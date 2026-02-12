Was ist API-Authentifizierung?

Die Authentifizierung stellt sicher, dass autorisierte Benutzer auf die benötigten Ressourcen zugreifen können, während sensible Daten geschützt und die API-Sicherheit aufrechterhalten wird.
Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) sind zentrale Säulen moderner IT-Ökosysteme und ermöglichen es Anwendungen, Datenbanken, Geräten und anderen IT-Komponenten, Daten über Architekturen, Umgebungen und Protokolle hinweg auszutauschen. APIs sind heute die wichtigste Methode, mit der Unternehmen Dienste integrieren und Workflows automatisieren. Laut Postman haben 82 % der Unternehmen zumindest in gewissem Maße eine API-basierte Strategie eingeführt. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, die Sicherheit und Transparenz dieser komplexen Verbindungen zu gewährleisten.
Während API-basierte IT-Ökosysteme Unternehmen helfen, Agilität, Skalierbarkeit und Effizienz zu verbessern, können sie Unternehmen auch Cyberangriffen, Datenschutzverletzungen und anderen Sicherheitslücken aussetzen. Eine effektive API-Authentifizierung kann in Kombination mit anderen Identity und Access Management (IAM) Techniken Unternehmen dabei helfen, aus der Integration Vorteile zu ziehen und gleichzeitig vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.
Die API-Authentifizierung ist besonders für größere Unternehmen wichtig, deren Enterprise Application Integration (EAI) Plattformen – die es Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) und anderen kritischen Geschäftssystemen ermöglichen, trotz architektonischer und datenbedingter Unterschiede miteinander zu kommunizieren – Hunderte oder Tausende von Integrationskomponenten und -diensten umfassen können. Unternehmen mit mindestens 10.000 Mitarbeitern nutzen laut einer Zylo-Studie aus dem Jahr 2025 mittlerweile durchschnittlich 660 SaaS-Anwendungen.
Da Dienste über On-Premises-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen verteilt sind, greifen viele Unternehmen auf fortschrittliche Authentifizierungsmethoden zurück, wie Tokens, Passschlüssel, adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und andere verschlüsselungsbasierte Techniken. Diese Ansätze können mehrere Schutzebenen und ein tieferes Maß an Kontrolle im Vergleich zu herkömmlichen Techniken bieten.
Mithilfe der Authentifizierung lassen sich viele Arten von API-basierten Interaktionen absichern, darunter die Kommunikation zwischen Microservices, der Datenaustausch über ein API Gateway sowie Single Sign-On (SSO) und MFA für Unternehmensanwendungen.
Rund 99 % der Unternehmen berichten von Problemen mit der API-Sicherheit, wobei Authentifizierungsprobleme 29 % der Vorfälle ausmachen, so der Bericht „State of API Security 2025“ von Salt Lab. Sicherheitsherausforderungen können unter anderem durch schlechte Least-Privilege-Praktiken, eine ungesicherte Passwortspeicherung und ungleichmäßiges Sitzungsmanagement entstehen (wenn Sitzungswiderrufe, Abläufe und Aktualisierungen in einem Unternehmen uneinheitlich verteilt sind).
Unternehmen können ihre API-Authentifizierungssysteme stärken, indem sie Token und Privileged Access Management implementieren, eine zentrale Überwachung aufrechterhalten und neben anderen Best Practices nur vertrauenswürdige, gut gewartete Softwarebibliotheken verwenden.
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Sowohl Authentifizierung als auch Autorisierung sind zentrale Bestandteile der IAM-Strategie von Unternehmen, erfüllen jedoch unterschiedliche Aufgaben. Die API-Authentifizierung verifiziert die Identität eines Benutzers durch Benutzerdatendaten, Zugangstoken und andere kryptografische Techniken.
Die API-Autorisierung hingegen bestimmt, ob ein Benutzer oder Dienst die Berechtigung hat, eine bestimmte API-Anfrage zu stellen. Zum Beispiel kann so ein interner IT-Teamleiter Zugang zu einem größeren Bereich von Services erhalten als ein externer Auftragnehmer oder ein KI-gestützter Agent, der mit einer bestimmten Aufgabe betraut ist.
