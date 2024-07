Myers Container verzeichnete durch die Implementierung von Lean-Methoden eine erhebliche Verbesserung der Leistung und Sicherheit. Durch die Entwicklung der Führungsfähigkeiten des internen Teams und die Ausweitung der Pflichten der Mitarbeiter war das Unternehmen in der Lage, weitere Unternehmen zu übernehmen und das Prozessverbesserungssystem von Simpler zu implementieren. „Wir haben kürzlich eine große Übernahme getätigt, die die Größe unseres Unternehmens mit Unterstützung von Simpler fast verdoppelt hat“, berichtet Kyle. „Jetzt haben wir einen Gefühl dafür, was funktioniert, und wir haben unser kontinuierliches Verbesserungssystem gestartet.“

Myers Container hat nach der erfolgreichen Einführung des Assistenzmodells drastische Veränderungen in der Personalentwicklung festgestellt. „Jetzt ist unser Personal fähig, den 9-Schritte-Prozess in alle Abläufe zu integrieren und uns durch den Prozess zu führen, und das haben wir alles Simpler und Cody zu verdanken“, fügt Kyle hinzu.



Die harte Arbeit der Stavigs wurde auch in ihrer Branche gewürdigt. EY gab bekannt, dass Kyle die Auszeichnung „Entrepreneur Of The Year“ (Link befindet sich außerhalb von IBM) 2019 in der Kategorie „Familienunternehmen“ für die Region Pazifischer Nordwesten erhalten hat. „Was meine Brüder und mich am meisten freut, ist das Wissen, dass wir Menschen weiterbilden, das Geschäft ausbauen, Gewinne erzielen und den Planeten schützen“, so Kyle.



Kyle und Cody gehen nicht davon aus, dass das Familienunternehmen ab nun kürzer treten wird. Es wird weiter wachsen und die Services von Simpler in Anspruch nehmen. Da noch weitere Übernahmen geplant sind, sind sie äußerst zuversichtlich, was die Zukunft des Unternehmens angeht.