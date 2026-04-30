Ein Arbeiter bedient eine Druckmaschine in einer Druckerei.
Asset-Management

Was ist Lockout/Tagout (LOTO)?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Veröffentlicht 30. April 2026

Lockout/Tagout (LOTO), definiert

Lockout/Tagout (LOTO) ist ein Sicherheitsverfahren, auf das sich Unternehmen verlassen, um sicherzustellen, dass gefährliche Anlagen vor Reparaturarbeiten sicher abgeschaltet wurden.

LOTO ist ein zentraler Bestandteil des Bereichs Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (EHS). Im Mittelpunkt stehen der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise an Arbeitsstätten, in Gemeinden und im öffentlichen Raum.

In den meisten Unternehmen führen Wartungstechniker im Rahmen ihrer üblichen Wartungsarbeiten vor der Instandhaltung von Anlagen eine LOTO-Maßnahme durch. LOTO-Maßnahmen sind vielfältig und umfassen sowohl einfache Aufgaben wie das Abschalten elektrischer Stromkreise als auch komplexere Verfahren wie das Entleeren von Energie aus hydraulischen und pneumatischen Systemen.

Der Begriff „Lockout/Tagout“ bezieht sich auf zwei sich ergänzende Verfahren, die treffend als „Lockout“ und „Tagout“ bezeichnet werden:

  • Lockout: Das Anbringen von mechanischen Verschlüssen – in der Regel Vorhängeschlössern – an Energieabschaltvorrichtungen wie Leistungsschaltern, Ventilen und ausgeschalteten Schaltern, um sicherzustellen, dass diese spannungsfrei sind.
  • Tagout: Die Verwendung von Warnschildern, sogenannten „Tagout“-Vorrichtungen, um darauf hinzuweisen, dass niemand eine Maschine oder eine Anlage in Betrieb nehmen darf, bis das Schild entfernt wurde.

Unternehmen wenden LOTO-Verfahren überall dort an, wo Techniker im Rahmen des normalen Produktionsbetriebs – wie bei Wartungsarbeiten, Reinigungsarbeiten und Werkzeugwechseln – mit gefährlicher Energie umgehen müssen. Eine gefährliche Energiequelle ist jede Form von Energie, die bei unerwarteter Freisetzung oder Aktivierung zu Verletzungen oder zum Tod von Arbeitnehmern führen oder die Ausrüstung beschädigen könnte. Dieser Aspekt kann elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische, thermische, chemische, durch die Schwerkraft bedingte oder strahlungsbedingte Einflüsse umfassen.

Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich der weltweite Markt für LOTO-Ausrüstung auf 260 Millionen US-Dollar. Zudem wird für die nächsten sieben Jahre ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5–7 % prognostiziert.1 Die OSHA schätzt, dass LOTO-Verfahren allein in den Vereinigten Staaten jährlich 120 Todesfälle und 50.000 Verletzungen verhindern.2

In den Vereinigten Staaten reguliert die Occupational Safety and Zustand Administration (OSHA) alle LAT-Programme im Rahmen der Norm zur Kontrolle gefährlicher Energiequellen (29 CFR 1910.147). Dieser OSHA-Standard legt alle Anforderungen für Energiekontrollprogramme fest, einschließlich Sicherheitsschulungen, Lockout-/Tagout-Verfahren und periodischer Inspektion. Zwar erlauben einige OSHA-Vorschriften die eigenständige Anwendung von „Tagout“ (ohne „Lockout“), doch räumt das OSHA-Rahmenwerk dem „Lockout“ Vorrang ein, da diese Verfahren eine physische Barriere gegen die erneute Inbetriebnahme der Geräte bilden.

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Wie funktioniert Lockout/Tagout?

Lockout/Tagout (LOTO) umfasst sieben Verfahren zur Energiekontrolle, die an die Anforderungen bestimmter Anlagen oder Systeme angepasst werden können. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Prozesses näher erläutert.

1. Vorbereitung

Vor Beginn der Abschaltung ermitteln befugte Mitarbeiter die verschiedenen gefährlichen Energiequellen, die in einer Anlage vorhanden sind. Dieser Schritt umfasst die Ermittlung sowohl primärer als auch sekundärer Energiequellen, darunter:

  • Elektrische Geräte und Leistungsschalter
  • Mechanische Anlagen mit beweglichen Teilen
  • Hydraulische und pneumatische Systeme
  • Thermische oder chemische Energie

Während der Vorbereitungsphase ermitteln Ingenieure und Techniker die mit diesen verschiedenen Energiequellen verbundenen Risiken und machen sich mit ihnen vertraut, um vor Beginn der Reparaturarbeiten eine vollständige Energieabschaltung gewährleisten zu können. 

