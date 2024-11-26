ChatGPT wird zwei Jahre alt: Wie alles begann und wie es weitergeht

Vor zwei Jahren öffnete OpenAI, ein in San Francisco ansässiges Startup, das 2015 von Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba und John Schulman als gemeinnützige Organisation gegründet wurde, seinen intelligenten Chatbot für Testzwecke. Die Veröffentlichung löste Begeisterung, Fragen und sogar einige Experimente aus (erinnern Sie sich an diese Folge von The Daily?). Im November 2024 verzeichnet ChatGPT bereits mehr als 200 Millionen wöchentlich aktive Nutzer, während OpenAI durch Partnerschaften mit Technologiegiganten wie Microsoft und Apple weiter wächst.
Wie hat die Veröffentlichung von ChatGPT die KI-Geschäftswelt verändert? Wir haben mit Experten von IBM darüber gesprochen, wie sich die KI in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und weiter verändert.
Künstliche Intelligenz gibt es schon seit Jahrzehnten. In den Fünfzigerjahren trainierte IBM zum Beispiel bereits einige der frühesten neuronalen Netzwerke und trainierteMaschinen mit Schachspielen und Backgammon, um Großmeister zu schlagen Die Veröffentlichung von ChatGPT mit seiner einfachen und kostenlosen Schnittstelle für natürliche Sprache markierte jedoch einen wichtigen Wendepunkt.
„Das Besondere an ChatGPT war, dass es den Verbrauchern eine wirklich großartige Erfahrung bot und es auch nicht technisch versierten Menschen ermöglichte, KI für unglaubliche Dinge zu nutzen“, sagt Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM.
Der Effekt war, dass eine leistungsstarke Technologie – die zuvor größtenteils nur den wohlhabendsten Unternehmen zugänglich war – in die Hände von jedem mit einem Computer und einem Internetanschluss gelangte. Gleichzeitig zwang der Schritt von OpenAI andere Unternehmen dazu, ihre eigenen leistungsstarken Tools zu veröffentlichen, was den Aufstieg einer neuen Klasse von Programmierern und Unternehmern befeuerte, die sich weltweit auf KI-Innovationen konzentrieren.
„Die globale Wirtschaftslandschaft verändert sich grundlegend, wenn KI so zugänglich wird wie Elektrizität“, sagt Shobhit Varshney, VP und Senior Partner bei IBM Consulting. Ein Anzeichen für diesen Wandel, sagt Varshney, ist die beispiellose Anzahl von Programmierern, die aus aller Welt zu GitHub stoßen, wobei Python, eine Programmiersprache, die hauptsächlich für KI und maschinelles Lernen verwendet wird, zur beliebtesten Sprache auf der Plattform wird.
„Jetzt können die Menschen diese Instrumente nutzen, ohne Millionen von Dollar investieren zu müssen“, sagt er. „Wir werden bald Ein-Personen-Einhörner sehen.“
Chris Hay sagt, sein „Aha“-Moment mit ChatGPT sei nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Chatbots gekommen, als er gerade an seiner eigenen Programmiersprache arbeitete. Schon bald fragte er GPT nach Feedback.
„Da dachte ich: ‚Heiliger Strohsack! Ich führe hier ein richtiges Gespräch über die Gestaltung meiner Programmiersprache. Ich habe einen Mitarbeiter!'“
Zwei Jahre später gaben 92 % der vom IBM Institute for Business Value befragten Unternehmensführer an, dass sie KI in ihre Workflows bis 2025 integrieren werden. Es gibt bereits Bestrebungen, KI in verbraucherorientierte Dienstleistungen und Produkte wie Apple Intelligence, Adobe und Meta KI zu integrieren.
„Alles, was wir heute anfassen, ist bereits generative KI“, sagt Hay.
LLMs begannen mit Text. Die Branche hat sich inzwischen jedoch multimodalen Modellen zugewandt, die mehrere Datentypen integrieren und verarbeiten können, darunter Bilder, Audio, Video, Text oder Code.
Modelle können nun mit verschiedenen Datentypen über das geschriebene Wort hinaus interagieren und diese verarbeiten, was eine völlig neue Welt von Anwendungen für KI eröffnet, wie Arzneimittelforschung und Klimaüberwachung.
„Es muss nicht nur Text oder Code sein, daher hat es eine enorme Zunahme der verschiedenen Modalitäten gegeben, die KI-Modelle verstehen, darstellen und dann erstellen können“, sagt Varshney.
