Viele Manager in assetintensiven Branchen wie Energie, Versorgung oder Prozessfertigung vollführen bei der Bestandsverwaltung einen heiklen Hochseilakt. Das Finden des richtigen Gleichgewichts ist entscheidend für den Erfolg von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmaßnahmen (MRO), insbesondere im Hinblick auf die dazugehörigen Ersatzteile.
Ganz gleich, ob MRO-Prozesse präventive Wartung, Serviceausfälle oder Überholungen betreffen, die gewünschten Ergebnisse sind dieselben: Erhöhung des Serviceniveaus, sichere und nachhaltige Funktionsweise, effizienter Betrieb und Reduzierung ungeplanter und kostspieliger Ausfallzeiten.
Ein aktueller Bericht zeigt einen deutlichen Anstieg der Kosten für Ausfallzeiten von 2021 bis 2022. Die Fortune Global 500-Unternehmen verlieren nun 11 % ihres Jahresumsatzes, was fast 1,5 Billionen USD entspricht, gegenüber 864 Milliarden USD in den Jahren 2019 bis 2020.1
Eine andere Studie ergab:
Der Bestand an MRO-Ersatzteilen variiert je nach Branche und Equipment und reicht von bestimmten Artikeln bis hin zu einfacheren Verbrauchsmaterialien. Dieses Verbrauchsmaterial umfasst alles von großen Infrastrukturgeräten wie Turbinen, Generatoren, Transformatoren und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen bis hin zu kleineren Artikeln wie Getrieben, Schmiermittel und Wischmopps. Viele asset-intensive Unternehmen legen aufgrund des Drucks, die zunehmenden Vorschriften der Industrie 4.0 einzuhalten, die digitale Transformation zu durchlaufen und Kosten zu senken, einen Schwerpunkt auf die Bestandsoptimierung.
Im Laufe der Zeit haben Bestandmanager verschiedene Ansätze getestet, um herauszufinden, welche Methode am besten zu ihrem Unternehmen passt.
Viele Jahre lang haben Unternehmen Just-in-Time-Geschäfte als logischsten Ansatz für die Verwaltung von Beständen und die Minimierung von Lagerkosten favorisiert. Die jüngsten Störungen in der globalen Lieferkette aufgrund der Pandemie und länderspezifischer Probleme haben jedoch viele überrascht.
Wenn der Betrieb ein Ersatzteil benötigte, das nicht sofort verfügbar war, führte dies oft zu Ausfallzeiten der Anlagen oder kostspieligen Lieferengpässen. Auch in der Vergangenheit führte diese Methode häufig zu zusätzlichen Kosten für die Beschleunigung oder den Versand sowie zu Bedenken hinsichtlich der Qualität der Teile.
Angesichts der Tatsache, dass laut einer Umfrage von IDC 37 % der Unternehmen ihren Ersatzteilbestand mit Tabellenkalkulationen, E-Mails, gemeinsamen Ordnern oder anderen unsicheren Methoden verwalten, wird deutlich, dass diese Vorgehensweise mit größeren Risiken verbunden ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.2 Sofern Ihre Bedarfsprognosen nicht absolut genau sind, könnte sich ein reaktiver Ansatz als weniger effizient erweisen.
Betrachten wir nun den Just-in-Case-Ansatz. Manche Manager entscheiden sich aufgrund früherer Erfahrungen mit Verzögerungen und anderen negativen Folgen dafür, überschüssige Ersatzteile zu lagern. Die Aufrechterhaltung eines Sicherheitsbestands ist zwar vorteilhaft, ein übermäßiger Bestand verursacht jedoch Kosten und erfordert einen erheblichen Zeitaufwand für das Management. Wenn Assets keine Kritikalitäts- und Prioritätszuweisungen haben, besteht die Gefahr, dass sich unnötige Teile ansammeln, die im Lager veralten könnten. Dies wiederum löst einen kontinuierlichen Zyklus von Ausgaben zur Bestandsreduzierung aus.
Wenn Sie also die Nachteile von Just-in-Time- und Just-in-Case-Ansätzen in Betracht ziehen, müssen Sie ein ideales Gleichgewicht finden, das sicherstellt, dass Sie über die richtigen Materialien verfügen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Ihren Teams das zur Verfügung zu stellen, was sie gerade benötigen.
Das ist nicht nur theoretisch. Die Abstimmung der Dynamik von MRO-Ersatzteilen und Materialbedarf bringt quantifizierbare Vorteile mit sich. Vielen Unternehmen fehlen die internen Ressourcen oder das Wissen, um diese notwendigen Verfahren durchzuführen, aber diejenigen, die dazu in der Lage sind, berichten Folgendes:3
Kurz gesagt: Erfassen, analysieren und nutzen Sie Daten in Echtzeit, um sofortigen Mehrwert für Ihre gesamten Betriebsabläufe zu erzielen. Ist das leichter gesagt als getan? Das kann der Fall sein, wenn man sich auf eine Tabellenkalkulation, physische Asset-Zählungen oder ausschließlich auf die Zustandsüberwachung verlässt.
Denken Sie über diese Fragen nach:
Künstliche Intelligenz (KI) spielt zwar bereits eine Rolle in den Plänen vieler Bestandsmanager, aber es lohnt sich, die neueste Version der Technologie im Auge zu behalten. Generative KI hat das Potenzial, leistungsstarke Unterstützung in wichtigen Datenbereichen zu bieten:
IBM® MRO Inventory Optimization kann Ihnen helfen, Ihren Bestand zu optimieren, indem es ein genaues, detailliertes Bild der Leistung liefert. Die flexible, skalierbare Lösung ist eine vollständig verwaltete Cloud-Bestandsplattform, die entwickelt wurde, um riesige Mengen an MRO-Bestandsdaten zu erfassen, zu speichern und zu analysieren, indem sie eine Reihe von fortschrittlichen Algorithmen und Analysen einsetzt, um MRO-Bestände intelligent zu optimieren.
Die IBM Supply Chain Consulting Services können das Supply-Chain-Management stärken und Kunden dabei helfen, widerstandsfähige, flexible und nachhaltige durchgängige Lieferketten für die Zukunft aufzubauen.
In Zusammenarbeit mit Oracle und Accelalpha erkunden wir, wie cloudbasierte agentische KI-Betriebsmodelle für Lieferketten die Automatisierung fördern, die Effizienz steigern und Innovationen beschleunigen.
Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie diese in ihr Unternehmen integrieren.
Beziehen Sie Ihre Lieferanten ein und optimieren Sie Ihre Berechnungen der Scope-3-Kategorie-1-Emissionen, um die Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.
Nutzen Sie die Supply-Chain-Lösungen von IBM, um Störungen zu minimieren und belastbare, nachhaltige Initiativen aufzubauen.
Schaffen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten mit den Supply-Chain-Consulting-Services von IBM.
Bauen Sie KI-gestützte, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten, mehr Transparenz schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit und Customer Experience verbessern.