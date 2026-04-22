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Geschäftsoperationen

Was ist eine korrigierende Wartung?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Veröffentlicht 22. April 2026

Korrigierende Wartung definiert

Korrigierende Wartung ist ein gängiger Wartungsansatz, bei dem der Schwerpunkt auf der Reparatur von Assets liegt, nachdem diese ausgefallen sind. In der Praxis unterscheidet sich die korrigierende Wartung von anderen Arten der Wartung dadurch, dass sie nicht proaktiv ist; sie findet erst statt, wenn ein Asset eine Störung aufweist.

In modernen Konzepten des Wartungsmanagements gilt die korrigierende Wartung neben der vorbeugenden und der vorausschauenden Wartung als einer der drei Kern-Typen der Wartung. Die korrigierende Wartung umfasst sowohl Sofortmaßnahmen, die unmittelbar nach einem Ausfall durchgeführt werden, als auch geplante Eingriffe, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  

Im Kern hilft die korrigierende Wartung den Teams dabei, bei einem Ausfall eines Assets Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Techniker, die korrigierende Wartungsarbeiten durchführen, erledigen in der Regel eine Vielzahl von Wartungsaufgaben – von kleineren Anpassungen bis hin zu umfassenden Überholungen –, mit dem Ziel, das Asset so schnell wie möglich wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Was löst die korrigierende Wartung aus?

Mehrere Faktoren können ein korrigierendes Wartungsprogramm auslösen, darunter:

  • Unerwarteter Ausfall oder Defekt von Anlagen
  • Feststellung von Mängeln bei Routineinspektionen
  • Zustandsabhängige Alerts von Überwachungssystemen
  • Normaler Verschleiß
  • Sicherheitsvorfälle am Arbeitsplatz
  • Compliance-Verstöße

Welche Arten von Equipment sollten durch korrigierende Wartung repariert werden?

Hier sind die häufigsten Fälle, in denen die korrigierende Wartung kostengünstiger und praktischer ist als andere Typen der Wartung:

  • Nicht kritische Assets, bei denen ein Ausfall wahrscheinlich keine Auswirkungen auf geschäftskritische Prozesse hat
  • Kostengünstiges Equipment, bei denen der Austausch einer Komponente günstiger ist als der Einsatz von Vorbeugender Wartung
  • Systeme mit Redundanzen und Backups
  • Assets mit unvorhersehbaren Ausfallmustern
  • Assets mit kurzer Lebensdauer und geringem Betriebsbedarf

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Reaktive Wartung vs. korrigierende Wartung

Reaktive Wartung bezeichnet einen Wartungsansatz, bei dem Techniker Geräte erst dann reparieren, wenn sie ausgefallen sind. Ein unerwarteter Ausfall eines kritischen Assets löst beispielsweise häufig einen reaktiven Wartungsansatz aus. Wartungsteams erkennen den Ausfall und reagieren mit Notfallreparaturen – oft unter Zeitdruck –, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Die korrigierende Wartung ist umfassender als die reaktive Wartung und umfasst sowohl ungeplante als auch geplante korrigierende Wartungsmaßnahmen – Reparaturen, die entweder infolge eines unerwarteten Ausfalls oder im Rahmen von Routineinspektionen und der Zustandsüberwachung (CM) festgestellt werden.

Aus Sicht des Wartungsmanagements wird die reaktive Wartung als Teilbereich der korrigierenden Wartung betrachtet.

Vorbeugende Wartung vs. korrigierende Wartung  

Vorbeugende und korrigierende Wartung sind grundlegend unterschiedliche Ansätze bei der Wartung von Assets.

Die vorbeugende Wartung zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen bei den Assets durch routinemäßige Inspektionen und planmäßige Wartungsarbeiten zu verringern. Die korrigierende Wartung kommt jedoch erst zum Einsatz, wenn ein Asset bereits ausgefallen ist. Einem aktuellen Bericht zufolge kann die vorbeugende Wartung die Gesamtkosten der Wartung um 12–18 % senken.1

Durchdachte Strategien zur vorbeugenden Wartung beinhalten häufig auch Elemente der korrigierenden Wartung, um unerwartete Anlagenausfälle zu beheben und die Dauer ungeplanter Ausfallzeiten zu verkürzen, die Unternehmen Millionen kosten können.