Dies ist eine Möglichkeit, über den Unterschied zwischen Authentifizierung und Autorisierung nachzudenken: Wenn ein Benutzer ein Passwort auf einer Anmeldeseite eingibt, ist dieser Prozess eine einfache Form der Authentifizierung. Die Autorisierung legt fest, auf welche Dienste der Benutzer nach dem Anmelden Zugriff hat. In vielen Konfigurationen erfolgt zuerst die Authentifizierung, wobei Autorisierungsserver einen Zugriffstoken erst nach Überprüfung der Identität des Clients oder Benutzers zurückgeben.
Die API-Authentifizierung funktioniert je nach dem vom Unternehmen verwendeten Framework unterschiedlich. Einige Ansätze eignen sich ideal für die Verwaltung des internen API-Zugriffs, z. B. in Service Mesh-Konfigurationen, während andere besser für nach außen gerichtete API-Systeme geeignet sind.
Bei der Entscheidung, welches Authentifizierungs-Framework eingesetzt werden soll, sollten Unternehmen ihre aktuelle Infrastruktur, Compliance-Anforderungen und Entwicklerbedürfnisse sowie andere Faktoren wie zukünftige Konfigurationen berücksichtigen. Viele Unternehmen nutzen eine Kombination aus Authentifizierungstechniken, um verschiedenen Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zu den gängigen Authentifizierungsmechanismen gehören:
Die in den 1990er Jahren eingeführte und formalisierte Standardauthentifizierung ist ein relativ einfacher Authentifizierungsansatz, der die Benutzeridentität mithilfe von HTTP als Transportmechanismus verifiziert.
Das funktioniert so: Zuerst gibt der Client einen Benutzernamen und ein Passwort im Autorisierungsheader einer HTTP-Anfrage ein. Diese Zugangsdaten werden mit dem Base64-Schema codiert, sodass sie ordnungsgemäß transportiert werden können (Befehlszeilentools wie cURL, HTTPie oder Aria2 werden häufig verwendet, um diesen Prozess zu automatisieren).
Anschließend entschlüsselt der API-Server den HTTP-Header und vergleicht ihn mit einer Liste genehmigter Zugangsdaten, die in der Regel als gehashte Werte gespeichert werden. Bei einer Übereinstimmung gewährt der Server Zugriff auf das geschützte Endgerät oder erfüllt die API-Anfrage.
Da Base64 keine Sicherheit bietet, basiert die Basisauthentifizierung auf Transport Layer Security (TLS) – genauer gesagt, dem HTTPS-Protokoll – um API-Aufrufe zu verschlüsseln. Eine fortschrittlichere Variante, genannt mutual TLS (mTLS), erfordert, dass sowohl der Client als auch der Server die Zugangsdaten austauschen.
Dennoch ist bei der Standardauthentifizierung die API-Sicherheit begrenzt, da Passwörter nicht automatisch ablaufen oder aktualisiert werden und Anmeldeinformationen für jede API-Anfrage erneut gesendet werden müssen, was das Risiko erhöht. Wenn ein Passwort kompromittiert wird, müssen die Entwickler es manuell widerrufen. Außerdem bietet die Standardauthentifizierung nur eine begrenzte integrierte Überwachung und Zugriffskontrolle.
Trotz ihrer Einschränkungen wird die Standardauthentifizierung häufig in Test- und Entwicklungsumgebungen eingesetzt und kann bei Verwendung über HTTPS für interne Bereitstellungen mit geringer Sensibilität ausreichend sein. Die Standardauthentifizierung wird weitgehend unterstützt, ist einfach einzurichten und vollständig zustandslos, was bedeutet, dass IT-Teams weder Token noch Speicher oder serverseitige Sitzungen verwalten müssen.
API-Schlüssel-Frameworks verwenden API-Schlüssel– zufällig generierte Zeichenketten, die vom API-Anbieter zugewiesen werden – anstatt sich auf benutzerverwaltete Benutzernamen und Passwörter zu verlassen. Diese eindeutigen Identifikatoren entsprechen meist einer bestimmten Anwendung oder einem Projekt und bieten Unternehmen eine feingranulare Zugriffskontrolle über einzelne Dienste. So können Teams beispielsweise Ratenbeschränkungen für eine bestimmte Anwendung festlegen oder den Zugriff des Clients auf bestimmte Endgeräte oder Produktionsumgebungen begrenzen.
Wie bei der Basisauthentifizierung werden API-Schlüssel oft in den Request-Header eines API-Aufrufs aufgenommen, können aber auch in Query-Strings oder Cookies eingebettet sein. Die API-Schlüssel-Authentifizierung ist zudem zustandslos. Zu jeder API-Anfrage muss ein API-Schlüssel hinzugefügt werden, da der Server den Sitzungszustand pro Anfrage nicht speichert.
