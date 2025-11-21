Was ist Wartungsmanagement?

Wartungsstrategien stützen sich auf verschiedene Arten von Wartungsaktivitäten, um ihre Ziele zu erreichen, einschließlich der Vermeidung von Ausfallzeiten und der Erzielung von Kosteneinsparungen.

In gewisser Weise ist das Instandhaltungsmanagement eine Form des Enterprise Asset Managements (EAM), da es direkt mit der Instandhaltung physischer Anlagen wie Einrichtungen verbunden ist.

Es gibt jedoch einen Unterschied. EAM verfolgt die Asset-Leistung über den gesamten Asset-Lebenszyklus hinweg, einschließlich ihrer frühen Geschichte, wie beispielsweise der Akquisition. Ein Wartungsmanagementprogramm konzentriert sich stärker auf die späteren Phasen im Lebenszyklus des jeweiligen Assets. Ein wichtiger Aspekt ist die Entscheidung darüber, was erforderlich ist, um die Lebensdauer der Einrichtung und die Leistung des Equipment während dieser Zeiträume effektiv zu verlängern.