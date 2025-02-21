Data Governance ist die Praxis, die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit von Daten, die einem Unternehmen gehören, durch Richtlinien und Verfahren sicherzustellen. Der Aufstieg von generativer KI und Big Data hat die Daten-Governance und alle ihre Anforderungen in den Vordergrund des modernen Unternehmens gerückt.

Generative KI mit ihrer Fähigkeit, neue Inhalte auf der Grundlage von Daten zu erstellen, auf denen sie trainiert wurde, schafft neue Anforderungen an die sichere und rechtmäßige Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten.

Qualität

Da generative KI-Modelle auf riesigen Datensätzen trainiert werden, müssen die Daten in diesen Datensätzen von höchster Qualität sein und ihre Integrität muss unbestreitbar sein. Die Data Governance spielt eine wichtige Rolle dabei, sicherzustellen, dass die Datensätze, mit denen generative KI-Modelle trainieren, korrekt und vollständig sind – eine Komponente für die Generierung verlässlicher Antworten.

Konformität

Je nach Branche und Standort unterliegen generative KI-Anwendungen einer strengen Compliance-Umgebung in Bezug auf die Art und Weise, wie Daten verwendet werden können. Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) regelt beispielsweise, wie Daten von EU-Bürgern von Unternehmen verwendet werden dürfen. Verstöße ziehen hohe Geldstrafen und Bußgelder nach sich, wenn Kundendaten in irgendeiner Weise kompromittiert werden.

Im Jahr 2021 wurden Google und andere Unternehmen wegen Verstößen gegen die in der DSGVO festgelegten Datenschutzbestimmungen mit Geldstrafen von über einer Milliarde Dollar belegt .

Transparenz

Damit eine generative KI-Anwendung effektiv ist, muss die Herkunft der Daten und die Art und Weise, wie die Daten für die geschäftliche Nutzung umgewandelt wurden, klar festgelegt und sichtbar sein. Data Governance hilft sicherzustellen, dass Dokumentation in jedem Schritt des Datenlebenszyklus existiert – und für die Nutzer transparent ist – von der Sammlung über die Speicherung, Verarbeitung und Ausgabe, damit die Nutzer verstehen, wie eine Antwort generiert wurde.