Was ist Process Safety Management (PSM)?

Das Prozesssicherheitsmanagement (PSM) ist ein systematischer Ansatz, auf den sich Unternehmen stützen, um ihren Mitarbeitern den sicheren Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien zu ermöglichen.
Ein konsequenter PSM-Ansatz kann dazu beitragen, die Risiken für die Arbeitnehmer zu verringern und sicherzustellen, dass Unternehmen eine Vielzahl von Arbeitsschutzvorschriften einhalten. Ein starkes PSM ist für Unternehmen, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen müssen, von zentraler Bedeutung, um einen soliden Ansatz für das Risikomanagement zu entwickeln. Auf diese Weise identifizieren, bewerten und beseitigen sie verschiedene Typen von Gefahren für ihre Kerngeschäftsprozesse.
In den Vereinigten Staaten legt die Occupational Safety and Health Administration (OSHA), eine Bundesbehörde innerhalb des Arbeitsministeriums, die PSM-Vorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen fest. Die Vorschriften sind in ihrer Norm zum Prozesssicherheitsmanagement für hochgefährliche Chemikalien, 29 Core Federal Regulation (CFR) 1910.119, dargelegt – einem Managementsystem, das Schwellenmengen für die Verwendung extrem gefährlicher Stoffe wie giftiger oder brennbarer Flüssigkeiten und Gase festlegt.
Der globale Markt für PSM ist groß und wächst stetig. Einem aktuellen Bericht zufolge belief sich sein Wert im Jahr 2025 auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wird erwartet, dass er in den nächsten sieben Jahren 5,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % entspricht.1
Zwar sind Prozesssicherheitsmanagement (PSM) und Arbeitssicherheit eng miteinander verbundene Begriffe, doch bezieht sich Arbeitssicherheit allgemeiner darauf, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter vor einer Vielzahl von Arbeitsunfällen schützen können. PSM konzentriert sich auf die Verhinderung von Vorfällen, die durch das Freisetzen gefährlicher Stoffe verursacht werden.
Die Arbeitssicherheit legt den Schwerpunkt auf die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Verhaltensweisen und Verfahren durch die Arbeitnehmer, während es beim PSM um umfassende Managementsysteme und Risikobewertungen geht, die zur Risikominderung beitragen.
Während beispielsweise ein Arbeitsschutzverfahren dazu beitragen kann, sicherzustellen, dass Arbeitnehmer beim Umgang mit giftigen Chemikalien Handschuhe tragen, gewährleistet ein PSM-System, dass der gesamte Prozess der Herstellung, Lagerung und Verwendung dieser Chemikalien sicher ist.
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Das Prozesssicherheitsmanagement (PSM) basiert auf einer Reihe strenger Verfahren, die Unternehmen in ihren Geschäftsprozessen bereitstellen. Diese Verfahren, die zusammen als Prozesssicherheitsmanagementprogramm bezeichnet werden, umfassen die Erfassung und Verarbeitung von Daten, Methoden zur Risikominderung sowie kontinuierliche Weiterbildung und Verbesserung.
Obwohl der OSHA-Standard seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten hat, gilt er weltweit als eines der strengsten und am häufigsten herangezogenen PSM-Frameworks. Die darin festgelegten Anforderungen – bekannt als „die 14 PSM-Elemente der OSHA“ – tragen dazu bei, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und die Einhaltung der Vorschriften durch Unternehmen sicherzustellen, wenn diese mit einer Vielzahl gefährlicher Stoffe arbeiten.
Die 14 Elemente des Prozessmanagementsystems (PSM) der OSHA bilden die zentralen Leitlinien für Unternehmen, die mit Gefahrstoffen arbeiten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Arbeitgeber für jedes einzelne Element einen entsprechenden Prozess entwickeln.
Während die OSHA die gesetzlichen Richtlinien festlegt, nach denen Unternehmen wirksame PSM-Programme erstellen sollten, wenden sich viele Unternehmen für zusätzliche Orientierungshilfen an das Center for Chemical Process Safety (CCPS). Das CCPS ist eine Abteilung des American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Das CCPS bietet ein Framework, das über die Leitlinien der OSHA hinausgeht und sich auf einen Kulturwandel sowie die Schaffung eines tieferen Risikobewusstseins auf Unternehmensebene konzentriert.