In größeren Systemen kann die Verwaltung von API-Schlüsseln schwierig werden, da die IT-Teams Schwierigkeiten haben, mit der Schlüsselverwaltung Schritt zu halten. Wenn beispielsweise ein Schlüssel kompromittiert wird, kann der API-Anbieter nur den problematischen Schlüssel identifizieren (der möglicherweise unter mehreren Benutzern geteilt wird), was es erschwert, die Quelle der Schwachstelle zu isolieren. Die Fehlerbehebung kann auch für gemeinsame Projekte schwierig sein, da der Widerruf eines API-Schlüssels alle betrifft, die ihn verwenden.
Da der API-Anbieter jeden API-Schlüssel verwaltet, kann der Anbieter die Nutzung leicht verfolgen und Schlüssel verwerfen, um den Zugriff zu widerrufen, falls eine Cybersicherheitsbedrohung oder ein Verstoß gegen API-Richtlinien festgestellt wird. Der Anbieter kann zudem fein abgestufte Berechtigungen anwenden, um den Geltungsbereich jedes Schlüssels präzise zu steuern. Bei Basic-Auth-Frameworks hingegen erstellen die Benutzer ihre Passwörter selbst, und API-Anbieter haben nur begrenzte Möglichkeiten, diese zu überwachen und zu verwalten. Und schließlich können Unternehmen Ratenlimits für bestimmte Projekte festlegen und so die Leistung aller Dienste verbessern.
Die API-Schlüssel-Authentifizierung ist oft am besten für öffentliche API-Umgebungen geeignet, da sie es Dienstanbietern ermöglicht, die Entwickler zu überwachen, die ihre APIs nutzen. Um beispielsweise eine Google Maps-Integration in die Website eines Restaurants einzubauen, benötigt dieses einen API-Schlüssel.
Diese Vereinbarung ermöglicht es Google, die Nutzung durch das Restaurant zu verfolgen und ihm den Zugang zu Premium-Diensten in Rechnung zu stellen. Google Maps ist nicht besonders daran interessiert, seine proprietären Daten zu verbergen – die Daten sind bereits öffentlich zugänglich – es möchte nur eine Möglichkeit finden, nachzuverfolgen, wer sie nutzt, damit sie angemessen erfasst werden können – eine Aufgabe, bei der die API-Schlüssel-Authentifizierung helfen kann.
In den frühen 2000er Jahren entstand die Security Assertion Markup Language (SAML) als offenes, XML-basiertes Authentifizierungsframework, das Single Sign-on (SSO) ermöglicht, also die Möglichkeit, einen Satz von Anmeldedaten in mehreren Anwendungen zu verwenden. Unternehmen können SSO implementieren, damit Mitarbeiter mit einem einzigen Login auf Personal, Gehaltsabrechnung und E-Mails zugreifen können.
Bei der Standardauthentifizierung und der API-Schlüsselauthentifizierung sendet der Client die Anmeldeinformationen direkt an die API. SAML führt einen zusätzlichen Schritt ein: zur Authentifizierung von Benutzern wird ein externer Vermittler verwendet, der als Identitätsanbieter (IdP) bezeichnet wird.
In SAML-Frameworks wird ein Benutzer, der auf einen bestimmten Dienst zugreifen möchte, an einen vertrauenswürdigen IdP wie Google, Auth0 oder OneLogin weitergeleitet, der die Authentifizierungen im Namen des Dienstanbieters (dem Eigentümer des Dienstes, auf den ein Client zugreifen möchte) verwaltet. Sowohl der Dienstanbieter als auch der IdP können ein Metadatendokument mit Entitäts-IDs (eindeutige URIs) austauschen, um sich von anderen Servern im Netzwerk abzugrenzen und Vertrauen herzustellen.
Der Client gibt Zugangsdaten ein, die der IdP dann verwendet, um die Identität des Endnutzers zu überprüfen. Anschließend stellt der IdP ein Sicherheitstoken aus, das als SAML-Assertion bezeichnet wird – ein signiertes XML-Dokument, das Anmeldezeitpunkt, Titel, Mitarbeiter-ID und andere relevante Benutzerdaten enthalten kann – um zu beweisen, dass der Benutzer authentifiziert wurde und um Kontextinformationen zur Benutzeranfrage bereitzustellen. Der Dienstanbieter empfängt die Assertion und verwendet sie dann, um zu bestimmen, welche Zugangsstufe dem Benutzer gewährt wird.
