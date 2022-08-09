Geplante versus ungeplante Wartung und deren Auswirkungen auf die Ersatzteillagerstrategien

Vor einigen Jahren führte ein Wartungstechniker in einem Chemiewerk eine überstürzte Reparatur an einer Pumpe durch. Da ein erforderliches Ersatzteil nicht verfügbar war, führte der Techniker die außerplanmäßige Wartung mit einem anderen, ähnlich aussehenden Teil durch. Die verwendeten Materialien waren jedoch nicht für den Einsatz in der Pumpe geeignet, sodass das Pumpengehäuse brach und 1.300 Grad heißes Öl in die Atmosphäre austrat.
Glücklicherweise konnte das Chemiewerk die Umweltschäden eindämmen, und zum Zeitpunkt des lebensbedrohlichen Vorfalls befand sich niemand in unmittelbarer Nähe. Dennoch war der Unfall ein ernster Weckruf. Das Werk konnte nicht einfach darauf hoffen, dass die richtigen Ersatzteile verfügbar waren. Es benötigte eine effektive Strategie zur Verwaltung seines Bestands an Wartungs- und Reparaturteilen.
Wartungstechniker verspüren oft einen enormen Druck, die Produktion nach einer Betriebsstörung wieder in Gang zu bringen. Leider kann diese Belastung dazu führen, dass sie nachteilige Abkürzungen nehmen, um Notfallreparaturen durchzuführen. Obwohl die mit Ausfällen verbundenen Risiken häufig finanzieller Natur sind, kann eine unzureichende Wartung auch Umwelt- und Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
Die Wartungseffektivität lässt sich als Verhältnis zwischen planmäßiger Wartung und Störungswartung ausdrücken. Die planmäßige Wartung umfasst alle geplanten und terminierten Aktivitäten (PM, PdM, Korrekturmaßnahmen usw.), während die Störungswartung aus Notfallarbeiten, reaktiven Arbeiten und Reparaturarbeiten besteht, die nicht geplant sind und eine sofortige Reaktion erfordern. Ein gutes Ziel folgt der 80/20-Regel: 80 % geplant, 20 % Ausfall.
MRO-Bestand bezieht sich auf wichtige Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und andere Materialien, die für die routinemäßige Wartung, Reparatur und den Betrieb erforderlich sind. Wenn Sie Ihren MRO-Bestand optimieren möchten, müssen Sie einige Aspekte berücksichtigen, bevor Sie die Gesamtauswirkungen auf die Planungsfähigkeiten Ihres Wartungsteams beurteilen können. Erfüllt Ihr Tool zur Bestandsoptimierung folgende Anforderungen:
Es ist wichtig zu wissen, wie entscheidend jeder einzelne Teil ist, bevor Sie Prognosealgorithmen und Kostenmodelle anwenden. Tools, die für die Fertigungs-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbranche entwickelt wurden, verfügen über Prognosealgorithmen, die sich eher auf Beschaffungs- und Verkaufsdaten als auf Anlagen- und Arbeitsauftragsdaten konzentrieren. Diese Algorithmen berücksichtigen nicht die Kritikalität und das mit der Kritikalität verbundene Geschäftsrisiko, was für MRO-Bestandsstrategien von entscheidender Bedeutung ist. Diese Analogie gefällt mir: Wenn in einem Lebensmittelgeschäft das Brot ausverkauft ist, wird der Geschäftsbetrieb kaum unterbrochen, und das Geschäft wird nicht geschlossen. In den meisten Branchen kann jedoch ein Mangel an bestimmten Teilen zu längeren Ausfällen oder sogar zu einer vollständigen Einstellung des Betriebs führen.
Wenn Sie 80 % Ihrer Wartungsaktivitäten effektiv planen und terminieren, sollten die geplanten Teile innerhalb der angegebenen Vorlaufzeit bestellt und verfügbar sein. Eine sorgfältige Planung liefert ein klares Signal für den Bedarf an Ersatzteilen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Lagerbestände für geplante Arbeiten anzulegen. Die Planung reduziert somit den Bedarf an Lagerung, Wartung und Verwaltung von Ersatzteilen. Daher sollten Sie genügend Teile vorrätig haben, um die 20 % der ungeplanten Arbeiten abzudecken.
Es ist wichtig, den Kauf von Ersatzteilen im Hinblick auf geplante und ungeplante Wartungsarbeiten zu verfolgen. Neben der Erreichung einer geplanten Arbeitsquote von 80 % müssen Unternehmen berücksichtigen, ob das Zeitfenster für die Planung die Lieferzeiten der Lieferanten angemessen berücksichtigt. Wenn Teile nicht rechtzeitig geliefert werden können, kann es erforderlich sein, dass die Wartungsabteilung auf Sicherheitsbestände zurückgreifen muss, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn der Sicherheitsbestand für geplante Wartungsarbeiten aufgebraucht ist, besteht im Notfall ein Risiko für den Betrieb. Ein Lagerengpass führt häufig zu erhöhten Lagerbeständen, was einen Dominoeffekt verursacht, der die Wartungsbudgets erhöht, die Gewinnmargen verringert, den Platzbedarf erhöht und zu Überschüssen verursacht. Der Überschuss von heute ist die potenzielle Verschwendung von morgen.
Es ist wichtig, dass die Planer Zugang zu einem Tool zur Bestandsoptimierung haben, das die gesamte Vorlaufzeit berechnet (einschließlich der Zeit zwischen Anforderung und Bestellung, der gewichteten durchschnittlichen Lieferzeit des Lieferanten und der Lieferzeit). Durch den Überblick über die gesamte Vorlaufzeit können die Planer ihre geplanten Wartungsarbeiten vollständig ausführen und die richtigen Teile innerhalb des Vorlaufzeitfensters bereitstellen. Wenn Ihre Planung nicht effektiv ist, werden Sie letztendlich mehr Lagerbestände über längere Zeiträume halten, selbst mit einem Tool zur Bestandsoptimierung. Die Prognosealgorithmen passen die Lagerhaltungsstrategien so an, dass sie den gesamten Verbrauch (ungeplant und geplant) berücksichtigen, anstatt nur nach Bedarf zu planen und zu beschaffen und Lagerbestände für 20 % der ungeplanten Arbeiten vorzuhalten. Im Laufe der Zeit führt diese Vorgehensweise zu veralteten, ungenutzten Lagerbeständen.
Sorgen Sie für eine effektive Wartungsplanung, indem Sie die Gesamtdurchlaufzeit für benötigte Teile kennen. Optimieren Sie Ihren Lagerbestand, indem Sie Vorräte für unvorhergesehene, dringende Arbeiten anlegen. Suchen Sie ein Tool zur Bestandsoptimierung, das speziell auf die besonderen Anforderungen von Wartungsarbeiten zugeschnitten ist, und Sie werden die richtigen Maßnahmen ergreifen können, um den Erfolg sicherzustellen.
