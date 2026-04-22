In modernen Konzepten des Wartungsmanagements gilt die korrigierende Wartung neben der vorbeugenden und der vorausschauenden Wartung als einer der drei Kern-Typen der Wartung. Die korrigierende Wartung umfasst sowohl Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach einem Ausfall durchgeführt werden, als auch geplante Eingriffe, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Im Kern hilft die korrigierende Wartung den Teams dabei, bei einem Ausfall eines Assets Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Techniker, die korrigierende Wartungsarbeiten durchführen, erledigen in der Regel eine Vielzahl von Wartungsaufgaben – von kleineren Anpassungen bis hin zu umfassenden Überholungen –, mit dem Ziel, das Asset so schnell wie möglich wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.