Der Prozess kann über mehrere Dienste hinweg wiederholt werden. Wenn der IdP seine Sitzung mit dem Benutzer aufrechterhält, kann er auf einen zweiten oder dritten Dienst mit derselben SAML-Assertion antworten und bestätigen, dass der Benutzer bereits authentifiziert wurde. Mit diesem Schritt kann der Benutzer auf die verbundenen Dienste zugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.
Die browserbasierten Redirect-Flows von SAML funktionieren gut für Webanwendungen, führen aber oft zu einem schlechten Benutzererlebnis in mobilen Anwendungen (OAuth 2.0 mit OIDC wird oft für mobile Apps bevorzugt). Die XML-Markup-Sprache ist zudem ausführlicher als JSON und vergleichbare Sprachen. Die Auswirkungen auf die Leistung sind in Authentifizierungsszenarien jedoch im Allgemeinen zu vernachlässigen. Letztlich sind die in SAML-Assertions eingebetteten Benutzerattribute nicht standardisiert und erfordern systemübergreifende benutzerdefinierte Zuordnungen.
SAML bietet jedoch Sicherheitsvorteile, wie konstante Protokollierung und Audits, durch zentralisiertes Authentifizierungsmanagement (über den IdP). Außerdem wird die Belastung der API-Server reduziert, da diese die Authentifizierungsabwicklung nicht mehr unterstützen müssen. Außerdem ist SAML weit verbreitet, äußerst zuverlässig und bestens für B2B-Anwendungsfälle geeignet.
OpenID Connect (OIDC) ist ein modernes Authentifizierungsprotokoll, das, ähnlich wie SAML, eine föderierte Authentifizierung über SSO ermöglicht. OIDC ist jedoch für mobile, API-gesteuerte und cloudnative Anwendungen optimiert und unterscheidet sich in mehreren Punkten von SAML.
Die ersten Schritte sind ähnlich: Ein Benutzer versucht, auf einen Dienst zuzugreifen, wird von der Anwendung zu einem Identitätsanbieter (IdP) weitergeleitet, um sich zu authentifizieren, und dann mit einem Token, das seine Identität beweist, zurück zur Anwendung geführt.
Anstelle von XML-basierten Assertionen verwendet OIDC jedoch JSON Web Tokens (JWTs) als ID-Token, formatiert als „header.payload.signature“, zur Darstellung von Authentifizierungsinformationen. Ähnlich wie Assertions bestätigen diese Meldungen einem Dienstanbieter, dass der Client authentifiziert wurde. Da JWTs JSON verwenden und kompakter sind als XML-basierte Assertions, eignen sie sich in der Regel besser für moderne mobile Apps, RESTful APIs und cloudnative Anwendungen.
SAML und OIDC verwenden also unterschiedliche Identifikatoren und Konzepte, um dasselbe Ergebnis zu erzielen: Während SAML Entitäts-IDs und XML-basierte Assertions verwendet, nutzt OIDC JSON/HTTP-basierte Issuer-URLs, Client-ID-Strings und JWTs, wodurch OIDC besser für RESTful-APIs und Microservices-Architekturen geeignet ist.
OIDC ist eine Identitätsschicht, die auf einem Autorisierungsframework namens OAuth 2.0 (manchmal auch als OAuth2 bezeichnet) ruht. OAuth 2.0 ermöglicht es einer Client-Anwendung, bereichs- und zeitlich begrenzte Token zu erhalten, um im Namen eines Benutzers (ob Mensch oder Agent) auf geschützte APIs und zugriffsbeschränkte Ressourcen zuzugreifen. OIDC erweitert die Autorisierungsfunktionen von OAuth um die Identitätsprüfung, indem es ein ID-Token und zugehörige Endgeräte definiert, die überprüfen, wer versucht, auf die Ressourcen zuzugreifen.
Ein Entwicklerteam könnte beispielsweise eine Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) Plattform nutzen, um seine GitHub-Bereitstellungen zu automatisieren. Mit OAuth 2.0 kann das Entwicklerteam dem CI/CD-Dienst die Berechtigung erteilen, in seinem Namen auf relevante GitHub-Projekte zuzugreifen. Es legt außerdem fest, welche GitHub-Repositories es teilen möchte und welche privat bleiben sollen.
