George Clinical wächst zwar weiter auf seinem ursprünglichen asiatisch-pazifischen Markt, expandiert aber auch nach Europa und in die USA und hat eine globale Präsenz aufgebaut. Da das Unternehmen klinische Forschungsdienstleistungen sowohl für den gemeinnützigen als auch für den kommerziellen Sektor anbietet, ist es auch für die Arbeit mit Klinikern und Patientengruppen gut aufgestellt.

„Mit IBM Clinical Development können wir alle Bereiche therapeutischer Studien unterstützen“, sagt Arabhavi. „Wir haben eine gute Mischung aus allen Phasen klinischer Studien, von der ersten Phase bis zu Überwachungsstudien nach der Markteinführung, und wir haben Studien mit großen Patientengruppen abgeschlossen. Dank IBM hat sich das alles gut entwickelt.“

George Clinical nutzt nicht nur IBM Clinical Development zum Aufbau von Datenbanken, sondern auch die anderen Funktionalitäten der Plattform, beispielsweise APIs. „In mehreren unserer Studien haben wir APIs entwickelt, sodass die Daten aus externen Quellen in IBM Clinical Development fließen“, sagt Arabhavi. „In Zukunft werden wir die Plattform zur Unterstützung von Projekten nutzen, die das elektronische Einverständnis und die elektronische Bewertung klinischer Ergebnisse betreffen.

Als sich die COVID-19-Pandemie in China ausbreitete, hat IBM IBM Clinical Development kostenlos für berechtigte Sponsoren und CROs angeboten. Mit diesem Tool konnte George Clinical schnell Datenbanken einrichten, um klinische Studien im Zusammenhang mit Covid zu unterstützen. „Die Teilnahme am kostenlosen COVID-19-Programm von IBM Clinical Development ist ein Beispiel für die starke Partnerschaft, die wir mit IBM aufgebaut haben“, sagt Arabhavi.

Wie bei so vielen anderen Organisationen hat auch bei George Clinical die COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass man in Zukunft anders vorgehen will. „COVID-19 wirkte wie ein Katalysator. In den nächsten Jahren werden wir sehen, was die Technologie zu bieten hat, wie sie uns in die Lage versetzen kann, Dinge effizienter zu erledigen und die Qualität in den Mittelpunkt zu stellen", sagt Arabhavi. „Wir werden weiterhin die Vorteile der Technologie erforschen und freuen uns darauf, dass IBM uns weiterhin so unterstützt, wie sie es bisher getan haben.“