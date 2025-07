Was ist Computerhardware?

Die Ära der modernen Computerhardware begann in den 1940er Jahren mit riesigen Mainframes, die vor allem von Regierungen und Forschungseinrichtungen genutzt wurden. Diese Workstations waren kostspielig und physisch sehr groß, was ihren Einsatz auf spezielle Umgebungen beschränkte. In den 1950er und 1960er Jahren wurden entscheidende Fortschritte bei elektronischen Komponenten erzielt, wodurch Computer kleiner, zuverlässiger und zugänglicher wurden.

In den 1970er und 1980er Jahren verursachte die Erfindung des Mikroprozessors den Aufstieg von Personalcomputern wie dem IBM PC, der einzelnen Benutzern und kleinen Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung stellte.

In den 1990er und frühen 2000er Jahren erlebten Netzwerkhardware und das Internet ein explosives Wachstum, das die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren und wie Unternehmen arbeiten, grundlegend veränderte. Rechenzentren und Unternehmensserver wurden zu unverzichtbarer IT-Infrastruktur, während Laptops und tragbare Hardwaregeräte die Computernutzung zugänglicher und praktischer machten.

In den letzten Jahren hat Cloud Computing den Bedarf an physischer Infrastruktur reduziert, indem Speicher- und Rechenleistung in entfernte Rechenzentren verlagert wurden. Diese Cloud-Services sind jedoch nach wie vor auf umfangreiche, hochspezialisierte physische Hardware angewiesen. Gleichzeitig haben mobile Geräte, vernetzte Sensoren und eingebettete Systeme die Datenverarbeitung persönlicher denn je gemacht.

Heute verändern Innovationen wie KI-optimierte Verarbeitung und Edge-Computing die Art und Weise, wie Unternehmen Daten analysieren und Erkenntnisse gewinnen. Die Hardware entwickelt sich ständig weiter, wird immer leistungsfähiger, effizienter und nahtloser in den Alltag und die Arbeit integriert. Quantumcomputing stellt die nächste Herausforderung dar und führt grundlegend neue Hardware-Architekturen ein, die Probleme lösen können, die mit herkömmlichen Systemen nicht zu bewältigen sind.