Es gibt Szenarien, in denen Kunden eine Autorisierung anstreben, ohne zuvor eine Benutzerauthentifizierung durchzuführen, wie z.B. bei vielen Datenübertragungen zwischen Geräten. Zum Beispiel kann ein Agent, der tägliche Protokolle an eine zentrale Überwachungsplattform sendet, diese Aufgabe sicher ausführen, ohne zu wissen, welcher Benutzer diese Automatisierung initiiert hat.
Greift der Client jedoch nicht nur auf einen Drittanbieter-Server zu, sondern auch die Identität eines Benutzers muss überprüft werden – zum Beispiel wenn der Client dem Benutzer sichere Informationen vorlegen muss – reicht OAuth 2.0 allein nicht aus. OAuth 2.0 definiert nur Autorisierungsstandards und -rollen und kann keine Authentifizierung bieten. Um diese Lücke zu schließen, fungiert OIDC als optionale Erweiterung von OAuth 2.0 und definiert ID-Tokens und standardisierte Endgeräte für Benutzerinformationen, sodass Clients die Benutzeridentität während datensensibler Operationen sicher überprüfen können.
Zusammen können OAuth 2.0 und OIDC die Benutzerfreundlichkeit verbessern und gleichzeitig die Sicherheit von API-Systemen gewährleisten. Wenn sich ein Mitarbeiter beispielsweise auf einer HR-Plattform anmeldet, kann er an ein zentrales, OIDC-fähiges Login-Portal weitergeleitet werden, das als Authentifizierungsschicht fungiert und der HR-Plattform bestätigt, dass der Mitarbeiter derjenige ist, der er vorgibt zu sein.
Nach der Anmeldung des Benutzers ermöglicht OAuth 2.0 der HR-Plattform den Empfang von Zugriffstoken, die sie dazu berechtigen, im Namen des Benutzers sichere APIs aufzurufen. Diese APIs können dann relevante Mitarbeiterdaten (wie ID, Titel und Startdatum des Mitarbeiters) sammeln, sodass der Mitarbeiter diese Daten nicht mehrfach manuell eingeben muss.
OIDC kann für interne Bereitstellungen zu komplex sein und Entwicklungsexpertise sowie umfangreiche Wartung erfordern, insbesondere in stark regulierten Branchen, in denen komplexe Compliance- und Governance-Standards die Bereitstellung erschweren.
Für viele Unternehmen bieten OAuth 2.0 und OIDC jedoch ein erstrebenswertes Gleichgewicht zwischen robuster Sicherheit und optimierter Erfahrung. Die Zugangs-Token sind in der Regel nur wenige Minuten gültig, was die Sicherheitsrisiken verringert. Gleichzeitig können Benutzer dank sicher gespeicherter Aktualisierungs-Tokens wochen- oder monatelang ohne Unterbrechung eingeloggt bleiben.
Außerdem sind OIDC-Tokens in sich geschlossen und leichtgewichtig, so dass sie sich gut für die Authentifizierung von Interaktionen zwischen Geräte sowie für die Cloud- und mobile Implementierungen eignen.
Wir haben JWT bereits im Zusammenhang mit OIDC besprochen, aber der offene Standard findet auch außerhalb von SSO-Implementierungen eine breitere Anwendung. Obwohl es kein eigenständiges Authentifizierungsframework ist, kann JWT auf individuelle Authentifizierungsansätze wie Microservice-Authentifizierung, Internet der Dinge (IoT) und API-Gateway-Authentifizierung angewendet werden.
JWT-Übertragungen enthalten normalerweise drei Elemente:
Der Token-Austauschprozess funktioniert zwar in verschiedenen Anwendungsfällen ähnlich, die ausstellende Partei kann sich aber je nach API-Architektur des Unternehmens ändern. Unternehmen können einen IdP, einen Autorisierungsserver, Cloud-Services oder benutzerdefinierte Backend-Dienste zur Authentifizierung verwenden.
Bei der Autorisierung eines API-Gateways beispielsweise kann ein Autorisierungsserver die Identität eines Clients vorgelagert überprüfen und ihm anschließend ein signiertes JWT übermitteln. Wenn der Client eine API-Anfrage an das API-Gateway sendet, bündelt er sein signiertes Token zusammen mit der Anfrage.