Vorbeugende Wartung ist in der Regel technologisch fortschrittlicher, da sie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) stärker integriert. Dennoch können sie die Möglichkeit von Anlagenausfällen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, nicht vollständig ausschließen.

Wesentliche Unterschiede zwischen korrigierenden und vorbeugenden Wartungsprogrammen:

  • Zeitplanung: Wartungsteams planen die Vorbeugende Wartung im Voraus, in der Regel zu einem Zeitpunkt, der für den Geschäftsbetrieb optimal ist. Sie greifen auf die korrigierende Wartung zurück, wenn Anlagen unerwartet ausfallen.
  • Anwendungsfall: Techniker setzen auf Vorbeugende Wartung, um Geräteausfälle und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Die korrigierende Wartung dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Assets wiederherzustellen.
  • Kostenstruktur: Wartungsmanager können die Kosten für die vorbeugende Wartung in der Regel über einen längeren Zeitraum verteilen, indem sie Reparaturen strategisch planen. Die korrigierende Wartung erfordert sofortige, ungeplante Ausgaben für Notfallreparaturen und Ersatzteile.
  • Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb: Vorbeugende Wartung trägt dazu bei, unerwartete Ausfallzeiten zu reduzieren, indem Reparaturen im Voraus geplant werden. Korrigierende Wartung führt häufig zu Arbeitsunterbrechungen, während Reparaturteams Anlagenausfälle beheben.
Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Die sechs Schritte der korrigierenden Wartung

Ansätze der korrigierenden Wartung folgen einem sechsstufigen Prozess, der beginnt, wenn ein Asset ausfällt, und endet, wenn es wieder betriebsbereit ist und die Ursache des Ausfalls ermittelt wurde.

1. Erkennung

Wartungsteams erkennen im Rahmen von Routineinspektionen oder durch automatisierte Überwachung ein defektes Gerät und erstellen einen Arbeitsauftrag.

Der Vormarsch moderner computergestützter Wartungsüberwachungssysteme (CMMS) hat eine verstärkte Automatisierung dieses Schrittes verursacht. Moderne Systeme erstellen Arbeitsaufträge selbstständig und senden Benachrichtigungen oder Eskalationen über mobile Geräte an die Mitarbeiter vor Ort.

2. Fehlerbehebung und Planung

Während der Fehlerbehebung und Planung versuchen die Wartungstechniker, das Problem zu diagnostizieren, das den Ausfall der Anlage verursacht hat, und dessen eigentliche Ursache zu ermitteln.

Sobald sie sich ein klares Bild davon gemacht haben, was geschehen ist, erstellen sie einen Plan zur Behebung des Problems und wählen die richtigen Ersatzteile für die Reparatur der Anlage aus.

3. Reparatur

Die Reparaturphase der korrigierenden Wartung ist oft die längste und schwierigste.

Techniker müssen oft auf die Lieferung von Ersatzteilen warten, bevor sie mit der Arbeit beginnen können. Sobald die erforderlichen Teile eintreffen, arbeiten sie sorgfältig und gewissenhaft daran, die betroffenen Geräte wieder funktionsfähig zu machen.

4. Tests

Bevor reparierte Assets wieder in die Geschäftsprozesse integriert werden, prüfen die Wartungstechniker deren Leistung und Zuverlässigkeit.

In der Regel umfasst diese Phase eine Reihe weiterer Schritte, die erforderlich sind, um den Betriebszustand der Assets zu überprüfen und sie wieder in Betrieb zu nehmen.

