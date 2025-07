Was ist Hardware-as-a-Service (HaaS)?

Explainer

IaaS, PaaS und SaaS verstehen: Die richtige Cloud-Lösung wählen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.