Da der API Gateway der ausstellenden Autorität (in diesem Fall dem Autorisierungsserver) vertraut, kann er das Token lesen und die Anfrage an die entsprechenden Backend-Dienste weiterleiten. Das Token enthält den Beweis, dass ein bestimmter Client authentifiziert wurde, sodass er clientseitig erhalten und innerhalb einer vordefinierten Lebensdauer über verschiedene Microservices, Anwendungen und Architekturebenen hinweg wiederverwendet werden kann.
JWTs sind extrem kompakt, in sich geschlossen und interoperabel, was sie zu einer natürlichen Ergänzung für moderne verteilte Systeme macht. Die Verwendung von JWTs kann jedoch erhebliche Nachteile mit sich bringen. Erstens ist es schwierig, Token vor dem Ablaufen zu widerrufen, ohne ihre zustandslosen Eigenschaften zu beeinträchtigen, was relativ kurzlebige Sitzungen erfordert, um Sicherheitslücken zu begrenzen. Außerdem könnten Teams die Nutzlasten mit zu vielen Informationen überlasten, was die Authentifizierungsprozesse verlangsamt. Zu guter Letzt profitieren benutzerdefinierte JWT-Authentifizierungsprozesse nicht von der Standardisierung und Interoperabilität, die OIDC und andere Alternativen ausmachen.
|Standardauthentifizierung
|API-Schlüssel
|SAML
|OIDC
|Benutzerdefiniertes JWT
|Zugangsdatenformat
|Benutzername und Passwort
|Alphanumerische Passwort-Zeichenkette
|XML-basierte SAML-Assertion
|JWT-formatiertes ID-Token
|JWT-formatiertes ID-Token
|Authentifikator
|Ressourcenserver
|API-Anbieter
|IdP
|IdP
|IdP, Authentifizierungsserver oder interner Cloud-Service
|Wichtige Anwendungsfälle
|Interne Tools, Staging-Umgebungen, Altlast-Systeme
|Öffentliche APIs, Integrationen anderer Anbieter
|SSO und B2B-Federation, browserbasiertes SSO
|Moderne SSO, Mitarbeiter-SaaS-Logins, Machine-to-Machine
|API-Gateways, IoT-Geräte, Microservice-zu-Microservice
|Begrenzungen
|Schwache Sicherheit, unflexible Benutzererfahrung, keine integrierte Überwachung
|Beschränkte Benutzeridentifizierungsmechanismen, zusätzliche Sicherheitsanforderungen
|XML ist umfangreich, nicht für Mobilgeräte oder Cloud optimiert
|Kann für interne Bereitstellungen zu komplex sein
|Begrenzte Token-Kontrolle, es fehlen standardisierte Definitionen
|Vorteile
|Einfache Einrichtung, hohe Interoperabilität, kosteneffizient
|Robuste Zugriffskontrolle und Überwachung, ideal zur Monetarisierung
|Zentralisiertes Management, reduzierte Angriffsfläche
|Starke zentralisierte Sicherheit, gut geeignet für moderne Anwendungsfälle
|Hochgradig skalierbar, hohe Sicherheit, verbesserte Leistung
Unabhängig von den spezifischen Ansätzen, die ein Unternehmen verwendet, gibt es einige gängige Best Practices, die dazu beitragen können, häufige Herausforderungen bei der Authentifizierung zu mindern. Zu den gängigen Strategien gehören:
Übermäßiger Zugriff für zu viele Benutzer kann Unternehmen unnötigen Risiken aussetzen. Ohne eine strikte Verteilung der Verantwortlichkeiten und eine ordnungsgemäße Aufsicht könnte ein Benutzer unbeabsichtigt Fehlanpassungen in die Authentifizierungspipeline einführen.
Das Prinzip des geringsten Privilegs kann helfen, dieses Problem anzugehen. Das Konzept besagt, dass Benutzer nur dann zur Nutzung der Dienste berechtigt sein sollten, wenn diese für ihre Arbeit erforderlich sind, und zwar auf Grundlage ihrer Rolle, ihres Standorts, des Zeitpunkts des Zugriffs und anderer Faktoren.
Authentifizierungssysteme können eine Just-in-Time-Bereitstellung implementieren, sodass der Zugriff auf einen Dienst sofort widerrufen wird, nachdem ein Benutzer seine Aufgabe erledigt hat. Teams können außerdem separate Administratorkonten einrichten und diese ausschließlich für übergeordnete Änderungen an Authentifizierungsrichtlinien und Infrastruktur nutzen. Häufige Audits und Überwachung können ebenfalls dazu beitragen, Sicherheitslücken zu begrenzen.
