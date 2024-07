Durch die Zusammenarbeit mit Watson Health, einem Daten-, Analyse- und Technologiepartner für die Gesundheitsbranche, kam Ricoh USA die Unterstützung zuteil, die das Unternehmen für die Entwicklung eines allgemein zugänglichen 3D-Druckservices benötigte. Die wichtigsten Beiträge von Watson Health waren Domänen- und Bildgebungskompetenz sowie eine starke Branchenpräsenz durch seine IBM iConnect® Access-Software. iConnect Access ist ein webbasierter, FDA 510(k)-geprüfter, HIPAA-konformer medizinischer Image Viewer, der es Gesundheitsdienstleistern ermöglicht, medizinische Bilddaten im gesamten Unternehmen sowie im erweiterten Pflegeteam zu sammeln, zu teilen und darauf zuzugreifen.

Da das Personal von Hunderten von Einrichtungen bereits iConnect Access für das Teilen und die Verwaltung medizinischer Bilder nutzt, war es die ideale Plattform, um die 3D-Druckfunktionalität hinzuzufügen. „iConnect Access bietet Interoperabilität zwischen der Radiologieabteilung, den Operationsteams und den Drucktechnikern, die den 3D-Druck-Workflow ermöglichen“, erläutert Ryan Hess, Director, Innovation and Strategy, Additive Manufacturing bei Ricoh USA. „Es bietet sowohl die Kommunikation als auch die Möglichkeit, Bilddaten aus jeden diesen Bereichen weiterzugeben.“

Die Partnerschaft zwischen Watson Health und Ricoh USA begann mit einem Softwareentwicklungsprojekt, dessen Ziel es war, iConnect Access um die Unterstützung des 3D-Druck-Workflows und der interaktiven Bildsegmentierung zu erweitern. „iConnect Access basiert auf der Grundlage, dass die Segmentierung automatisiert werden kann, und Watson Health ist bestrebt, die heute bestehende Automatisierung “weiter voranzutreiben", ergänzt Hess.

Die Zusammenarbeit begann mit zwei IBM Design Thinking-Workshops, die Einblicke in die Funktionen von iConnect Access gewährten und zudem aufzeigten, was für den 3D-Druck-Workflow hinzugefügt werden musste. In den Workshops wurde ebenfalls festgelegt, wie das Tool mit dem Fallmanagement-Portal von Ricoh USA verknüpft werden sollte, das die Teams für 3D-Druck und Gesundheitswesen miteinander verbindet. Alle Beteiligten, darunter ein bekannter Segmentierungsexperte und Ärzte, die die Lösung verwenden werden, haben zur Sammlung der Anforderungen an die Lösung beigetragen.

„Während wir den iterativen Design Thinking-Prozess durchliefen, untersuchten wir, welche Daten relevant waren, wie wir sie von einem Ort zum anderen bringen könnten und was wir mit ihnen machen könnten“, so Hess. „Wir haben gut zusammengearbeitet, weil das Watson Health-Team verstand, was Interoperabilität ist, und das Ricoh-Team, wie sie in physische Ergebnisse umgesetzt werden kann.“ Die Sitzungen endeten mit der Übergabe eines detaillierten Anforderungsdokuments an die Entwickler.

Die Partnerschaft blieb während des Gebens und Nehmens zwischen den Entwicklungsteams von Ricoh USA und Watson Health weiterhin stark. „Meiner Meinung nach ist es wichtig, den kooperativen Ansatz zu würdigen, den die Softwareentwickler und Produktmanager von Watson Health mit uns verfolgt haben, um genau das zu entwickeln, was wir brauchten“, betont Turner. „Es war ein umfangreicher Prozess, der äußerst erfolgreich verlief.“

Das Ergebnis des Projekts war RICOH 3D for Healthcare, eine integrierte End-to-End-Workflow-Lösung, die die Entwicklung, das Design und die Produktion von 3D-gedruckten anatomischen Modellen unkompliziert, präzise und einfach macht. RICOH 3D for Healthcare ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern im ganzen Land, patientenspezifische Darstellungen von Gewebe und Knochen zu entwickeln. Die naturgetreuen Nachbildungen dienen als physische Simulatoren, die den Ärzten helfen, die Anatomie zu verstehen und so einen besseren Einblick in die Bedürfnisse der Patienten zu erhalten. Diese 3D-gedruckten Replikate sind für nicht diagnostische/therapeutische Zwecke bestimmt. Krankenhäuser, die iConnect Access bereits nutzen, können einfach ein Upgrade durchführen, um die von der FDA 510(k) zugelassenen 3D-Bildsegmentierungs- und Workflow-Funktionen des Tools zu aktivieren. Eine Reihe von Funktionen ermöglichen es Ärzten, Patientenbilder nach ihren Vorgaben zu bearbeiten.

Sobald die Segmentierung abgeschlossen ist, leitet das Tool die 3D-Druckdatei an das Case Management & Workflow-Portal von Ricoh USA weiter, wo biomedizinische Ingenieure übernehmen. Zu ihren Aufgaben gehört die Kommunikation mit den Ärzten, um das Modelldesign fertig zu stellen und alle Entscheidungen zu dokumentieren. Dieser Schritt ist entscheidend, da die Modelle erheblich variieren können. Beispielsweise kann ein Arzt verlangen, einen Tumor rot zu färben, damit er hervorsticht, Materialien unterschiedlicher Flexibilität zu verwenden, um tatsächliche Organe zu simulieren, oder ein Modell in zwei Hälften zu schneiden, um das Innere freizulegen.

Als Nächstes überprüft der Arzt den Bildentwurf im iConnect Access-Viewer. „Das ist sehr wichtig“, erklärt Turner, „weil dies das Tool ist, das sie bereits verwenden.“ Der genehmigte Entwurf wird dann in der 3D-Fertigung gedruckt und einer Qualitätskontrolle unterzogen, bevor er an die Gesundheitseinrichtung geliefert wird.