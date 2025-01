Was ist GRC?

GRC kann sich auch auf eine integrierte Suite von Softwarefunktionen für die Implementierung und Verwaltung eines Unternehmens mit einem GRC-Ansatz beziehen.

Die Vorgehensweisen und Prozesse von GRC bieten einen strukturierten Ansatz zur Abstimmung der IT auf die Geschäftsziele. Der Name „GRC“ wurde erstmals 2007 von der OCEG (Open Compliance and Ethics Group) vorgeschlagen. GRC hilft Unternehmen, IT- und Sicherheitsrisiken effektiv zu verwalten, Kosten zu senken, Unsicherheiten zu verringern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Außerdem verbessert es die Entscheidungsfindung und die Leistung durch eine integrierte Sicht darauf, wie gut ein Unternehmen seine Risiken verwaltet. Auch kleine und mittelgroße Unternehmen können weltweit tätig sein. Daher können sowohl die Risiken als auch die Notwendigkeit, gesetzliche Vorschriften einzuhalten, globaler Natur sein und besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance erfordern.