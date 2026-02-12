Was ist API-Authentifizierung?

Die Authentifizierung stellt sicher, dass autorisierte Benutzer auf die benötigten Ressourcen zugreifen können, während sensible Daten geschützt und die API-Sicherheit aufrechterhalten wird.

Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) sind zentrale Säulen moderner IT-Ökosysteme und ermöglichen es Anwendungen, Datenbanken, Geräten und anderen IT-Komponenten, Daten über Architekturen, Umgebungen und Protokolle hinweg auszutauschen. APIs sind heute die wichtigste Methode, mit der Unternehmen Dienste integrieren und Workflows automatisieren. Laut Postman haben 82 % der Unternehmen zumindest in gewissem Maße eine API-basierte Strategie eingeführt. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, die Sicherheit und Transparenz dieser komplexen Verbindungen zu gewährleisten.

Während API-basierte IT-Ökosysteme Unternehmen helfen, Agilität, Skalierbarkeit und Effizienz zu verbessern, können sie Unternehmen auch Cyberangriffen, Datenschutzverletzungen und anderen Sicherheitslücken aussetzen. Eine effektive API-Authentifizierung kann in Kombination mit anderen Identity und Access Management (IAM) Techniken Unternehmen dabei helfen, aus der Integration Vorteile zu ziehen und gleichzeitig vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Die API-Authentifizierung ist besonders für größere Unternehmen wichtig, deren Enterprise Application Integration (EAI) Plattformen – die es Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) und anderen kritischen Geschäftssystemen ermöglichen, trotz architektonischer und datenbedingter Unterschiede miteinander zu kommunizieren – Hunderte oder Tausende von Integrationskomponenten und -diensten umfassen können. Unternehmen mit mindestens 10.000 Mitarbeitern nutzen laut einer Zylo-Studie aus dem Jahr 2025 mittlerweile durchschnittlich 660 SaaS-Anwendungen.

Da Dienste über On-Premises-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen verteilt sind, greifen viele Unternehmen auf fortschrittliche Authentifizierungsmethoden zurück, wie Tokens, Passschlüssel, adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und andere verschlüsselungsbasierte Techniken. Diese Ansätze können mehrere Schutzebenen und ein tieferes Maß an Kontrolle im Vergleich zu herkömmlichen Techniken bieten.

Mithilfe der Authentifizierung lassen sich viele Arten von API-basierten Interaktionen absichern, darunter die Kommunikation zwischen Microservices, der Datenaustausch über ein API Gateway sowie Single Sign-On (SSO) und MFA für Unternehmensanwendungen.

Rund 99 % der Unternehmen berichten von Problemen mit der API-Sicherheit, wobei Authentifizierungsprobleme 29 % der Vorfälle ausmachen, so der Bericht „State of API Security 2025“ von Salt Lab. Sicherheitsherausforderungen können unter anderem durch schlechte Least-Privilege-Praktiken, eine ungesicherte Passwortspeicherung und ungleichmäßiges Sitzungsmanagement entstehen (wenn Sitzungswiderrufe, Abläufe und Aktualisierungen in einem Unternehmen uneinheitlich verteilt sind).

Unternehmen können ihre API-Authentifizierungssysteme stärken, indem sie Token und Privileged Access Management implementieren, eine zentrale Überwachung aufrechterhalten und neben anderen Best Practices nur vertrauenswürdige, gut gewartete Softwarebibliotheken verwenden.