2. Abschaltung

Sobald alle betroffenen Energiequellen identifiziert und isoliert wurden, versetzen die Mitarbeiter die Anlagen mithilfe von Bedienelementen wie Drucktasten und Bedienfeldern in einen sicheren Zustand.

Bei korrekter Durchführung stellt eine Abschaltung sicher, dass die Mitarbeiter im weiteren Verlauf des Prozesses nicht mit einem unerwarteten Anlaufen konfrontiert werden, das ihre Sicherheit gefährden könnte.

3. Isolation

In Phase drei wird sichergestellt, dass alle relevanten Energieabschaltvorrichtungen wie Trennschalter, Ventile und Blindflansche für Rohrleitungssysteme sicher betätigt sind. Das Ziel dieses Schritts besteht darin, eine physische Barriere zu schaffen, die die Geräte von allen potenziellen Stromquellen trennt.

4. Anwendung

Im Rahmen der Anwendungsphase bringen befugte Mitarbeiter an den Isolationspunkten ihre eigenen Vorhängeschlösser an, um ihre eigene Sicherheit zusätzlich zu gewährleisten. In einer Umgebung mit mehreren Mitarbeitern sehen die LOTO-Vorschriften den Einsatz von Vorhängeschlössern und Schließkästen vor, um Gruppen-Lockouts zu ermöglichen. Zu diesen Sicherheitsvorrichtungen gehören Mehrfachverriegelungen, die eine einzige Abschaltstelle für ein Gerät und dessen Energiequellen gewährleisten.

In dieser Phase bringen die Mitarbeiter Kennzeichnungsvorrichtungen an den Schlössern an, um deutlich zu machen, dass ein Gerät so lange abgeschaltet bleiben muss, bis die Kennzeichnung entfernt wird.

5. Freilassung

Die Release-Phase, auch als „Phase der Freisetzung gespeicherter Energie“ bezeichnet, ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass in einer Anlage keine Energie mehr vorhanden ist, wenn sich die Mitarbeiter auf Wartungsarbeiten vorbereiten. Eine unzureichende Ableitung von Restenergie aus Anlagen und Geräten kann in industriellen Umgebungen zu Verletzungen und Todesfällen führen.

In einigen Unternehmen ist die Freisetzungsphase mit größeren Prozesssicherheitsmanagement-(PSM)-Praktiken verbunden – systematische, unternehmensweite Ansätze, die darauf ausgelegt sind, Mitarbeitenden beim sicheren Umgang mit gefährlichen Chemikalien zu helfen.

Schritt fünf beinhaltet typischerweise Folgendes:

  • Entlüftung von pneumatischen oder hydraulischen Leitungen, um sicherzustellen, dass keine Druckluft oder Flüssigkeit im System verbleibt
  • Entladung von Kondensatoren in elektrischen Geräten zur Beseitigung von Restenergie
  • Heiße Bauteile abkühlen lassen, damit sich die Mitarbeiter nicht verbrennen

6. Verifikation

In Schritt sechs führt ein befugter Mitarbeiter gründliche Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass eine Anlage vollständig spannungsfrei geschaltet wurde und die Arbeiten daran beginnen können.

Dieser Schritt umfasst häufig wiederholte Versuche, ein Gerät oder eine Anlage in Betrieb zu nehmen, um sicherzustellen, dass es während der Reparaturarbeiten nicht zu einer unerwarteten Stromzufuhr kommt.

7. Wiedererlangung der Energie

Sobald die Wartungstechniker ihre Arbeiten abgeschlossen haben, kann das betroffene System oder Gerät wieder mit Strom versorgt und neu gestartet werden.

Befugte Mitarbeiter entfernen alle Schlösser und Plaketten und vergewissern sich, dass sich kein Personal in der Nähe der Anlage befindet; anschließend starten sie das System neu und nehmen es sicher wieder in Betrieb.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Vorteile der Einführung eines Lockout-/Tagout-Programms

Lockout/Tagout-Verfahren (LOTO) helfen Unternehmen dabei, messbare Verbesserungen in den Bereichen Betriebssicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und anderen Bereichen zu erzielen. Hier ein genauerer Blick auf einige der überzeugendsten Vorteile auf Unternehmensebene.

