Assets, die nach einem Run-to-Failure-Modell arbeiten, behalten ihren Wert für ein Unternehmen während ihrer gesamten Nutzungsdauer. Anstatt Teile und Komponenten vorzeitig auszutauschen, stellt die ausfallorientierte Wartung sicher, dass Unternehmen das Maximum aus ihnen herausholen, bevor sie ausgemustert werden. Dieser Ansatz trägt zur Optimierung von Aspekten der Lebenszyklusleistung von Assets bei, insbesondere bei kostengünstigem, risikoarmem Equipment mit vorhersehbaren Ausfallzeiten.
  • Weniger unnötige Wartungsaufgaben: Präventive Wartung hat zwar viele Vorteile, führt aber oft zu einem Rückstau an routinemäßigen Wartungen, die überflüssig und unnötig sind. Beispielsweise können im Rahmen eines präventiven Ansatzes Komponenten, die noch eine beträchtliche Restlebensdauer aufweisen, unnötigerweise ausgetauscht werden. Durch die ausfallorientierte Wartung wird dies verhindert, indem sichergestellt wird, dass Wartungsarbeiten nur dann durchgeführt werden, wenn Equipment ausfällt.

Herausforderungen bei der ausfallorientierten Wartung

Obwohl die ausfallorientierte Wartung ein wirksames Instrument im Rahmen einer ausgewogenen Wartungsstrategie sein kann, birgt sie erhebliche Risiken, derer sich Unternehmen bewusst sein sollten:

  • Ungeplante Ausfallzeit: Einer der Hauptgründe, warum sich Unternehmen gegen die ausfallorientierte Wartung sträuben, sind ungeplante Ausfallzeiten. Wenn Equipment unerwartet ausfällt, kann dies den Geschäftsbetrieb vollständig zum Erliegen bringen. Unerwartete Ausfallzeit beeinträchtigt die Produktivität, verringert die Betriebseffizienz und kann weitreichende Reputationsschäden verursachen. Laut einem aktuellen Bericht kosten ungeplante Ausfallzeiten Industrieunternehmen mindestens 10.000 US-Dollar pro Stunde und können auf bis zu 500.000 US-Dollar pro Stunde ansteigen.2
  • Höhere Reparaturkosten: Notfallwartung ist in der Regel teurer als geplante Wartung. Wenn ein Asset plötzlich ausfällt, kann das zu unerwarteten Reparaturkosten führen, wie z. B. Notdienst und Expressversand für Ersatzteile. Wenn das Asset katastrophal ausfällt, kann es den Betrieb für Tage oder sogar Monate stilllegen, wodurch die Reparaturkosten exponentiell steigen.  
  • Sicherheitsrisiken: Plötzliche Equipment-Ausfälle können ernsthafte Sicherheitsrisiken für Arbeiter darstellen und Lagerhäuser, Fertigungsstätten und andere Einrichtungen beschädigen. Beispielsweise können Fehlfunktionen von Industriemaschinen sowie Störungen in elektrischen Anlagen und Druckgeräten dazu führen, dass Mitarbeiter gefährlichen Bedingungen ausgesetzt werden. Da sich die ausfallorientierte Wartung auf die Reaktion auf Störungen konzentriert und nicht auf deren Vermeidung, kann es schwierig sein, Wartungsteams für die Vielfalt der Situationen zu schulen, mit denen sie bei der Durchführung von Notfallreparaturen konfrontiert werden können.
  • Kürzere Lebensdauer von Assets: Wiederholte Ausfälle verkürzen die Gesamtlebensdauer der meisten Assets, selbst von kostengünstigen. Der Betrieb von Equipment bis zum Ausfall kann den Verschleiß beschleunigen, komplexe Systeme stärker belasten und zu einer Kettenreaktion von Ausfällen führen. Unternehmen, die die Lebensdauer von Assets so lange wie möglich verlängern müssen, sollten die ausfallorientierte Wartung vermeiden und sich stattdessen auf vorbeugende und vorausschauende Wartungsprogramme konzentrieren.
  • Unterbrechungen des Workflows: Ausfallorientierte Wartungen unterbrechen häufig die Kontinuität des Workflows, was die Produktionspläne zum Erliegen bringt und den Kernbetrieb verkompliziert, vor allem, wenn sie falsch auf kritische Assets angewendet werden. Wenn kritische Anlagen ausfallen, können sich die Störungen über die gesamte Lieferkette ausbreiten und den Geschäftsbetrieb so lange unterbrechen, bis das Asset repariert ist.

Beispiele für ausfallorientierte Wartung

Trotz ihrer Mängel stützen sich moderne Wartungbetriebe nach wie vor auf die ausfallorientierte Wartung für wichtige Aspekte ihrer gesamten Wartungsstrategien.

Hier sind einige Beispiele für ausfallorientierte Wartung in verschiedenen Branchen:

  • Beleuchtungssysteme: Die meisten Unternehmen warten Beleuchtungssysteme mit einem Run-to-Fail-Ansatz, da es sich bei Glühlampen um kein kritisches Equipment handelt und sie kostengünstig ausgetauscht werden können. Durch geplante ausfallorientierte Wartung wird sichergestellt, dass Glühbirnen in Lagerhallen, Bürogebäuden und anderen Einrichtungen bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer funktionieren und rechtzeitig ersetzt werden.
  • Komponenten der Fertigung: In der Fertigungsindustrie führen Techniker Wartungen an den meisten Maschinenteilen und Systemen durch, die die Produktionsausgabe nicht direkt beeinflussen. Zum Beispiel lassen Facilities Management-Teams häufig sekundäre Einheiten wie Lüfter oder Backup-Förderbänder laufen, bis sie ausfallen, weil eine Reparatur oder ein Austausch einfach und kostengünstig ist.
  • Fahrzeugflotten: Flottenmanager setzen bei allen Fahrzeugen, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähern, auf die Run-to-failure-Wartung. Anstatt massiv in proaktive Wartung zu investieren, reservieren Betreiber oft Ersatzteile und Komponenten für neuere Fahrzeuge, da die hohen Reparaturkosten älterer Fahrzeuge ihren Wiederbeschaffungswert übersteigen können.
  • Nicht-kritisches IT-Equipment: In IT-Umgebungen nutzen Manager ausfallorientierte Wartung, um Peripheriegeräte wie Tastaturen, Monitore und Drucker zu warten. IT-Ökosysteme sind jedoch stark miteinander verknüpft, und Wartungsmanager, die sich zu sehr auf die ausfallorientierte Wartung verlassen, riskieren Equipment-Fehler, die einen Kaskadeneffekt auslösen und sich auf andere Systeme und Hardware auswirken können.
  • Versorgungs- und Energieinfrastruktur: Während Energieversorger in der Regel die ausfallorientierte Wartung kritischer Assets vermeiden, greifen sie bei der Wartung ihrer nicht kritischen Assets häufig darauf zurück. Zu den Assets, welche der Versorgungs- und der Energiesektor nach einem Run-to-Fail-Plan verwalten, gehören nicht unbedingt benötigte Backup-Systeme, Displays zur Zustandsüberwachung aus der Ferne und alte Transformatoren.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    1 25 Maintenance Stats You Need for 2026, MaintainX, 17. Oktober 2025

    2 Industrial downtime costs up to $500,000 per hour and can happen every week, ABB and Sapio Research, 17. Oktober 2025