Zusätzlich zu den 14 Elementen des Prozesssicherheitsmanagements (PSM) der OSHA enthält das CCPS-Modell Leitlinien dazu, wie Unternehmen:
Starke PSM-Programme unterstützen Unternehmen, die mit Gefahrstoffen arbeiten, dabei, strategische Ansätze für die sichere Durchführung ihrer Kerngeschäftsprozesse zu entwickeln und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Hier finden Sie einen Überblick über einige der wichtigsten Vorteile von PSM auf Unternehmensebene.
Unternehmen, die ein effektives PSM-Programm umsetzen, können die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Ereignisses erheblich verringern, indem sie Gefahren identifizieren und strenge Prozesskontrollen einführen.
PSM hilft Unternehmen dabei, das Risiko einer Vielzahl katastrophaler Ausfälle (einschließlich Freisetzungen giftiger Stoffe, Brände und Explosionen) zu senken, die Arbeitnehmer gefährden und ungeplante Betriebsunterbrechungen verursachen können.
PSM-Programme können Unternehmen, die in einem streng regulierten Umfeld tätig sind, dabei unterstützen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und ihre Prüfungsbereitschaft zu verbessern. Eine solide PSM-Praxis trägt dazu bei, die Compliance-Fähigkeiten eines Unternehmens zu stärken, indem sie einen strukturierten, systematischen Ansatz dafür schafft, wie das Unternehmen seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt.
Im Wesentlichen trägt es dazu bei, die Compliance von einer reaktiven Praxis in eine dynamische Managementfunktion zu verwandeln, wodurch in allen Bereichen der Geschäftstätigkeit ein höheres Maß an Verantwortlichkeit und Dokumentation eingeführt wird.
Geschäftskontinuität ist für Unternehmen, die mit gefährlichen Chemikalien umgehen, von entscheidender Bedeutung. Brände und das Auslaufen von Chemikalien können nicht nur zu Verletzungen von Mitarbeitern führen, sondern auch katastrophale Ausfälle der Kerngeschäftsprozesse verursachen.
Ein wirksames PSM-Konzept verhindert ungeplante Stillstände und Betriebsstörungen, indem es strenge, strategisch ausgerichtete Programme für den Umgang mit gefährlichen Chemikalien festlegt, die das Risiko katastrophaler Zwischenfälle verringern.
PSM hilft Unternehmen, sicherere Arbeitsplätze zu schaffen, und verringert die Wahrscheinlichkeit gefährlicher Vorfälle, die sich auf die Gemeinden auswirken könnten, in denen sie tätig sind.
Durch die Anwendung eines PSM-Programms auf eine Ölpipeline senkt ein Unternehmen beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund von Geräteausfällen oder menschlichem Versagen zu einem gefährlichen Austritt von Chemikalien oder zu einem Brand kommt.
PSM-Systeme mit starker Mitarbeiterbeteiligung tragen dazu bei, die Arbeitsmoral zu stärken und ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung zu schaffen.
Sicherheitsleistung und Risikomanagement sind zwei entscheidende Aspekte, anhand derer Unternehmen, die mit Gefahrstoffen umgehen, ihren eigenen Erfolg messen. Diese beiden Aspekte lassen sich durch eine starke Unternehmenskultur, die sich aus der Akzeptanz eines PSM-Programms ergibt, erheblich verbessern.
Für die erfolgreiche Umsetzung eines soliden PSM-Programms müssen Unternehmen verschiedene Unternehmensbereiche aufeinander abstimmen, darunter den operativen Betrieb, die Unternehmensleitung, die Technik und die Wartung.
Zwar unterscheiden sich die Ansätze je nach Unternehmensgröße und Branche, doch hat sich dieser vierstufige Ansatz für viele Unternehmen bewährt.
Im Gegensatz zu anderen systematischen Ansätzen zur Arbeitsplatzkultur kann ein ineffektives PSM zu gefährlichen Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter und Anwohner führen. Aufgrund der Art der Materialien, mit denen Unternehmen, die PSM praktizieren, umgehen, können Fehler und Ausfälle in der Kommunikation katastrophale Folgen haben.