  • Reduzierung von Arbeitsunfällen und tödlichen Unfällen: Lockout/Tagout-Programme tragen dazu bei, Verletzungen und tödliche Unfälle von Mitarbeitern zu verhindern, die durch ein unerwartetes Anlaufen oder die Freisetzung gefährlicher Energie während Reparaturarbeiten verursacht werden. LOTO unterstützt Wartungsteams bei der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken an der Quelle zu beseitigen – überall dort, wo in einem System oder Gerät gespeicherte Energie eingeschlossen sein könnte.
  • Verbesserte Compliance: Die ordnungsgemäße Anwendung von LOTO-Verfahren auf eine Anlage hilft Unternehmen dabei, die OSHA-Standards, die CFR-Anforderungen sowie die Governance-, Risiko- und Compliance-Rahmenwerke (GRC) einzuhalten, die für ihre Anlagen und Systeme gelten. LOTO-Verfahren stellen sicher, dass Unternehmen nicht wegen Nichteinhaltung der Vorschriften sanktioniert werden, und tragen dazu bei, die Sicherheit der Mitarbeiter vor Gefahrstoffen zu gewährleisten.
  • Erhöhte Standardisierung: Effiziente Energiekontrollprogramme, eine Kernfunktion eines gut konzipierten LOTO-Frameworks, tragen dazu bei, die Anzahl der Variabilitäten bei der Ausführung der Aufgaben durch die Mitarbeiter zu reduzieren. MiBei entsprechender Schulung trägt LOTO dazu bei, dass die Mitarbeiter ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten besser verstehen und die Sicherheitsvorschriften konsequent befolgen. So trägt LOTO beispielsweise dazu bei, sicherzustellen, dass nur befugte Mitarbeiter die Verriegelung und Kennzeichnung an einer bestimmten Anlage durchführen und dass die betroffenen Mitarbeiter genau wissen, wann LOTO in Kraft ist.
  • Stärkere Betriebsdisziplin: LOTO trägt dazu bei, bestehende Betriebsabläufe wie Abschaltverfahren, die Abschaltung von Energiequellen und die Überprüfung des Betriebszustands von Maschinen zu stärken. LOTO verringert die Abhängigkeit von Unternehmen von informellen, unsicheren Behelfslösungen, die zu unsicheren Arbeitsbedingungen führen. Sie werden durch moderne, konforme und bewährte Verfahren ersetzt. 
  • Längere Asset-Lebenszyklen: Obwohl Lockout/Tagout in erster Linie eine Praxis der Arbeitssicherheit ist, hat sie auch aus Asset-Management -Sicht Wert und Nutzen. LOTO trägt dazu bei, die Integrität der Anlagen zu gewährleisten und deren Lebenszyklen zu verlängern, indem es eine konsequente Energieabschaltung sicherstellt und unerwartete Energiezufuhr verhindert – beides Faktoren, die zu Schäden an den Anlagen führen und deren Lebenszyklen verkürzen können. Moderne LOTO-Programme verringern mechanische Beanspruchungen, elektrische Störungen und prozessbedingte Schäden, die im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung der Anlagen führen.

Top-Anwendungsfall für Lockout/Tagout

Das Lockout/Tagout-Verfahren (LOTO) wird in einer Vielzahl von Branchen und an zahlreichen Arbeitsplätzen angewendet – überall dort, wo Arbeitnehmer mit gefährlicher Energie zu tun haben, die in Anlagen und Geräten eingeschlossen sein könnte.

Hier sind einige der häufigsten Anwendungsfälle.

Industrielle Fertigung

In industriellen Fertigungsumgebungen trägt LOTO dazu bei, die Wartungsabläufe zu verbessern, die Produktionslinien, Robotersysteme und Schwermaschinen unterstützen.

LOTO im industriellen Umfeld steht in engem Zusammenhang mit der Sicherheit der Betriebstechnik (OT), einer Reihe von Verfahren und Technologien, die zum Schutz von Systemen zur Steuerung industrieller Abläufe entwickelt wurden. Gängige Aufgaben im Bereich der Betriebstechnik wie Werkzeugwechsel, Reinigungsarbeiten und Reparaturen erfordern eine vollständige Energieabschaltung sowie die Vermeidung unerwarteter Stromzufuhr, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Versorgungsunternehmen

Die Dienstprogramm-Branche nutzt LOTO-Verfahren, um Technikern die Durchführung von Reparaturen an Equipment wie Schalttafeln, Transformatoren und Leistungsschaltern zu erleichtern.

Diese Art von Arbeit erfordert die strikte Einhaltung der vorgeschriebenen Verriegelungsverfahren, um zu verhindern, dass Arbeitnehmer ernsthaften Gefahren durch Stromquellen ausgesetzt werden.
Hydraulische und pneumatische Systeme

Hydraulik- und Pneumatiksysteme sind gängige Arten von Fluidtechnik-Systemen, bei denen unter Druck stehende Flüssigkeiten zum Antrieb von Maschinen und zur Verrichtung mechanischer Arbeit eingesetzt werden. Hydrauliksysteme verwenden Flüssigkeiten, während pneumatische Systeme Gase verwenden.

