Was ist Lockout/Tagout (LOTO)?

LOTO ist ein zentraler Bestandteil des Bereichs Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (EHS). Im Mittelpunkt stehen der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise an Arbeitsstätten, in Gemeinden und im öffentlichen Raum.

In den meisten Unternehmen führen Wartungstechniker im Rahmen ihrer üblichen Wartungsarbeiten vor der Instandhaltung von Anlagen eine LOTO-Maßnahme durch. LOTO-Maßnahmen sind vielfältig und umfassen sowohl einfache Aufgaben wie das Abschalten elektrischer Stromkreise als auch komplexere Verfahren wie das Entleeren von Energie aus hydraulischen und pneumatischen Systemen.

Der Begriff „Lockout/Tagout“ bezieht sich auf zwei sich ergänzende Verfahren, die treffend als „Lockout“ und „Tagout“ bezeichnet werden:

Lockout: Das Anbringen von mechanischen Verschlüssen – in der Regel Vorhängeschlössern – an Energieabschaltvorrichtungen wie Leistungsschaltern, Ventilen und ausgeschalteten Schaltern, um sicherzustellen, dass diese spannungsfrei sind.

Das Anbringen von mechanischen Verschlüssen – in der Regel Vorhängeschlössern – an Energieabschaltvorrichtungen wie Leistungsschaltern, Ventilen und ausgeschalteten Schaltern, um sicherzustellen, dass diese spannungsfrei sind. Tagout: Die Verwendung von Warnschildern, sogenannten „Tagout“-Vorrichtungen, um darauf hinzuweisen, dass niemand eine Maschine oder eine Anlage in Betrieb nehmen darf, bis das Schild entfernt wurde.

Unternehmen wenden LOTO-Verfahren überall dort an, wo Techniker im Rahmen des normalen Produktionsbetriebs – wie bei Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten und Werkzeugwechseln – mit gefährlicher Energie umgehen müssen. Eine gefährliche Energiequelle ist jede Form von Energie, die bei unerwarteter Freisetzung oder Aktivierung zu Verletzungen oder zum Tod von Arbeitnehmern führen oder die Ausrüstung beschädigen könnte. Dieser Aspekt kann elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische, thermische, chemische, durch die Schwerkraft bedingte oder strahlungsbedingte Einflüsse umfassen.

Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für LOTO-Ausrüstung auf 260 Millionen US-Dollar. Zudem wird für die nächsten sieben Jahre ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5–7 % prognostiziert.1 Die OSHA schätzt, dass LOTO-Verfahren allein in den Vereinigten Staaten jährlich 120 Todesfälle und 50.000 Verletzungen verhindern.2

In den Vereinigten Staaten reguliert die Occupational Safety and Zustand Administration (OSHA) alle LAT-Programme im Rahmen der Norm zur Kontrolle gefährlicher Energiequellen (29 CFR 1910.147). Dieser OSHA-Standard legt alle Anforderungen für Energiekontrollprogramme fest, einschließlich Sicherheitsschulungen, Lockout-/Tagout-Verfahren und periodischer Inspektion. Zwar erlauben einige OSHA-Vorschriften die eigenständige Anwendung von „Tagout“ (ohne „Lockout“), doch räumt das OSHA-Rahmenwerk dem „Lockout“ Vorrang ein, da diese Verfahren eine physische Barriere gegen die erneute Inbetriebnahme der Geräte bilden.