5. Dokumentation

Moderne Wartungs- und Reparaturtechniker müssen jeden Schritt ihrer Reparaturprozesse sorgfältig dokumentieren, um die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Auch hier tragen moderne CMMS-Tools zur Automatisierung bestimmter Aspekte dieses Schritts bei, wie beispielsweise den Abschluss von Arbeitsaufträgen, die Fehlerprotokollierung und die Fotoerfassung. CMMS-Tools helfen Wartungsteams dabei, ihre mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu verkürzen – eine wichtige Metrik zur Bewertung ihrer Leistung.

CMMS-Tools können Ausfälle von Anlagen automatisch erkennen, Arbeitsaufträge generieren und einen Wartungstechniker zum Ort des Ausfalls entsenden.

Zu den typischen CMMS-generierten Arbeitsaufträgen gehören:

  • Eine detaillierte Beschreibung des defekten Equipments und der Art des Ausfalls
  • Zeitstempel mit dem genauen Zeitpunkt und Ort des Ausfalls
  • Ergebnisse der Ursachenanalyse auf der Grundlage verfügbarer historischer Daten
  • In der Vergangenheit durchgeführte Korrekturmaßnahmen
  • Ersatzteile, die bei früheren Reparaturen verwendet wurden
  • Gesamte Arbeitsstunden und Kosten für frühere Reparaturen
  • Voraussichtliche Dauer der Equipmentausfallzeit und daraus resultierende Unterbrechungen der Geschäftsprozesse

6. Ursachenanalyse

In der Phase der Ursachenanalyse versuchen die Teams der Wartung, die eigentliche Ursache eines Ausfalls zu ermitteln und einen Plan zu erstellen, um dessen Wiederholung zu verhindern.

Moderne CMMS-Tools erstellen durchsuchbare Aufzeichnungen über alle Störungen und Reparaturen, denen Assets unterzogen wurden, und nutzen KI-gestützte Analysen, um Trends und Muster in historischen Daten zu erkennen.

Arten der korrigierenden Wartung

Unternehmen stützen sich auf zwei Arten der korrigierenden Wartung: die geplante und die ungeplante:

  • Geplante korrigierende Wartung: Wenn Techniker einen Fehler feststellen, nutzen Unternehmen die geplante korrigierende Wartung, um Reparaturen für einen späteren Zeitpunkt einzuplanen. Die geplante korrigierende Wartung hilft Unternehmen, Betriebsunterbrechungen zu reduzieren, die auftreten können, wenn Anlagen unerwartet ausfallen.
  • Ungeplante korrigierende Wartung: Ungeplante korrigierende Wartung ist eine Sofortmaßnahme, die als Reaktion auf eine Störung an einer Anlage durchgeführt wird. Unternehmen verlassen sich auf ungeplante Instandsetzungsmaßnahmen in erster Linie, um Notfallreparaturen an Geräten durchzuführen, die aufgrund einer Störung ausfallen. 

Vorteile der korrigierenden Wartung

Auch wenn die korrigierende Wartung älter und technologisch weniger ausgereift ist als andere Wartungsansätze, spielt sie dennoch eine wichtige Rolle in modernen, ausgewogenen Programmen der Wartung. Hier sind einige der häufigsten Vorteile:

