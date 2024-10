Hybrid-Cloud-Beispiele, Anwendungen und Anwendungsfälle

Workloads, Infrastruktur und Prozesse sind für jedes Unternehmen individuell. Zu diesem Zweck ermöglicht eine Hybrid Cloud- oder Hybrid Multicloud-Strategie Unternehmen, Lösungen an ihre spezifischen technischen Anforderungen und Geschäftsbedürfnisse anzupassen.

Hier sind sechs überzeugende Anwendungsfälle, die zeigen, wie die Einführung von Hybrid Clouds signifikante betriebliche Vorteile bringt.

1. Digitale Transformation

Im Hinblick auf die digitale Transformation bietet eine Hybrid Cloud mehrere Möglichkeiten, die IT-Infrastruktur für jeden Workload zu modernisieren. Sehen wir uns ein paar Szenarien an.

Während der COVID-19-Pandemie kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Cloud Computing. Unternehmen mussten ihre IT-Infrastruktur modernisieren und widerstandsfähigere Geschäftsabläufe entwickeln, um Unterbrechungen in der Lieferkette zu bewältigen, Remote-Arbeit zu ermöglichen und den E-Commerce-Service optimieren zu können. Um diesen plötzlichen Bedarf zu decken, griffen sie auf Hybrid Clouds zurück.

In Bezug auf Remote-Arbeit ermöglicht eine Hybrid Cloud Unternehmen die Migration sensibler Daten auf ihre privaten lokalen Server, während wichtige Anwendungen und Dienste in der Public Cloud für jeden Mitarbeiter an jedem Standort zugänglich sind. Dies schafft die Flexibilität, Sicherheit und Verfügbarkeit, die Mitarbeiter benötigen, um sicheren Zugriff auf Unternehmensressourcen zu erhalten und Tools wie Arbeitsmanagement-Plattformen gemeinsam zu nutzen, um innerhalb und außerhalb des Unternehmens zusammenzuarbeiten.

Finanzinstitute sind Teil eines stark regulierten Sektors, der sich bei der Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten immer noch in gewissem Umfang auf Altsysteme (z. B. auf Mainframes basierende Plattformen) stützt. Eine Hybrid Cloud bietet Banken eine flexible Alternative, um diese Daten zu isolieren, indem Anwendungen in branchenkonformen Public Clouds gehostet und sensible Informationen lokal in ihrer Private Cloud gespeichert werden. Die Hybrid Cloud ermöglicht es Banken auch, mithilfe von DevOps-Methoden schnell maßgeschneiderte Lösungen für Softwareanwendungen zu entwickeln, die den Bankbetrieb optimieren und eine bessere Customer Experience bieten (z. B. schnelle und sichere Mobile-Banking-Apps).

2. Disaster Recovery (DR)

Disaster Recovery (DR) umfasst IT-Technologien und Best Practices, die darauf abzielen, Datenverluste und Geschäftsunterbrechungen infolge von Katastrophenereignissen zu verhindern oder zu minimieren. Zu den potenziellen Katastrophen gehören Geräteausfälle, Naturkatastrophen, Stromausfälle, Cyberangriffe, zivile Notfälle oder militärische Angriffe. Eine DR-Strategie wird in den meisten Unternehmen für viele Workloads als obligatorisch angesehen.

Eine Hybrid-Cloud-Strategie umfasst häufig einen cloudbasierten Notfallwiederherstellungsplan. Ein solcher Plan umfasst die Integration von Systemen und Daten in einer Private Cloud und die Sicherung dieser Infrastruktur in einer Public Cloud. Im Katastrophenfall kann das Unternehmen Workloads schnell und reibungslos in die Public Cloud verlagern, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt, und die Geschäftsanwendungen weiter ausführen.

Viele der heutigen Cloud-Provider bieten Cloud-Management-Services wie Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) an. Dieser Service ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten und IT-Infrastruktur zu sichern und sie auf der Infrastruktur eines externen Cloud-Providers zu hosten. Im Katastrophenfall kann der Cloud-Provider den DR-Plan des Unternehmens umsetzen und orchestrieren, um die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

3. Entwicklung und Test (Dev/Test)

Eine Hybrid-Cloud-Umgebung bietet klare Vorteile für die Entwicklung und das Testen von Anwendungen, da keine physische Hardware vor Ort gekauft und eingerichtet werden muss. DevOps-Teams nutzen häufig Public-Cloud-Plattformen und andere Dienste wie Cloud-Speicher, um Entwicklungsprojekte zu hosten. Im Vergleich zur Einrichtung einer Testumgebung in einer Private Cloud bietet ein Entwicklungs-/Testansatz in einer Public Cloud Kosteneinsparungen, Flexibilität und eine schnellere Markteinführung. Sobald ein Team eine Anwendung in der Public Cloud entwickelt hat, kann es sich aufgrund von Geschäftsanforderungen oder Sicherheitsfaktoren dafür entscheiden, sie in eine Private Cloud zu migrieren.

