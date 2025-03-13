Was ist HITRUST?

Das HITRUST Assurance Program, das Standards, Bewertungen, Zertifizierungen und ein zentralisiertes Framework umfasst, ist darauf ausgelegt, datenintensive Unternehmen und Anbieter von Sicherheitssystemen bei der Bewältigung wachsender Cybersicherheitsbedrohungen wie Datensicherheitsverletzungen, Phishing/Spoofing und Kompromittierung geschäftlicher E-Mails (BEC) zu unterstützen. Der Informationsschutzansatz von HITRUST basiert auf sechs Prinzipien:

Transparenz: Festlegung klarer Erwartungen in Bezug auf die Kontrolle von Bedrohungen der Cybersicherheit, Angabe der Gründe für ihre Auswahl und detaillierte Beschreibung der Methodik für ihre Bewertung





Skalierbarkeit: Implementierung eines bedrohungsadaptiven Bewertungsprozesses mit einem Stufenmodell, das den besonderen Anforderungen und Risiken jedes Unternehmens gerecht wird





Konsistenz: Entwicklung eines Bewertungsprozesses, der standardisierte Ergebnisse liefert – unabhängig vom Prüfer





Genauigkeit: Implementierung von Mechanismen, die die Wirksamkeit von Kontrollen zuverlässig bewerten





Integrität: Implementierung von Prozessen, die zu überprüfbaren, genauen und konsistenten Ergebnissen führen





Effizienz: Erreichung von Ergebnissen, die für alle relevanten Stakeholder nutzbar sind



Zertifizierungsstufen



Um Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden, bietet das HITRUST Assurance Program drei Arten der Zertifizierung an.

e1: Eine einjährige Zertifizierung für Unternehmen und Start-ups mit geringerem Risiko. Diese validierte Evaluierung wurde entwickelt, um Anbietern von Sicherheitssystemen bei der Entwicklung eines Basissystems zur Abwehr gängiger Cybersicherheitsbedrohungen wie Phishing und Ransomware zu helfen. Sie bewertet 44 zentrale Sicherheitsanforderungen und konzentriert sich auf kritische Sicherheitspraktiken hinsichtlich Transparenz, Konsistenz, Genauigkeit und Integrität.

Die e1-Zertifizierung ist weniger streng als der i1- oder r2-Bewertungsprozess. Sie ist eine bedrohungsadaptive Bewertung, die eine feste Anzahl von Anforderungserklärungen, Bereitschaftsbewertungen und validierten Bewertungen umfasst, aber nicht auf den Datenschutz zugeschnitten werden kann. Diese Zertifizierung setzt in der Regel voraus, dass ein Sicherheitsanbieter die Verwaltung von Privilegien, Benutzerpasswörtern, Benutzerzugriffsrechten, sicheren Anmeldungen und anderen grundlegenden Cybersicherheitskontrollen zufriedenstellend umsetzt.

i1: Eine einjährige validierte Bewertung, die ein relativ moderates Maß an Sicherheit für Situationen des Informationsaustauschs mit niedrigeren Risikoschwellen bietet. Diese validierte Bewertung berücksichtigt 182 Anforderungen und ist oft ein Zwischenschritt auf dem Weg von der e1- zur r2-Zertifizierung.

Wie bei der e1-Zertifizierung handelt es sich auch bei i1 um eine bedrohungsadaptive Bewertung, die eine feste Anzahl von Anforderungserklärungen, Bereitschaftsbewertungen und validierten Bewertungen umfasst und nicht auf den Bereich Datenschutz zugeschnitten werden kann. Ähnlich wie eine e1-Bewertung verlangt eine i1-Bewertung in der Regel, dass ein Sicherheitsanbieter ein Berechtigungsmanagement, eine Verwaltung von Benutzerpasswörtern, Benutzerzugriffsrechte, eine sichere Anmeldung und andere grundlegende Cybersicherheitskontrollen implementiert. Es kommen jedoch noch weitere Anforderungen hinzu, wie z. B. die Implementierung eines Programms zur Verwaltung der Informationssicherheit und einer Zugriffskontrollrichtlinie.

r2: Für Unternehmen, die ein Höchstmaß an Sicherheit nachweisen müssen. Diese zweijährige validierte Bewertung ist für Unternehmen konzipiert, die vertrauliche Informationen austauschen, große Datenmengen verarbeiten oder mit herausfordernden regulatorischen Anforderungen konfrontiert sind. Eine ordnungsgemäß durchgeführte r2-Bewertung stellt sicher, dass die Kontrollanforderungen wirksam und konform sind, und bietet eine flexible, maßgeschneiderte, risikobasierte Auswahl von Kontrollen, um auch die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Für die HITRUST r2-Bewertung stehen über 2.000 Kontrollanforderungen zur Verfügung, die auf der Grundlage der Auswahl der Kontrollen und des Umfangs der Bewertung zugeschnitten sind.

Die r2-Zertifizierung verlangt, dass Anbieter von Sicherheitsprodukten eine Privilegienverwaltung, eine Verwaltung von Benutzerpasswörtern, Benutzerzugriffsrechte, eine sichere Anmeldung und andere grundlegende Cybersicherheit sowie ein Informationssicherheitsmanagementprogramm und eine Zugriffskontrollrichtlinie implementieren. Darüber hinaus müssen sie die Geschäftskontinuität der Informationssicherheit bewerten, ein entsprechendes Framework für die Planung entwickeln und weitere fortgeschrittene Kontrollen und Prozesse implementieren.



Erlangung der Zertifizierung



Unternehmen können die entsprechende Zertifizierungsstufe durch eine überprüfte HITRUST External Assessor Organization erreichen. Alle drei HITRUST-Bewertungen sowie zusätzliche Governance-, Risiko- und Compliance-Tools sind über die zentrale App-basierte HITRUST myCSF-Plattform zugänglich.



Zusätzliche Ressourcen



Das HITRUST Assurance Program ist ein Aspekt des umfassenden Risk Management Framework (RMF) des Unternehmens. Hierbei handelt es sich um eine Suite von Zertifizierungen, Produkten, Methoden und Tools, die entwickelt wurden, um ein „gemeinsames Verständnis für die Sicherheits- und Datenschutzkontrollen zu schaffen, die zum Schutz sensibler Daten und der Privatsphäre des Einzelnen erforderlich sind“, heißt es im HITRUST Risk Management Handbook.

Das RMF wurde erstmals im Jahr 2009 veröffentlicht und bietet einen einheitlichen Ansatz für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance. Es umfasst die HITRUST CSF, das HITRUST Assurance Program sowie damit verbundene Produkte und Zertifizierungen. Es integriert die Anforderungen der US-Bundesstaaten, der US-Bundesregierung und internationaler Gesetze und Vorschriften wie HIPAA und die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) mit einer standardisierten Methodik, Qualitätskontrollen und von HITRUST zertifizierten externen Gutachtern.

Weitere Informationen über die HITRUST-Anforderungen und den Zertifizierungsprozess finden Sie unter HITRUSTAlliance.net.