  • Geringere Kosten für bestimmte Assets: Die korrigierende Wartung bietet eine kostengünstige und risikoarme Alternative für die Wartung von Assets, die für die Kerngeschäftsprozesse nicht von entscheidender Bedeutung sind. Manchmal hilft es den Teams, Arbeitskosten zu senken und unnötige Wartungsmaßnehmen zu vermeiden, wenn sie Assets bis zum Ausfall laufen lassen und diese dann im Rahmen der korrigierenden Wartung reparieren oder ersetzen.
  • Weniger Planung: Korrigierende Wartungsprogramme erfordern weniger Vorausplanung, da Probleme direkt bei ihrem Auftreten behoben werden und nicht nach einem streng festgelegten Zeitplan. Unternehmen, die einen Ansatz der korrigierenden Wartung oder des Betriebs bis zum Ausfall verfolgen, können weniger Ressourcen für routinemäßige Inspektionen aufwenden und Geräte erst dann reparieren oder ersetzen, wenn sie tatsächlich ausfallen.
  • Geringeres Risiko von wartungsbedingten Ausfällen: Im Rahmen der vorbeugenden und vorausschauenden Wartung müssen Techniker proaktiv eingreifen, auch wenn eine Anlage einwandfrei funktioniert. Obwohl diese Wartungsmaßnahmen gut gemeint sind, können sie bei unsachgemäßer Durchführung zu unerwarteten Ausfällen führen – insbesondere bei komplexen Systemen. Die korrigierende Wartung verringert das Risiko, dass menschliches Versagen oder eine unsachgemäße Wiedermontage ein stabiles System beeinträchtigt.
  • Erhöhte Flexibilität: Die korrigierende Wartung ist flexibler als andere Maßnahmen der Wartung, sodass Unternehmen ihre Pläne für die Wartung an die tatsächlichen Anforderungen anpassen können, wie beispielsweise unerwartete Ausfälle von Anlagen und plötzliche Veränderungen der Betriebsbedingungen. Durch diesen Ansatz reagiert die korrigierende Wartung sehr schnell auf Veränderungen im Umfeld, im Gegensatz zu anderen Wartungskonzepten, die eine sorgfältige Planung und Terminierung erfordern.
  • Höhere Effizienz: Die korrigierende Wartung ist ressourceneffizienter als andere Arten von Wartungsprogrammen, da sie es den Teams ermöglicht, Ressourcen besser dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Wertvolle Ressourcen wie die Arbeitszeit der Techniker und der Ersatzteilbestand können stärker auf Assets konzentriert werden, die sich unmittelbar auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass sich die Wartungsaufgaben auf Assets mit hoher Priorität konzentrieren, während Assets mit niedriger Priorität ohne schwerwiegende Folgen bis zum Ausfall betrieben werden können.
  • Kontinuierliche Verbesserung: Die korrigierende Wartung ermöglicht durch die gründliche Analyse der bei Reparaturmaßnahmen erhobenen Daten der Wartung eine kontinuierliche Verbesserung in allen Instandhaltungsteams und -systemen. Mit der Zeit können CMMS-Tools Fehlermuster und wiederkehrende Ausfälle erkennen und die Reparaturkosten auf der Grundlage früherer Ereignisse abschätzen.

Herausforderungen der korrigierenden Wartung

Mit der korrigierenden Wartung sind auch einige bemerkenswerte Herausforderungen verbunden:

  • Ungeplante Ausfallzeiten: Wenn Assets unbeaufsichtigt betrieben werden, kann dies zu ungeplanten Ausfallzeiten führen, sobald sie schließlich ausfallen. Abhängig von der Komplexität des Assets, seiner Bedeutung für die Kerngeschäftsprozesse sowie den für die Reparatur erforderlichen Ersatzteilen und Arbeitsstunden kann die korrigierende Wartung zu Betriebsstörungen führen und die Produktivität beeinträchtigen.
  • Unerwartete Wartungskosten: Die unerwarteten Kosten für Notfallreparaturen sowie für den Expressversand von Ersatzteilen und Überstunden können Programme der Wartung erheblich beeinträchtigen. Zwar ist die Senkung der Kosten für die Wartung weniger kritischer Anlagen ein Vorteil von Programmen zur korrigierenden Wartung, doch müssen Führungskräfte diese Einsparungen gegen das Risiko plötzlicher, ungeplanter Ausgaben abwägen, die entstehen können, wenn Assets unerwartet ausfallen.
  • Erhöhtes Risiko für die Arbeitssicherheit: Unerwartete Ausfälle von Anlagen stellen ein Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiter dar, insbesondere in der Fertigungsindustrie, der Versorgungswirtschaft und im Gesundheitswesen. Wenn Equipment nicht zuverlässig funktionieren, kann ein sicherer, kontrollierter Bereich innerhalb kürzester Zeit zu einer Gefahrenzone werden.  

Warum wird die korrigierende Wartung von Branchenexperten negativ wahrgenommen?  