Das Erstellen und Testen in einer Public Cloud kann auch dazu beitragen, die allgemeine Strategie eines Unternehmens zur Anwendungsmodernisierung voranzutreiben, indem es bei der Entwicklung und dem Testen einer Microservice-Architektur hilft, die für monolithische Legacy-Anwendungen konzipiert ist.

4. Cloud Bursting

Viele Unternehmen haben mit dynamischen Workloads zu tun, die zu schnellen Spitzen im Ressourcenbedarf neigen (z. B. eine E-Commerce-Website während eines Schlussverkaufs). Hier kommt Cloud Bursting ins Spiel, eine Technik zur Bereitstellung von Hybrid Clouds. Ein Cloud Burst ist eine Konfiguration zwischen einer Private Cloud und einer Public Cloud, die den Lastenausgleich nutzt, um den Datenverkehr umzuleiten. Wenn eine Private Cloud zu 100 % ausgelastet ist, werden externe Workloads, die sonst die privaten Server eines Unternehmens überlasten würden, auf externe Cloud-Services von Drittanbietern verlagert.

Neben der Vermeidung von Unterbrechungen bei Geschäftsanwendungen während plötzlicher Spitzen im Workload kann Cloud Bursting lokale Ressourcen für andere Anwendungen freisetzen und die Investitionsausgaben im Zusammenhang mit den Kosten für die lokale Infrastruktur senken.

5. Edge Computing

Edge Computing ist ein verteiltes Computing-Framework, das Workloads so nah wie möglich an den Datenquellen (z. B. IoT-Geräten) platziert. Edge-Computing hat viele geschäftliche Anwendungen, die von der vorausschauenden Wartung in einer Fabrikhalle bis hin zur Patientenüberwachung im Krankenhaus reichen.

Edge Computing ist zu einem entscheidenden Bestandteil der Architektur von Hybrid Clouds geworden, insbesondere da Endgeräte, Anwendungen und Daten immer stärker verteilt sind. Edge-Computing – und mobiles Edge-Computing in 5G-Netzwerken – verlagert die Rechenkapazität näher an die Endgeräte, was zu einer geringen Latenz und einer hohen Bandbreitenverfügbarkeit führt.

Eine moderne Hybrid Cloud-Strategie in Kombination mit Edge Computing schafft eine nahtlose End-to-End-Lösung, die die Flexibilität bietet, Anwendungen in privaten oder öffentlichen Rechenzentren und am Edge auszuführen und Rechenressourcen für Endbenutzer, IoT-Geräte usw. bereitzustellen. In Fällen, die eine Datenübertragung mit geringer Latenz erfordern (z. B. Datenanalysen in selbstfahrenden Fahrzeugen oder für Echtzeit-Erkenntnisse über Einzelhandelskunden) ermöglicht die Hybrid Cloud ausgewählte Infrastruktur- und Anwendungsdienste an der Edge.

6. Hybrid Cloud und KI

Künstliche Intelligenz (KI) verändert weiterhin die Funktionsweise von Unternehmen, indem sie Prozesse rationalisiert, die Effizienz steigert und Kosten senkt. Durch den Einsatz von KI können Unternehmen sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um ihre Belegschaft zu entlasten, Fehler zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Eine Hybrid Cloud bildet eine entscheidende Grundlage für KI-Fähigkeiten, einschließlich generativer KI, die für Unternehmen weltweit höchste Priorität hat.

Die großen Sprachmodelle (LLMs), die mit generativer KI verbunden sind, erfordern eine enorme Rechenleistung, um große Datenmengen in einer Umgebung zu verarbeiten, die Sicherheit und schnelle Skalierbarkeit unterstützt. Eine Hybrid Cloud ermöglicht es Unternehmen, Rechenressourcen nach Bedarf zu skalieren und Ressourcen in Zeiten hoher Auslastung zuzuweisen.

Datenschutz, Datensicherheit und Cyberbedrohungen sind die Hauptbedenken bei generativer KI und LLMs. Eine Hybrid-Cloud-Umgebung bietet Unternehmen die Flexibilität, sensible Daten lokal in einer Private Cloud zu speichern und zu verarbeiten. So werden Informationen vor Bedrohungen von außen geschützt und die Einhaltung gesetzlicher Standards sichergestellt.