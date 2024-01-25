Der Bestand an MRO-Ersatzteilen variiert je nach Branche und Equipment und reicht von bestimmten Artikeln bis hin zu einfacheren Verbrauchsmaterialien. Dieses Verbrauchsmaterial umfasst alles von großen Infrastrukturgeräten wie Turbinen, Generatoren, Transformatoren und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen bis hin zu kleineren Artikeln wie Getrieben, Schmiermittel und Wischmopps. Viele asset-intensive Unternehmen legen aufgrund des Drucks, die zunehmenden Vorschriften der Industrie 4.0 einzuhalten, die digitale Transformation zu durchlaufen und Kosten zu senken, einen Schwerpunkt auf die Bestandsoptimierung.

Im Laufe der Zeit haben Bestandmanager verschiedene Ansätze getestet, um herauszufinden, welche Methode am besten zu ihrem Unternehmen passt.

Viele Jahre lang haben Unternehmen Just-in-Time-Geschäfte als logischsten Ansatz für die Verwaltung von Beständen und die Minimierung von Lagerkosten favorisiert. Die jüngsten Störungen in der globalen Lieferkette aufgrund der Pandemie und länderspezifischer Probleme haben jedoch viele überrascht.

Wenn der Betrieb ein Ersatzteil benötigte, das nicht sofort verfügbar war, führte dies oft zu Ausfallzeiten der Anlagen oder kostspieligen Lieferengpässen. Auch in der Vergangenheit führte diese Methode häufig zu zusätzlichen Kosten für die Beschleunigung oder den Versand sowie zu Bedenken hinsichtlich der Qualität der Teile.

Angesichts der Tatsache, dass laut einer Umfrage von IDC 37 % der Unternehmen ihren Ersatzteilbestand mit Tabellenkalkulationen, E-Mails, gemeinsamen Ordnern oder anderen unsicheren Methoden verwalten, wird deutlich, dass diese Vorgehensweise mit größeren Risiken verbunden ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.2 Sofern Ihre Bedarfsprognosen nicht absolut genau sind, könnte sich ein reaktiver Ansatz als weniger effizient erweisen.

Betrachten wir nun den Just-in-Case-Ansatz. Manche Manager entscheiden sich aufgrund früherer Erfahrungen mit Verzögerungen und anderen negativen Folgen dafür, überschüssige Ersatzteile zu lagern. Die Aufrechterhaltung eines Sicherheitsbestands ist zwar vorteilhaft, ein übermäßiger Bestand verursacht jedoch Kosten und erfordert einen erheblichen Zeitaufwand für das Management. Wenn Assets keine Kritikalitäts- und Prioritätszuweisungen haben, besteht die Gefahr, dass sich unnötige Teile ansammeln, die im Lager veralten könnten. Dies wiederum löst einen kontinuierlichen Zyklus von Ausgaben zur Bestandsreduzierung aus.