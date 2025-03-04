什么是 SRE 可观测性？

它采用软件仪器来收集和分析整个计算环境（包括基础设施和应用程序）的数据，帮助 IT 团队更好地了解、维护和改进其架构，并提高站点长期可靠性。

SRE 可观测性超出了标准系统监控的范畴，后者可作为任何可观测性战略的重要组成部分，但无法提供优化现代计算网络所需的全面可见性。

例如，传统的监控工具具备仪表板，可实现系统状态可视化，并向 IT 人员发出故障预警。但是，如今的云原生计算环境日益分散，依赖一系列微服务、边缘服务器、Docker 容器和无服务器功能。

这些网络呈高度动态化，需要有限的人工干预来管理网络服务，因此传统监控系统通常难以应对简单的监控任务。

可观测性的目标是为站点可靠性工程师提供维护安全、可扩展且高度可用的站点和服务所需的可操作数据。当系统可观测时，工程师就能轻松查看内部活动，并更好地排除可能会对站点可靠性产生负面影响的问题和漏洞。SRE 可观测性还能帮助工程师优化整体网络性能，并在网络服务中实施持续改进实践。