LOTO-Verfahren helfen, die Freisetzung gespeicherter Energie in hydraulischen und pneumatischen Systemen zu verhindern, indem sie sicherstellen, dass die Systeme druckfrei sind, bevor die Arbeiter Wartung auf ihnen durchführen.
Schwermaschinen

Schwermaschinen – große und leistungsstarke mobile Maschinen, die häufig auf Baustellen zum Einsatz kommen, können gefährliche Energiequellen enthalten, die vor Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten vollständig abgeschaltet werden müssen.

LOTO trägt dazu bei, dass schwere Maschinen sicher sind und nicht unerwartet anlaufen und dadurch die Arbeiter, die sie reparieren, in Gefahr bringen.
Laborumgebungen

In Laborumgebungen, in denen Techniker häufig mit medizinischen Geräten, Sterilisationssystemen und Laborgeräten umgehen, werden LOTO-Verfahren angewendet, um die Sicherheit von Ingenieuren und medizinischem Personal zu gewährleisten.

In Laboren entsteht Gefahr durch die Kombination verschiedener Energiearten wie elektrischer Energie, unter Druck stehender Gase, Vakuumsystemen und thermischen Elementen. Die sichere Etablierung von LOTO-Verfahren hilft sicherzustellen, dass die Labormitarbeiter alle Systeme in einen Null-Energiezustand bringen, bevor sie mit ihnen interagieren.

Herausforderungen von Lockout-/Tagout-Programmen

Trotz ihrer allgemeinen Effektivität stehen moderne Lockout/Tagout (LOTO)-Programme immer noch vor erheblichen Herausforderungen. LOTO-Techniker haben häufig mit der Komplexität moderner Systeme und Infrastrukturen zu kämpfen, die zu gefährlichen Versäumnissen führen und die Arbeiter direkt gefährden können.

Hier ein genauerer Blick auf einige der häufigsten Probleme, die LOTO behindern:

  • Infrastrukturkomplexität: Infolge des Aufstiegs von Industrie 4.0 haben moderne industrielle Systeme mehr miteinander verbundene Funktionen als je zuvor. Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) haben dem Arbeitsplatz sinnvolle Funktionen und Effizienzgewinne beschert, aber auch eine Komplexität mit sich gebracht, die das vollständige Abschalten gefährlicher Energiequellen zu einer Herausforderung macht.
  • Menschliche Fehler: Selbst die modernsten, technologisch fortschrittlichsten LOTO-Verfahren sind anfällig für menschliche Fehler. Das Überspringen von Schritten, die unsachgemäße Handhabung von Lockout-/Tagout-Geräten und die Nichtbeachtung der Energiekontrollverfahren sind einige Beispiele dafür, wie menschliches Versagen ein ganzes System gefährden kann.
  • Falsches Training: Unsachgemäße Schulungen zu LOTO-Verfahren bleiben einer der größten Risikofaktoren beim Aufbau eines LOTO-Programms. Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, umfassende Schulungen zum Thema „Lockout/Tagout“ in großem Umfang durchzuführen, da dies sehr ressourcenintensiv ist. Führungskräfte müssen sicherstellen können, dass sowohl autorisierte als auch betroffene Mitarbeiter die Verantwortlichkeiten und Risiken eines unerwarteten Start-ups vollständig verstehen.
  • Programmwartung: LOTO-Programme müssen regelmäßig aktualisiert und gewartet werden, um wirksam zu sein. Wie Equipment entwickeln sich LOTO-Prozesse im Laufe der Zeit weiter, und Lockout-/Tagout-Verfahren laufen Gefahr, wirkungslos zu werden, wenn sie nicht häufig neu bewertet werden. Veraltete LOTO-Praktiken können zu falschen Kontrollmethoden führen, die das Risiko der Mitarbeiter erhöhen.
  • Regelmäßige Inspektion: Der OSHA-Standard, der die LOTO-Praktiken regelt, verlangt eine regelmäßige Inspektion und reviews aller Verfahren, um eine Zertifizierung zu erhalten. Arbeitgeber und Unternehmen müssen jedes Energiekontrollverfahren jährlich überprüfen, und die OSHA-Inspektoren müssen einen autorisierten Mitarbeiter bei der Durchführung der erforderlichen Verfahren beobachten, um zu Verify, dass jeder Schritt eingehalten wurde.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    Fußnoten

    1 Lockout Tagout Equipment Market Overview, Global Market Statistics, 2022–2024

    2 OSHA Fact Sheet (Lockout/Tagout), Occupational Safety and Health Administration, 2022