Im Folgenden sind einige der Folgen einer unzureichend etablierten und umgesetzten PSM aufgeführt:
Das Prozesssicherheitsmanagement (PSM) wird in vielen Branchen erfolgreich eingesetzt und gilt als unverzichtbar für Unternehmen, die regelmäßig mit Gefahrstoffen arbeiten. Hier sind drei bedeutende Anwendungsbeispiele.
In der Öl- und Gasindustrie ist das Prozesssicherheitsmanagement (PSM) ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitssicherheit in Ölraffinerien und petrochemischen Anlagen. Die Öl- und Gasindustrie lagert routinemäßig große Mengen hochentzündlicher und giftiger Stoffe, die durch ein PSM-System streng kontrolliert werden müssen, um Brände, Explosionen und Freisetzungen giftiger Stoffe zu verhindern.
Abfallbehandlungsanlagen setzen auf PSM, um ihre Prozesse im Zusammenhang mit den gefährlichen Chemikalien zu steuern, die sie zur Desinfektion, Neutralisierung und Geruchsbekämpfung einsetzen. Hier sind einige Beispiele:
Die OSHA legt für jeden dieser Stoffe Grenzwerte fest, die Abfallbehandlungsanlagen einhalten müssen, da ihnen andernfalls Geldstrafen drohen.
In der pharmazeutischen Industrie spielt das PSM eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, die chemischen und biologischen Prozesse, auf die sie bei der Herstellung ihrer Produkte angewiesen sind, sicher zu gestalten. Zwar werden bei der pharmazeutischen Produktion nicht immer gefährliche Chemikalien in großem Umfang eingesetzt, doch verwenden Werke in ihren Produktionsprozessen häufig hochreaktive Chemikalien und brennbare Stoffe. Wie andere Branchen, die PSM zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes einsetzen, unterliegt auch die pharmazeutische Industrie der OSHA-Vorschrift 29 CFR 1910.119.
Wer ist durch PSM abgedeckt?
Alle Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, die mit gefährlichen Chemikalien oder brennbaren Flüssigkeiten in Mengen handeln, die den von der OSHA festgelegten Schwellenwerten entsprechen oder diese überschreiten, müssen deren Vorschriften einhalten. PSM 29 CFR 1910.119 listet über 130 hochgefährliche Chemikalien auf, die streng nach den von der OSHA festgelegten Systemen und Richtlinien gehandhabt werden müssen; andernfalls drohen den Unternehmen hohe Geldstrafen.
Was ist der Unterschied zwischen Prozesssicherheitsmanagement und einem Risikomanagementprogramm?
Während sich das PSM auf die Sicherheit der Mitarbeiter und die Verfahren zur Kontrolle des Umgangs mit gefährlichen Chemikalien gemäß allgemeinen Industriestandards konzentriert, ist ein Risikomanagementprogramm (RMP) in seinem Anwendungsbereich umfassender. Das RMP legt den Schwerpunkt auf die Auswirkungen der chemischen Verarbeitung auf die breitere Öffentlichkeit. RMPs konzentrieren ihre Bemühungen in der Regel auf die Verhinderung toxischer Freisetzungen, wie beispielsweise Öl- und Chemikalienaustritte, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten.
Obwohl sich beide Programme mit der Prävention von Katastrophen befassen, die bei der Verarbeitung gefährlicher Stoffe auftreten können, unterscheiden sie sich in ihrem Umfang und ihren Schwerpunkten.
Wie oft sollte die PHA eines Unternehmens aktualisiert werden?
Die OSHA schreibt vor, dass PHAs alle fünf Jahre aktualisiert werden müssen (oder immer dann, wenn eine wesentliche Änderung am Prozess vorgenommen wurde). Gemäß den Richtlinien der OSHA sollten PHAs auch aktualisiert werden, wenn Änderungen MOC-Überprüfungen auslösen, die sich auf das Risikoprofil auswirken oder anderweitig die Art und Weise verändern könnten, wie ein Unternehmen Risiken bewertet.
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