Home Trust begann bereits 2018 mit den Vorbereitungen für diesen damals noch nicht vorhersehbaren Wechsel. Caldwell erklärt das genauer: „Wir haben unsere gesamte Datenverarbeitung in einem primären Colocation-Rechenzentrum in Toronto und einem sekundären Standort in Barrie ausgeführt. Der Leasingvertrag für unsere gesamte Infrastruktur lief aus. Wir standen also vor der Entscheidung, ob wir Millionen von Dollar für den Kauf neuer Server ausgeben oder uns die IBM Cloud-Lösung ansehen sollten.“

Nach sorgfältigem Abwägen der Optionen war die Entscheidung bei Home Trust klar. „Durch die Umstellung auf die IBM Cloud erhielten wir eine viel flexiblere Umgebung, die sich in den kommenden Jahren je nach unseren Anforderungen nach oben oder unten skalieren lässt“, erklärt Caldwell.

Das Projekt begann Anfang 2019, ernsthafte Züge anzunehmen. Caldwell und sein Team entschieden sich für eine Strategie in zwei Phasen, um die Workloads von Home Trust in eine IBM Cloud-Infrastruktur mit VMware auf IBM Cloud Bare Metal Server zu verlagern. Sie begannen mit der nicht für die Produktion verwendeten Umgebung, die sich im Rechenzentrum in Barrie befand.

Mit der IBM Cloud for VMware-Lösung konnte Home Trust eine LAN-Umgebung zwischen seinen beiden Rechenzentren einrichten, obwohl sie 600 Kilometer voneinander entfernt waren. Dann schaltete Home Trust von den Servern in Barrie auf die IBM Cloud-Server in Montreal um. „In der einen Minute wurden die Workloads in Barrie ausgeführt und in der nächsten Minute in Montreal“, sagt Caldwell.

Insgesamt übertrug das Team die Daten von etwa 600 Servern aus Barrie in das Rechenzentrum in Montreal. „Früher hätte man LKWs organisieren müssen, dann den primären Server in einen LKW und einen anderen Server in einen anderen LKW laden und sicherstellen müssen, dass sie verschiedene Routen fahren, falls es zu einem Unfall kommt“, erklärt Caldwell.

Stattdessen konnte Home Trust die Migration virtuell abschließen. „Innerhalb von zehn Wochen haben wir die gesamten Workloads umgestellt und konnten die Lichter im Rechenzentrum in Barrie ausschalten“, sagt Caldwell.

Der Umzug der Produktionsumgebung verlief ähnlich reibungslos, auch wenn dieser etwas länger dauerte, da er abends und an den Wochenenden durchgeführt werden musste. Caldwell erklärt das genauer: „Wir begannen das Projekt im Juli und schalteten Ende Oktober die Lichter im Produktionsrechenzentrum aus. Das waren buchstäblich 16 Wochen, um die Migration abzuschließen.“