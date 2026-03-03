Was ist Process Safety Management (PSM)?

Ein konsequenter PSM-Ansatz kann dazu beitragen, die Risiken für die Arbeitnehmer zu verringern und sicherzustellen, dass Unternehmen eine Vielzahl von Arbeitsschutzvorschriften einhalten. Ein starkes PSM ist für Unternehmen, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen müssen, von zentraler Bedeutung, um einen soliden Ansatz für das Risikomanagement zu entwickeln. Auf diese Weise identifizieren, bewerten und beseitigen sie verschiedene Typen von Gefahren für ihre Kerngeschäftsprozesse.

In den Vereinigten Staaten legt die Occupational Safety and Health Administration (OSHA), eine Bundesbehörde innerhalb des Arbeitsministeriums, die PSM-Vorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen fest. Die Vorschriften sind in ihrer Norm zum Prozesssicherheitsmanagement für hochgefährliche Chemikalien, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119, dargelegt – einem Managementsystem, das Schwellenmengen für die Verwendung extrem gefährlicher Stoffe wie giftiger oder brennbarer Flüssigkeiten und Gase festlegt.

Der globale Markt für PSM ist groß und wächst stetig. Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich sein Wert im Jahr 2025 auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wird erwartet, dass er in den nächsten sieben Jahren 5,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % entspricht.1