Ohne Verschlüsselung ist es für Angreifer einfacher, Benutzerdaten oder Token zu stehlen, um Zugang zu sensiblen Materialien zu erhalten. Unternehmen können kryptografische Protokolle wie TLS (meist über HTTPS) verwenden, um authentifizierungsbasierte Transaktionen zu schützen. TLS kann durch andere Verschlüsselungsmaßnahmen ergänzt werden, wie mTLS, bei dem sowohl Client als auch Server authentifiziert werden müssen (auch bidirektionale Authentifizierung genannt).
In OIDC-Frameworks kann die JSON-Web-Verschlüsselung (JWE) eine zusätzliche Sicherheitsebene während Zugriffstoken-Transaktionen bieten. Außerdem verbergen Hashing-Algorithmen (eine grundlegende Sicherheitspraxis) Zugangsdaten, um eine sichere Speicherung zu gewährleisten.
Kurzlebige Token, die kurz nach der Ausgabe (meist innerhalb von Minuten oder Stunden) ausgetauscht werden, können verhindern, von Angreifern abgefangen zu werden. Dieser Prozess erfolgt oft automatisiert, sodass IT-Teams Token nicht manuell verfolgen und widerrufen müssen.
Ein ähnlicher Ansatz wird auf traditionell langlebige Zugangsdaten wie Passwörter und API-Schlüssel angewendet. Zum Beispiel haben Unternehmen die Möglichkeit, ein Einmalpasswort zur Ergänzung eines Mitarbeiter-Logins zu implementieren. Mit dieser Strategie wird verhindert, dass Angreifer auf sensible Daten zugreifen, selbst wenn sie den langfristigen Benutzernamen und das Passwort eines Mitarbeiters ausfindig machen. Unterdessen können Unternehmen API-Schlüssel bestimmten IP-Adressen oder Netzwerken (wie einem vom Unternehmen verwalteten VPN) zuweisen, was den Zugriff auf vertrauenswürdige Clients weiter einschränkt.
Während Authentifizierungsprozesse über das gesamte Unternehmen verteilt sein können, haben IT-Sicherheitsteams die Möglichkeit, die Speicherung, Verwaltung und Überwachung von API-Schlüsseln und Token über eine zentrale Plattform zur Passwortverwaltung zu standardisieren und zu pflegen. Eine zentrale Steuerungsebene trägt dazu bei, die einheitliche Implementierung von Authentifizierungsprotokollen über Teams, Abteilungen und den gesamten Lebenszyklus von Zugangsdaten hinweg sicherzustellen.
Viele Authentifizierungsmethoden, darunter JWTs, API-Schlüssel und Standardauthentifizierung, sind nativ zustandslos (der Client sendet bei jeder API-Anfrage Autorisierungstoken oder Zugangsdaten), was es APIs ermöglicht, Anfragen zu erfüllen, ohne auf eine externe Sitzung verweisen zu müssen.
Da der API-Aufruf in sich abgeschlossen ist, können neue Dienste hinzugefügt werden, ohne die Authentifizierungsabläufe zu unterbrechen, was die Skalierbarkeit verbessert. In der Zwischenzeit wird die Authentifizierung ein einziges Mal durchgeführt, wobei Zugangsdaten oder Token auf mehrere API-Aufrufe angewendet werden, was der Effizienz und Leistung des Systems zugute kommt.
In der Vergangenheit waren APIs für die vom Menschen initiierte Interaktion mit Diensten und Anwendungen zuständig. Doch da Automatisierung und agentische Funktionen zu einem immer entscheidenderen Bestandteil moderner Workflows werden, überdenken Unternehmen ihre Authentifizierungsmechanismen, um nicht-menschliche Benutzer besser zu unterstützen.
Nichtmenschliche Identitäten (NHIs) können Container, IoT-Geräte, Server, Anwendungen und KI-Agenten umfassen. Moderne Authentifizierungsplattformen weisen den einzelnen NHI oft eindeutige digitale Zertifikate zu, damit sie überwacht und geschützt werden. Diese Sicherheitsmaßnahme ist wichtig, da laut einer Studie von Entro Labs aus dem Jahr 2025 durchschnittlich 92 NHIs pro Mensch in modernen Unternehmen existieren.