Menschen kombinieren alle ihre Sinne, um eine Entscheidung zu treffen – und genau dorthin steuert die KI zu, sagt er.
Eine wichtige Entwicklung in diesem Jahr war das Aufkommen sogenannter „Argumentationsmodelle“. Diese Modelle, wie z. B. die o1-Serie von OpenAI, wenden Denkketten an, d. h. sie können das menschliche Denken widerspiegeln und verwenden logische Schlussfolgerungen, um komplexe Probleme zu lösen.
„Wir beobachten derzeit, dass die Modelle anfangen, mehr nachzudenken und zu einer Antwort zu gelangen“, sagt Hay. „Es ist noch kein menschliches Denken, und ‚Denken‘ ist ein überstrapazierter Begriff, aber zumindest sind die Modelle in der Lage, ihr Vorgehen zu reflektieren und durch mehr Zeitaufwand eine qualitativ hochwertigere Antwort zu liefern.“
Das ursprüngliche GPT-3 verfügte über 175 Milliarden Parameter. Heute übertreffen kleinere Modelle – manche mit nur 2 Milliarden Parametern – die besten Modelle von vor 18 Monaten.
„Die Modelle werden ständig kleiner und sie werden leistungsfähiger, weil sie besser trainiert werden“, sagt Hay. „Das ist der Weg, den ich sehen möchte: Je größer ein Modell ist, desto langsamer ist es. Ich möchte Modelle, die auf meinem eigenen Gerät laufen.“
Erreicht die KI ihre Grenzen? Die Frage taucht immer auf, und eine aktuelle Reuters-Geschichte, in der ein Mitbegründer von OpenAI zum Thema Vortraining und Skalierung von KI zitiert wurde, löste viele öffentliche Kommentare über Verzögerungen beim Training neuer Sprachmodelle aus, um menschenähnlichere „Denken“ zu nutzen.
Varshney ist jedoch der Meinung, dass die Bewertung von KI anhand menschlicher Fähigkeiten fehlgeleitet ist.
„KI sollte nicht anhand der menschlichen Intelligenz beurteilt werden, denn Menschen sind in manchen Dingen gut und in anderen schrecklich“, sagt er. „Wir wollen nicht, dass KI Menschen repliziert; wir wollen, dass KI wirklich gut darin ist, was sie tut.“
Als Beispiel verweist er auf die Geschichte eines gewöhnlichen Haushaltsgeräts. „Wir haben nicht erwartet, dass ein Geschirrspüler aufsteht und anfängt, Geschirr zu spülen, so wie es ein Mensch tut“, sagt er. Er ist der Ansicht, dass wir bessere Methoden benötigen, um zu beurteilen, worin KI tatsächlich gut ist.
Hay ist der Meinung, dass KI noch viel Raum zum Wachsen hat, vor allem dank synthetischer Daten. „Wir werden weniger Daten zum Trainieren der Modelle benötigen, und die Modelle werden sich auf andere Arten von Architekturänderungen konzentrieren“, sagt er. „Es wird Durchbrüche geben, und die Hardware wird besser werden. Ich denke also nicht, dass es eine Grenze geben wird.“
OpenAI gilt immer noch als führend im Rennen um Innovation und Bereitstellung. Varshney ist der Ansicht, dass OpenAI auch zwei Jahre nach der Veröffentlichung von ChatGPT noch immer keinen ernstzunehmenden Konkurrenten hat. Hay stimmt zu, vor allem weil er der Meinung ist, dass OpenAI den Verbrauchern immer noch die beste Erfahrung bietet.
„Ich nutze immer noch ChatGPT, weil es eine bessere Erfahrung bietet“, sagt er. Dennoch räumt er ein, dass sich die Branche rasant weiterentwickelt. Bereits jetzt haben mehrere ehemalige OpenAI-Führungskräfte und Wissenschaftler neue Unternehmen gegründet, wie Anthropic und Safe Superintelligence Inc., und der Markt fährt mit neuen Funktionen und Funktionalitäten fort.
„Wer wird das Rennen gewinnen? „Ich hoffe, niemand, sagt Hay. „In einer Welt, in der [nur] ein Unternehmen das Rennen gewinnt, verlieren wir alle, wohingegen wir bei gesundem Wettbewerb alle Zugang zu großartigen KI-Innovationen erhalten.“