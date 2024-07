Jenzabar prüfte Angebote führender globaler Cloud-Service-Provider und entschied sich letztendlich für IBM Cloud. „Die IBM-Methodik, das Bereitstellungssystem, die Client-Schnittstelle, die Skalierbarkeit - all diese Dinge, die ausschlaggebend dafür waren, dass IBM Cloud unsere erste Wahl war, sind geblieben“, sagt Ortiz. „Mir gefällt auch, dass ich genau weiß, wo sich die Geräte befinden, so dass ich den Kunden die Sicherheit ihrer Daten garantieren kann.“

Derzeit migriert Jenzabar seine Kundenumgebungen auf eine private VMware vSphere-Virtualisierungsplattform, die auf IBM Cloud Bare Metal Servern läuft.

„Mit VMware Site Recovery Manager richten wir eine Site-to-Site-Replikation in der gesamten IBM Cloud ein, sodass wir unseren Kunden im Rahmen unseres Standardservices eine sehr schnelle Wiederherstellung in einem zweiten Rechenzentrum anbieten können“, kommentiert Ortiz. „Unser neuer Ansatz auf IBM Cloud Bare Metal Servern ermöglicht es uns auch, weniger Hardware zu verwenden, so dass unsere Kunden die zusätzlichen Sicherheits- und Datenschutzvorteile eines Hostings in einer vollständig privaten Cloud erhalten, ohne dass ihre Kosten steigen.“

Jenzabar nutzt weiterhin IBM Cloud Block Storage und IBM Cloud File Storage, um sowohl Live- als auch gesicherte Daten für die ERP-Lösungen seiner Kunden zu speichern. Dabei werden mehrere Hochgeschwindigkeitsverbindungen genutzt, um eine außergewöhnliche Leistung und Ausfallsicherheit für Daten und Anwendungen zu gewährleisten. Über seine Managed Services-Abteilung nutzt das Unternehmen diese Funktionen der IBM Cloud, um seinen Kunden ein Backup-as-a-Service-Angebot anzubieten. Bildungseinrichtungen nutzen den Service, um alle Arten von Systemen zu sichern und wiederherzustellen, von Servern und Workstations vor Ort bis hin zu Laptops für Führungskräfte - unabhängig davon, ob sie die SIS-Lösungen von Jenzabar nutzen. Für höchste Ansprüche an Durchsatz, Sicherheit und geringe Latenz bietet Jenzabar IBM Cloud Direct Link ermöglicht es Kunden, private Verbindungen zwischen ihren Remote-Netzwerkumgebungen und ihren IBM Cloud-Bereitstellungen zu erstellen, um hybride Arbeitslasten zu unterstützen.

„Wir werben für Cloud-Backup-as-a-Service als Teil eines Cybersicherheitsangebots für alle Hochschulangehörigen, denn Offsite-Backup und Aufbewahrung sind Schlüsselelemente beim Schutz vor Krypto-Locker und Ransomware-Software“, sagt Ortiz.

Da die Backup-Methode auf der Erfassung kompletter System-Images beruht, kann Jenzabar die Arbeitslasten eines jeden Kunden auf neuen virtuellen VMware-Maschinen in der IBM Cloud wiederherstellen. Dies bietet eine vollständige Disaster-Recovery-as-a-Service-Option, so dass Kunden keine doppelte On-Premise-Hardware mehr vorhalten müssen, die möglicherweise nie genutzt wird - ein großer Vorteil in der kostensensiblen Hochschulbranche.

„Ein Kunde rief an und teilte mit, dass seine On-Prem-Systeme an einem Freitagabend vor Beginn der Vorlesungszeit am Montag ausgefallen waren“, sagt Ortiz. "Mit den Bare-Metal-Servern der IBM Cloud konnte ich über das Portal sofort neue Kapazitäten in Betrieb nehmen und anbieten, die Daten zu migrieren und einen kostenlosen 60-Tage-Test zu starten. Sie war so beeindruckt, dass sie sich für den Full-Service anmeldete.“