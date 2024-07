Nach einem umfassenden Ausschreibungsverfahren entschied sich Biorasi für IBM Watson Health® und dessen IBM Clinical Development-Lösung.

„Wir haben viele Übereinstimmungen bei dem Angebot von IBM festgestellt, einschließlich gemeinsamer Interessen an Dingen, die unserer Meinung nach für die klinische Forschung wichtig sind“, so Roberto Silberwasser, Vice President of Data Sciences and Biometrics bei Biorasi.

Zu den gemeinsamen Interessen gehörte die Anpassung an bessere Prozesse und Technologien, um Patienten die Behandlungen zu bieten, die sie brauchen.

Und schon unmittelbar nach der Implementierung von IBM Clinical Development erkannte das Biorasi-Team die Vorteile des Build-Prozesses.

„IBM Clinical Development ist sehr benutzerfreundlich“, so Sara Vaidya, Director of Data Management bei Biorasi. „Alle unsere Anwender – vom Datenmanagement über die klinischen Teams bis hin zu den Projektmanagement-Teams – nutzen die IBM Clinical Development-Lösung voll aus, weil sie so einfach zu bedienen ist.“

Die Vorbereitung der elektronischen Datenerfassung (EDC) umfasst die Eingabe klinischer Studiendaten in mehrere Formulare und die Datenvalidierung für alle Phasen der Studie. Je intuitiver eine Plattform für klinische Datenverwaltung ist, desto schneller können klinische Studiendaten eingegeben und analysiert werden. Viele Lösungen sind jedoch in der Erstellungsphase nicht intuitiv und unzusammenhängend und erfordern eventuell spezielle Programmierkenntnisse. Der Standard für diese Erfassungen liegt laut Biorasi bei 73 Tagen für die Erstellung und Freigabe einer Studie. Die Berichterstellung in einigen Datenbanken mit anderen EDC-Anwendungen kann möglicherweise sogar noch länger dauern, manchmal fast 80 Tage.

Mit der IBM Clinical Development-Lösung konnte das Team von Biorasi den Aufbau seiner Studien jedoch schneller abschließen, wodurch sich die durchschnittliche EDC-Bereitstellung auf 4 bis 6 Wochen reduzierte.

Darüber hinaus lobt Vaidya die Design-Workflows der Lösung, da sie darauf ausgelegt sind, dem Team zu helfen, spezifische Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen.

„Wenn mich jemand fragt, warum wir IBM Clinical Development verwenden, sage ich ihm immer, dass es mehrere Gründe gibt“, so Vaidya. „Es ist eine vollständig anpassbare und skalierbare Plattform, die uns die Möglichkeit gibt, alle Arten von Studien zu unterstützen.“

„Die Schnittstelle erfordert keine manuelle Programmierung für zusätzliche Funktionen“, fügt sie hinzu. IBM Clinical Development hat dem Biorasi-Team dabei geholfen, „schneller und intelligenter zu arbeiten", was beim Aufbau von Studiendatenbanken von entscheidender Bedeutung ist, da so Zeit und Kosten gespart werden können.