Die korrigierende Wartung hat in den meisten modernen Umgebungen der Wartung einen schlechten Ruf, da sie mit Ausfällen, Anlagenstörungen und Unterbrechungen der Kerngeschäftsprozesse in Verbindung gebracht wird. Auch wenn dies in der Vergangenheit möglicherweise zutraf, verbinden viele moderne Ansätze der korrigierenden Wartung diese strategisch mit vorausschauenden Maßnahmen der Wartung, um diese negativen Folgen zu vermeiden.

Wenn Wartungsteams bei kritischen Assets auf vorausschauende Wartung setzen und bei weniger kritischen Assets auf korrigierende Wartung zurückgreifen, trägt die korrigierende Wartung dazu bei, Kosten zu senken und Ressourcen gezielter dort einzusetzen, wo sie benötigt werden.

Wie man korrigierende Wartung in einer ausgewogenen Wartungsstrategie bereitstellt

Moderne, ausgewogene Wartungsstrategien stützen sich auf verschiedene Ansätze, um den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Assets zu erhalten und den Lebenszyklus der Assets so weit wie möglich zu verlängern.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Wartungsteams häufig neben der vorausschauenden, vorbeugenden und zustandsorientierten Wartung auch die korrigierende Wartung bereit. Hier sind einige der Faktoren, die sie bei der Entscheidung darüber berücksichtigen, welcher Typ der Wartung für ein Asset der richtige ist.

  • Kritikalität: Kritische Assets – also Assets, deren Ausfall die Kerngeschäftsprozesse unterbrechen würde – werden in der Regel nicht im Rahmen der korrigierenden Wartung gewartet. Kritische Assets sollten im Rahmen proaktiver und vorausschauender Strategien gewartet werden, bei denen die Geschäftskontinuität im Vordergrund steht.
  • Risiko: Um den richtigen Wartungsansatz eines Assets zu wählen, bewerten Instandhaltungsmanager die mit Anlagenausfällen verbundenen Risiken, einschließlich der Arbeitssicherheit sowie der finanziellen und betrieblichen Auswirkungen. Korrigierende Wartung und „Run-to-Failure“-Ansätze eignen sich eher für Assets mit geringem Risiko und niedrigen Kosten, bei denen ein Ausfall die Kerngeschäftsprozesse wahrscheinlich nicht unterbrechen wird.
  • CMMS-Integration: Moderne CMMS-Tools können die Ergebnisse der korrigierenden Wartung erheblich verbessern, indem sie Kosten und Risiken senken und jede durchgeführte Reparatur lückenlos dokumentieren und analysieren. Die CMMS-Dokumentation stärkt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzdienstleistungssektor und senkt gleichzeitig das Risiko kostspieliger Verstöße.
  • Kontinuierliche Verbesserung: Die Ursachenanalyse und die Überwachung von Leistungskennzahlen (KPI) im Rahmen der korrigierenden Wartung helfen den Teams der Wartung, ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verbessern. Die im Rahmen der korrigierenden Wartung gesammelten Daten zu Ausfällen können dazu beitragen, proaktive, vorausschauende und vorbeugende Methoden der Wartung in Zukunft zu optimieren.  

KPIs und Metriken zur korrigierenden Wartung

Unternehmen stützen sich auf verschiedene KPIs, um die Leistung ihrer Programme für die korrigierende Wartung zu bewerten. Die Wartungsbranche nutzt diese Metriken üblicherweise, um Teams dabei zu unterstützen, ihre Wartungskonzepte zu verbessern und zu optimieren:

