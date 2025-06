KI ist äußerst geschickt darin, Muster in Daten zu erkennen, und eignet sich daher perfekt für die Analyse der riesigen Datenmengen, die täglich durch Unternehmensrechenzentren fließen. Rechenzentrumsbetreiber haben begonnen, KI zu nutzen, um Muster in Daten zu erkennen und Möglichkeiten zur Automatisierung und Prozessoptimierung zu identifizieren, was ein wichtiger Bestandteil der Steigerung der Kapitalrendite (ROI) für Initiativen zur digitalen Transformation ist.

Ein Bereich, in dem KI den Betrieb von Rechenzentren bereits verbessert, ist der Energieverbrauch. KI-Systeme können Kühlsysteme überwachen und dynamisch anpassen sowie den Stromverbrauch verwalten. So können Unternehmen Millionen einsparen –in einem Fall, konnte die Energierechnung eines Rechenzentrums um 40 % gesenkt werden.