Die NHI-Authentifizierung stellt eine besondere Herausforderung dar, insbesondere weil Bots keine MFA durchführen oder Passwörter eingeben können. In OAuth 2.0-Framework erhalten NHIs stattdessen Token, mit denen sie dann selbstständig relevante APIs aufrufen.
Cloud-Plattformen hingegen greifen häufig auf ihre eigenen integrierten Identitätsdienste zurück, um NHI-Workloads dynamisch zu authentifizieren, anstatt einen externen Identitätsanbieter (IdP) zu verwenden. KI-Agenten erschweren die Authentifizierung zusätzlich, da sie komplexe, mehrstufige Aufgaben in verschiedenen Umgebungen ausführen. Da diese Agenten ohne menschliches Eingreifen arbeiten, hilft die Authentifizierung dabei, sie daran zu hindern, unbeabsichtigt vertrauliche Informationen preiszugeben oder Fehlsteuerungen zu verursachen.
Unterschiedliche Authentifizierungsmethoden funktionieren besser mit unterschiedlichen Arten von agentischen Systemen. Zum Beispiel können Model Context Protocol (MCP) Server, die LLMs bei der Kommunikation mit externen Diensten unterstützen, verschiedene Authentifizierungsmethoden verwenden, darunter OAuth 2.0 und API-Schlüssel, je nachdem, was der externe Dienst benötigt. mTLS hingegen eignet sich möglicherweise besser für Zero-Trust-Einstellungen. Teams können beispielsweise die mTLS-basierte Authentifizierung nutzen, um einen Agenten von Live-Bereitstellungen auszuschließen, ihm aber gleichzeitig Zugriff auf sichere Testumgebungen zu gewähren.
Verschiedene Methoden sind für unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet. mTLS wird jedoch häufig als einer der sichersten Ansätze bezeichnet, da es von Client und Server verlangt, sich gegenseitig digitale Zertifikate vorzulegen, was Man-in-the-Middle-Angriffe erschwert, bei denen sich Angreifer heimlich zwischen zwei kommunizierende Dienste schieben.
OAuth 2.0 mit OIDC eignet sich hingegen gut für benutzerorientierte Authentifizierungssysteme, da es granulare Zugriffskontrollen integriert, Angriffsfenster durch kurzlebige Token begrenzt und optimal mit modernen Systemen wie Microservices und Cloud-Anwendungen funktioniert.
Anwendungen verwenden „401 unauthorized“ und „403 forbidden“, um dem Client anzuzeigen, dass der Zugriff verweigert wurde. Wenn ein Client einen API-Aufruf an eine geschützte Ressource durchführt, aber den Statuscode 401 erhält, bedeutet dies, dass der Client entweder keine oder die falschen Zugangsdaten eingegeben hat. Ein 403-Code zeigt hingegen an, dass der Client erfolgreich authentifiziert wurde, jedoch nicht zum Zugriff auf den angeforderten Service berechtigt ist.
Ja, KI-Agenten können sich mithilfe von Authentifizierungspipelines zwischen Geräten authentifizieren, wie sie zur Authentifizierung des Datenaustauschs zwischen Microservices, Cloud-Automatisierungen, SaaS-Integrationen und Edge-Geräten verwendet werden. Ein typischer Workflow könnte so aussehen: Ein Agent erhält einen eindeutigen Identifikator, tauscht seine Zugangsdaten gegen ein Zugangstoken aus und verwendet das Token, um einen API-Aufruf durchzuführen. Wenn ein Agent im Auftrag eines Menschen handelt, muss sich der Benutzer oft zunächst anmelden und dem Agenten bereichsspezifische Berechtigungen erteilen, bevor dieser seinen Zugriffstoken erhalten kann.
Viele Teams verwenden eine Sicherheitslösung, einen sogenannten Credentialed-Vulnerability-Scan, um nach Schwachstellen in ihren Authentifizierungssystemen zu suchen. Bei diesem Ansatz werden einer Sicherheitsplattform eigene Zugangsdaten zugewiesen, damit sie sich in ein Netzwerk einloggen und dessen Schwachstellen von innen überwachen kann.
Interne Sicherheitsscans können Codierungsfehler oder Fehlkonfigurationen präziser erkennen als nicht zugeordnete Scans, da sie in der Lage sind, einen Überblick darüber zu erfassen, was ein Angreifer nach dem Zugriff auf ein sicheres System sehen könnte.
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