Korrigierende Wartung ist ein gängiger Wartungsansatz, bei dem der Schwerpunkt auf der Reparatur von Assets liegt, nachdem diese ausgefallen sind. In der Praxis unterscheidet sich die korrigierende Wartung von anderen Arten der Wartung dadurch, dass sie nicht proaktiv ist; sie findet erst statt, wenn ein Asset eine Störung aufweist.
In modernen Konzepten des Wartungsmanagements gilt die korrigierende Wartung neben der vorbeugenden und der vorausschauenden Wartung als einer der drei Kern-Typen der Wartung. Die korrigierende Wartung umfasst sowohl Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach einem Ausfall durchgeführt werden, als auch geplante Eingriffe, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Im Kern hilft die korrigierende Wartung den Teams dabei, bei einem Ausfall eines Assets Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Techniker, die korrigierende Wartungsarbeiten durchführen, erledigen in der Regel eine Vielzahl von Wartungsaufgaben – von kleineren Anpassungen bis hin zu umfassenden Überholungen –, mit dem Ziel, das Asset so schnell wie möglich wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Mehrere Faktoren können ein korrigierendes Wartungsprogramm auslösen, darunter:
Hier sind die häufigsten Fälle, in denen die korrigierende Wartung kostengünstiger und praktischer ist als andere Typen der Wartung:
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Reaktive Wartung bezeichnet einen Wartungsansatz, bei dem Techniker Geräte erst dann reparieren, wenn sie ausgefallen sind. Ein unerwarteter Ausfall eines kritischen Assets löst beispielsweise häufig einen reaktiven Wartungsansatz aus. Wartungsteams erkennen den Ausfall und reagieren mit Notfallreparaturen – oft unter Zeitdruck –, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.
Die korrigierende Wartung ist umfassender als die reaktive Wartung und umfasst sowohl ungeplante als auch geplante korrigierende Wartungsmaßnahmen – Reparaturen, die entweder infolge eines unerwarteten Ausfalls oder im Rahmen von Routineinspektionen und der Zustandsüberwachung (CM) festgestellt werden.
Aus Sicht des Wartungsmanagements wird die reaktive Wartung als Teilbereich der korrigierenden Wartung betrachtet.
Vorbeugende und korrigierende Wartung sind grundlegend unterschiedliche Ansätze bei der Wartung von Assets.
Die vorbeugende Wartung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen bei den Assets durch routinemäßige Inspektionen und planmäßige Wartungsarbeiten zu verringern. Die korrigierende Wartung kommt jedoch erst zum Einsatz, wenn ein Asset bereits ausgefallen ist. Einem aktuellen Bericht zufolge kann die vorbeugende Wartung die Gesamtkosten der Wartung um 12–18 % senken.1
Durchdachte Strategien zur vorbeugenden Wartung beinhalten häufig auch Elemente der korrigierenden Wartung, um unerwartete Anlagenausfälle zu beheben und die Dauer ungeplanter Ausfallzeiten zu verkürzen, die Unternehmen Millionen kosten können.
Vorbeugende Wartung ist in der Regel technologisch fortschrittlicher, da sie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) stärker integriert. Dennoch können sie die Möglichkeit von Anlagenausfällen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, nicht vollständig ausschließen.
Wesentliche Unterschiede zwischen korrigierenden und vorbeugenden Wartungsprogrammen:
Ansätze der korrigierenden Wartung folgen einem sechsstufigen Prozess, der beginnt, wenn ein Asset ausfällt, und endet, wenn es wieder betriebsbereit ist und die Ursache des Ausfalls ermittelt wurde.
Wartungsteams erkennen im Rahmen von Routineinspektionen oder durch automatisierte Überwachung ein defektes Gerät und erstellen einen Arbeitsauftrag.
Der Vormarsch moderner computergestützter Wartungsüberwachungssysteme (CMMS) hat eine verstärkte Automatisierung dieses Schrittes verursacht. Moderne Systeme erstellen Arbeitsaufträge selbstständig und senden Benachrichtigungen oder Eskalationen über mobile Geräte an die Mitarbeiter vor Ort.
Während der Fehlerbehebung und Planung versuchen die Wartungstechniker, das Problem zu diagnostizieren, das den Ausfall der Anlage verursacht hat, und dessen eigentliche Ursache zu ermitteln.