  • Mittlere Reparaturzeit (MTTR): Die mittlere Reparaturzeit (MTTR), die manchmal auch als mittlere Wiederherstellungszeit bezeichnet wird, misst die Zeit, die Techniker benötigen, um ein ausgefallenes Gerät zu reparieren und dessen Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
  • Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) ist ein Maß für die Zuverlässigkeit eines Systems oder einer Komponente. Bei der korrigierenden Wartung ist die MTBF von entscheidender Bedeutung, da sie den Teams dabei hilft, abzuschätzen, wie lange ein Gerät noch betrieben werden kann, bevor es voraussichtlich erneut ausfällt.
  • Ausfallzeit: Die Ausfallzeit gibt die Gesamtdauer an, während der eine Anlage aufgrund eines Ausfalls oder einer Störung nicht verfügbar ist.
  • Wartungskosten: Die Gesamtkosten für die Wartung eines Assets, einschließlich Arbeitskosten, Ersatzteile und Betriebsausfälle aufgrund von Stillstandszeiten.
  • Erfüllungsquote bei Arbeitsaufträgen: Der Prozentsatz, zu dem Teams der Wartung die für die Instandhaltung der Assets erforderlichen Arbeiten sicher ausführen. Hiermit wird die Effizienz der Wartungsteams für Assets gemessen.
  • Ausfallhäufigkeit: Die Anzahl der Geräteausfälle über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Wert misst die Gesamteffektivität eines Programms für die Wartung von Assets.
  • Verhältnis von geplanter zu ungeplanter Wartung: Das Verhältnis von geplanter zu ungeplanter Wartung gibt an, in welchem Umfang ein Team geplante, proaktive Wartungsarbeiten im Vergleich zu ungeplanten, reaktiven Wartungsaufgaben durchführt.  

Praxisnahe Beispiele für korrigierende Wartung

So wird die korrigierende Wartung in verschiedenen Branchen eingesetzt:  

  • Fertigung: Die Fertigungsindustrie stellt die korrigierende Wartung in erster Linie bereit, um Anlagen in der Produktion nach Ausfällen zu reparieren. So muss beispielsweise ein defektes Förderband nach einem Anlagenausfall möglicherweise sofort ausgetauscht werden, um Ausfallzeiten zu minimieren und den normalen Geschäftsbetrieb wiederherzustellen.
  • Einrichtungen: Gebäudeverwalter nutzen die korrigierende Wartung, um HLK-Anlagen und andere komplexe Anlagen zu reparieren, wie sie in Gewerbegebäuden üblich sind. Wenn diese Anlagen zu Spitzenlastzeiten ausfallen, müssen die Wartungsteams Notfallreparaturen durchführen, um wichtige Funktionen wie Heizung, Klimatisierung und Feuchtigkeitsregelung wiederherzustellen.
  • IT: Im Bereich IT-Asset-Management (ITAM) gehören die Wiederherstellung von Servern und Netzwerkkomponenten nach Ausfällen zu den üblichen Aufgaben der korrigierenden Wartung. Zu dieser Art von Aktivität gehören häufig das Neustarten von Systemen, der Austausch defekter Komponenten und das Installieren von Patches zur Behebung von Softwareproblemen.
  • Fahrzeugflotten: Die Flottenwartungsteams greifen häufig auf die korrigierende Wartung zurück, um Fahrzeugausfälle zu beheben. Wenn beispielsweise der Motor eines Lkw ausfällt, müssen die Mechaniker ihn vor Ort reparieren oder das Fahrzeug in eine Werkstatt abschleppen, um es wieder fahrbereit zu machen.
  • Gesundheitswesen: Im Gesundheitswesen trägt die korrigierende Wartung dazu bei, komplexe medizinische Systeme nach Ausfällen wieder funktionsfähig zu machen. So führt beispielsweise ein defektes Bildgebungsgerät zu Beeinträchtigungen in der Patientenversorgung, wenn es nicht umgehend von Technikern repariert wird.
  • Versorgungsunternehmen: Versorgungsunternehmen setzen auf die korrigierende Wartung, um eine Vielzahl von Assets wieder instand zu setzen, darunter Stromleitungen, Transformatoren und Wasserversorgungssysteme. Eine schnelle Reaktion ist bei der Wartung von Versorgungsanlagen von entscheidender Bedeutung, um Betriebsunterbrechungen zu minimieren und die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit zu gewährleisten.  
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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