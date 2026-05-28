Gut konzipierte Wartungs-KPIs können Wartungsmanagern Einblick in die wichtigsten Wartungsprozesse geben und zur Verbesserung des Asset-Managements beitragen.

Da sich moderne Wartungspraktiken von veralteten, reaktiven Verfahren hin zu moderneren, proaktiven Verfahren entwickeln, spielen Wartungs-KPIs eine entscheidende Rolle bei der Erfolgsmessung. Moderne Plattformen für vorausschauende Wartung nutzen beispielsweise künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), um die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) zu verlängern, eine der am genauesten beobachteten Metriken in Wartungsorganisationen.

Das Tracking von Wartungs-KPIs und Wartungskennzahlen ist zum zentralen Bestandteil des Erfolgs moderner Wartungsabläufe geworden und hilft den Wartungsteams, kritische Assets verfügbar und vorhersehbar zu halten. Wenn Assets unerwartet ausfallen, können Unternehmen mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert werden, darunter ungeplante Ausfallzeit, verlängerte Reparaturzeiten, sinkenden Wert der Assets, verlorene Produktionszeit und erhöhte Wartungskosten.

Früher setzten Unternehmen fast ausschließlich auf reaktive Wartung, einen Wartungsansatz, bei dem Assets erst nach deren Ausfall repariert werden. Heute konzentrieren sich Wartungsstrategien auf vorbeugende und vorausschauende Wartungstaktiken. Diese Ansätze werden oft von einem computergestützten Wartungsmanagementsystem (CMMS) unterstützt, das Echtzeit-Zustandsüberwachung (CM) ermöglicht, um Wartungsabläufe zu optimieren.