Sobald sie sich ein klares Bild davon gemacht haben, was geschehen ist, erstellen sie einen Plan zur Behebung des Problems und wählen die richtigen Ersatzteile für die Reparatur der Anlage aus.
Die Reparaturphase der korrigierenden Wartung ist oft die längste und schwierigste.
Techniker müssen oft auf die Lieferung von Ersatzteilen warten, bevor sie mit der Arbeit beginnen können. Sobald die erforderlichen Teile eintreffen, arbeiten sie sorgfältig und gewissenhaft daran, die betroffenen Geräte wieder funktionsfähig zu machen.
Bevor reparierte Assets wieder in die Geschäftsprozesse integriert werden, prüfen die Wartungstechniker deren Leistung und Zuverlässigkeit.
In der Regel umfasst diese Phase eine Reihe weiterer Schritte, die erforderlich sind, um den Betriebszustand der Assets zu überprüfen und sie wieder in Betrieb zu nehmen.
Moderne Wartungs- und Reparaturtechniker müssen jeden Schritt ihrer Reparaturprozesse sorgfältig dokumentieren, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Auch hier tragen moderne CMMS-Tools zur Automatisierung bestimmter Aspekte dieses Schritts bei, wie beispielsweise den Abschluss von Arbeitsaufträgen, die Fehlerprotokollierung und die Fotoerfassung. CMMS-Tools helfen Wartungsteams dabei, ihre mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu verkürzen – eine wichtige Metrik zur Bewertung ihrer Leistung.
CMMS-Tools können Ausfälle von Anlagen automatisch erkennen, Arbeitsaufträge generieren und einen Wartungstechniker zum Ort des Ausfalls entsenden.
Zu den typischen CMMS-generierten Arbeitsaufträgen gehören:
In der Phase der Ursachenanalyse versuchen die Teams der Wartung, die eigentliche Ursache eines Ausfalls zu ermitteln und einen Plan zu erstellen, um dessen Wiederholung zu verhindern.
Moderne CMMS-Tools erstellen durchsuchbare Aufzeichnungen über alle Störungen und Reparaturen, denen Assets unterzogen wurden, und nutzen KI-gestützte Analysen, um Trends und Muster in historischen Daten zu erkennen.
Unternehmen stützen sich auf zwei Arten der korrigierenden Wartung: die geplante und die ungeplante:
Auch wenn die korrigierende Wartung älter und technologisch weniger ausgereift ist als andere Wartungsansätze, spielt sie dennoch eine wichtige Rolle in modernen, ausgewogenen Programmen der Wartung. Hier sind einige der häufigsten Vorteile:
Mit der korrigierenden Wartung sind auch einige bemerkenswerte Herausforderungen verbunden:
Die korrigierende Wartung hat in den meisten modernen Umgebungen der Wartung einen schlechten Ruf, da sie mit Ausfällen, Anlagenstörungen und Unterbrechungen der Kerngeschäftsprozesse in Verbindung gebracht wird. Auch wenn dies in der Vergangenheit möglicherweise zutraf, verbinden viele moderne Ansätze der korrigierenden Wartung diese strategisch mit vorausschauenden Maßnahmen der Wartung, um diese negativen Folgen zu vermeiden.
Wenn Wartungsteams bei kritischen Assets auf vorausschauende Wartung setzen und bei weniger kritischen Assets auf korrigierende Wartung zurückgreifen, trägt die korrigierende Wartung dazu bei, Kosten zu senken und Ressourcen gezielter dort einzusetzen, wo sie benötigt werden.
Moderne, ausgewogene Wartungsstrategien stützen sich auf verschiedene Ansätze, um den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Assets zu erhalten und den Lebenszyklus der Assets so weit wie möglich zu verlängern.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Wartungsteams häufig neben der vorausschauenden, vorbeugenden und zustandsorientierten Wartung auch die korrigierende Wartung bereit. Hier sind einige der Faktoren, die sie bei der Entscheidung darüber berücksichtigen, welcher Typ der Wartung für ein Asset der richtige ist.
Unternehmen stützen sich auf verschiedene KPIs, um die Leistung ihrer Programme für die korrigierende Wartung zu bewerten. Die Wartungsbranche nutzt diese Metriken üblicherweise, um Teams dabei zu unterstützen, ihre Wartungskonzepte zu verbessern und zu optimieren:
So wird die korrigierende Wartung in verschiedenen Branchen eingesetzt:
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