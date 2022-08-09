Geplante versus ungeplante Wartung und deren Auswirkungen auf die Ersatzteillagerstrategien

Wenn Sie 80 % Ihrer Wartungsaktivitäten effektiv planen und terminieren, sollten die geplanten Teile innerhalb der angegebenen Vorlaufzeit bestellt und verfügbar sein. Eine sorgfältige Planung liefert ein klares Signal für den Bedarf an Ersatzteilen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Lagerbestände für geplante Arbeiten anzulegen. Die Planung reduziert somit den Bedarf an Lagerung, Wartung und Verwaltung von Ersatzteilen. Daher sollten Sie genügend Teile vorrätig haben, um die 20 % der ungeplanten Arbeiten abzudecken.

Es ist wichtig, den Kauf von Ersatzteilen im Hinblick auf geplante und ungeplante Wartungsarbeiten zu verfolgen. Neben der Erreichung einer geplanten Arbeitsquote von 80 % müssen Unternehmen berücksichtigen, ob das Zeitfenster für die Planung die Lieferzeiten der Lieferanten angemessen berücksichtigt. Wenn Teile nicht rechtzeitig geliefert werden können, kann es erforderlich sein, dass die Wartungsabteilung auf Sicherheitsbestände zurückgreifen muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn der Sicherheitsbestand für geplante Wartungsarbeiten aufgebraucht ist, besteht im Notfall ein Risiko für den Betrieb. Ein Lagerengpass führt häufig zu erhöhten Lagerbeständen, was einen Dominoeffekt verursacht, der die Wartungsbudgets erhöht, die Gewinnmargen verringert, den Platzbedarf erhöht und zu Überschüssen verursacht. Der Überschuss von heute ist die potenzielle Verschwendung von morgen.

Es ist wichtig, dass die Planer Zugang zu einem Tool zur Bestandsoptimierung haben, das die gesamte Vorlaufzeit berechnet (einschließlich der Zeit zwischen Anforderung und Bestellung, der gewichteten durchschnittlichen Lieferzeit des Lieferanten und der Lieferzeit). Durch den Überblick über die gesamte Vorlaufzeit können die Planer ihre geplanten Wartungsarbeiten vollständig ausführen und die richtigen Teile innerhalb des Vorlaufzeitfensters bereitstellen. Wenn Ihre Planung nicht effektiv ist, werden Sie letztendlich mehr Lagerbestände über längere Zeiträume halten, selbst mit einem Tool zur Bestandsoptimierung. Die Prognosealgorithmen passen die Lagerhaltungsstrategien so an, dass sie den gesamten Verbrauch (ungeplant und geplant) berücksichtigen, anstatt nur nach Bedarf zu planen und zu beschaffen und Lagerbestände für 20 % der ungeplanten Arbeiten vorzuhalten. Im Laufe der Zeit führt diese Vorgehensweise zu veralteten, ungenutzten Lagerbeständen.

Sorgen Sie für eine effektive Wartungsplanung, indem Sie die Gesamtdurchlaufzeit für benötigte Teile kennen. Optimieren Sie Ihren Lagerbestand, indem Sie Vorräte für unvorhergesehene, dringende Arbeiten anlegen. Suchen Sie ein Tool zur Bestandsoptimierung, das speziell auf die besonderen Anforderungen von Wartungsarbeiten zugeschnitten ist, und Sie werden die richtigen Maßnahmen ergreifen können, um den Erfolg sicherzustellen.