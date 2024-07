Die schlanke Umstrukturierung von IEHP, die von den Fachexperten für Gesundheitsmanagement bei Simpler geleitet wurde, hatte weitreichende Auswirkungen auf die Anbieterdienste, die Mitgliederdienste, die klinischen Dienste und das Engagement der Mitarbeiter in der gesamten Organisation.

Die Führungskräfte und Teammitglieder von IEHP haben sich die Idee des ständigen Wandels zu eigen gemacht, um die Dinge für die Mitglieder und Anbieter zu verbessern. Die Mitarbeiter fühlen sich jetzt gestärkt und sind für ihre eigenen schlanken Prozesse verantwortlich.

Die Organisation hat nicht nur das ursprüngliche Ziel von IEHP erreicht, fehlerhafte und ineffiziente Prozesse zu reparieren, sondern auch noch viel mehr erreicht.

„Lean hat uns geholfen, unsere Prozesse zu verbessern, was zu höheren Zufriedenheitswerten bei Mitgliedern und Anbietern geführt hat“, sagt McNaughton. „Das ist sehr wichtig für uns, denn unsere Gemeinschaft besteht zum größten Teil aus unseren Mitgliedern. Indem wir einen positiven Einfluss auf unsere Mitglieder ausüben, leisten wir letztlich auch einen Beitrag für die Allgemeinheit.“

Im Folgenden sind nur einige der wichtigsten Beispiele für messbare Verbesserungen aufgeführt, die sich aus den neuen Lean-Management-Verfahren im gesamten Unternehmen ergeben haben:

• Die Zufriedenheitswerte der Anbieter liegen landesweit mittlerweile im 99. Perzentil.

• Die Bearbeitungszeiten für Genehmigungen haben sich in einigen Fällen von Wochen auf Stunden verkürzt.

• Die Rückübernahmequote ist von 16 % auf 15 % gesunken.

• IEHP hat in nur zwei Jahren eine Verbesserung des Mitarbeiterengagements in der Abteilung für Anbieterzulassungen um mehr als 50 % erreicht.

• Der kritische Prozess der Anbieterzulassung im Bereich der Anbieterdienste, der früher 194 Tage oder mehr als sechs Monate dauerte, dauert jetzt 20 Tage oder weniger als drei Wochen – eine Zeitersparnis von 90 %.• IEHP hat die Lösung von Erstanfragen im Bereich der Mitgliederdienste von 65 % auf 81 % deutlich verbessert. Dies spiegelt sich auch in einer höheren Zufriedenheit der Mitglieder wider: 97 % im Jahr 2017.

Und schließlich werden im gesamten Unternehmen Kosteneinsparungen erzielt. Zum Beispiel spart IEHP jetzt jährlich 41 Millionen US-Dollar.

Während die Ergebnisse für IEHP hervorragend sind, ist es die Zukunft, die für das Führungsteam am spannendsten ist.

„Die Ergebnisse sind großartig“, sagt McNaughton. „Aber das eigentliche Puzzlestück, das uns das Simpler-Team vor Augen geführt hat, ist, dass es bei Veränderungen, die nachhaltig sein sollen, nicht unbedingt auf die Zahlen ankommt, sondern vor allem auf die Unternehmenskultur.“

Er fährt fort: „Man muss die Lean-Journey bewusst angehen. Es ist nicht nur eine Initiative, es ist nicht nur Teil eines Plans. Es geht darum, eine neue Kultur zu etablieren und die Kultur zu den Bausteinen – den buchstäblichen Eckpfeilern – Ihres gesamten Handelns zu machen. Und dabei hat uns das Team von Simpler geholfen. Man muss es verkörpern, es vorleben, und wirklich an das glauben, was man tut.“

IEHP wird das von Simpler eingeführte Lean-System weiterhin so verankern, dass es zu nachhaltigen Verbesserungsergebnissen beitragen kann. Doch getreu seiner Mission wird IEHP daran arbeiten, die Lean-Bemühungen in der gesamten Gemeinschaft zu nutzen, um Anbietern und Krankenhäusern zu helfen und eine Lean-Ressource für Partner in der Gemeinschaft zu werden.