ChatGPT wird zwei Jahre alt: Wie alles begann und wie es weitergeht

Künstliche Intelligenz gibt es schon seit Jahrzehnten. In den Fünfzigerjahren trainierte IBM zum Beispiel bereits einige der frühesten neuronalen Netzwerke und trainierteMaschinen mit Schachspielen und Backgammon, um Großmeister zu schlagen Die Veröffentlichung von ChatGPT mit seiner einfachen und kostenlosen Schnittstelle für natürliche Sprache markierte jedoch einen wichtigen Wendepunkt.

„Das Besondere an ChatGPT war, dass es den Verbrauchern eine wirklich großartige Erfahrung bot und es auch nicht technisch versierten Menschen ermöglichte, KI für unglaubliche Dinge zu nutzen“, sagt Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM.

Der Effekt war, dass eine leistungsstarke Technologie – die zuvor größtenteils nur den wohlhabendsten Unternehmen zugänglich war – in die Hände von jedem mit einem Computer und einem Internetanschluss gelangte. Gleichzeitig zwang der Schritt von OpenAI andere Unternehmen dazu, ihre eigenen leistungsstarken Tools zu veröffentlichen, was den Aufstieg einer neuen Klasse von Programmierern und Unternehmern befeuerte, die sich weltweit auf KI-Innovationen konzentrieren.

„Die globale Wirtschaftslandschaft verändert sich grundlegend, wenn KI so zugänglich wird wie Elektrizität“, sagt Shobhit Varshney, VP und Senior Partner bei IBM Consulting. Ein Anzeichen für diesen Wandel, sagt Varshney, ist die beispiellose Anzahl von Programmierern, die aus aller Welt zu GitHub stoßen, wobei Python, eine Programmiersprache, die hauptsächlich für KI und maschinelles Lernen verwendet wird, zur beliebtesten Sprache auf der Plattform wird.

„Jetzt können die Menschen diese Instrumente nutzen, ohne Millionen von Dollar investieren zu müssen“, sagt er. „Wir werden bald Ein-Personen-Einhörner sehen.“