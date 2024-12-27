Was ist beschleunigtes Computing?

Von den aufregendsten neuen Videospielen und immersiven Virtual Reality (VR)-Erfahrungen bis hin zu ChatGPT, dem Training von KI-Modellen und Big Data-Analyse sind Beschleuniger ein wesentlicher Bestandteil unserer sich schnell entwickelnden, hypervernetzten Welt. Viele moderne Unternehmen verlassen sich auf Beschleuniger, um ihre wertvollsten Anwendungen und Infrastrukturarchitekturen zu betreiben, darunter Cloud Computing, Rechenzentren und Edge Computing. Unternehmensleiter und Entwickler, die generative KI erkunden möchten, investieren beispielsweise in Beschleuniger, um ihre Rechenzentren zu optimieren und mehr Informationen schneller zu verarbeiten1.

Beschleuniger werden in einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen eingesetzt, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen – insbesondere mit der Ausweitung der 5G-Abdeckung – und erhöhen die Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) und des Edge Computing. IoT-Anwendungen sind auf Beschleuniger angewiesen, um Daten von intelligenten Geräten wie Kühlschränken, Verkehrsflusssensoren und mehr zu verarbeiten. Edge Computing kann Erkenntnisse liefern und zu schnelleren Reaktionszeiten sowie einer verbesserten Customer Experience führen. Dies ist jedoch nur mit den entsprechenden Verarbeitungsgeschwindigkeiten möglich, die Beschleuniger bieten.

Wenn es um KI geht, so sind viele der fortschrittlichsten Anwendungen – wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Computer Vision und Spracherkennung – auf die Leistung von beschleunigtem Computing angewiesen, um zu funktionieren. Neuronale Netze, die vielen hochmodernen KI-Anwendungen zugrunde liegen, benötigen beispielsweise KI-Beschleuniger, um Daten mit hoher Geschwindigkeit zu klassifizieren und zu clustern.

Da immer mehr Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, ihre digitale Transformation und Innovationsprozesse zu beschleunigen, bieten beschleunigte Computerlösungen vergleichsweise niedrige Gesamtbetriebskosten. Da Beschleuniger in der Lage sind, große Datenmengen schnell und genau zu verarbeiten, können sie in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden und haben das Potenzial, einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, einschließlich intelligenter Chatbots, Datenanalysen, Cloud Computing und mehr.