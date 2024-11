Da es sich bei der Arbeit des Arizona DCS um einen sehr sensiblen Bereich handelt, ist ein durchdachter Ansatz erforderlich. Um sicherzustellen, dass Prozessänderungen sorgfältig und wohlüberlegt vonstattengehen, hat das Arizona DCS eine Partnerschaft mit IBM® Consulting geschlossen und einen schrittweisen Ansatz unter Verwendung von Microsoft Azure und den generativen KI-Funktionen von Microsoft angewandt. Diese Kombination ermöglichte eine strategische, innovative und ergebnisorientierte Transformation, die speziell auf die besonderen Anforderungen des DCS-Betriebs zugeschnitten war. Die Bereitstellungsteams von IBM Consulting nutzten auch IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (powered by IBM® Watsonx) für wichtige Materialien zur Programmunterstützung und interne Workflows, was die Genauigkeit erhöhte und zu schnelleren, fundierteren Entscheidungen führte.

Die Transformation und Modernisierung des Arizona DCS führte zu einer verbesserten Klassifizierung des zentralen Registers, der Unterstützung durch einen virtuellen Assistenten für Richtlinienänderungen und rationalisierten Entwicklungsprozessen, die die Workload verringern und die Produktivität steigern. All dies ermöglichte es den DCS-Fachleuten, in Zeiten der Not mehr Zeit mit Familien und Gemeindemitgliedern zu verbringen, anstatt administrative Aufgaben zu erledigen.