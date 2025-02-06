Apache Spark 是一种快速、开源、大规模的数据处理引擎，通常用于机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 应用程序。可将 Spark 视作 Hadoop 的改进版，更具体地说，是对 Hadoop 原生数据处理框架 MapReduce 的改进。

Spark 通过在大型计算机集群之间分配数据处理工作流程来实现扩展，并利用内置功能支持多个节点上的并行计算以及容错。

它包括许多应用程序编程接口 (API)，适用于常见的数据科学和数据工程编程语言，包括 Java™、Python (PySpark)、Scala 和 R。



Spark 使用 RDD 来管理和处理数据。每个 RDD 被分成多个逻辑分区，这些分区可以同时在不同的集群节点上进行计算。用户可以执行两种类型的 RDD 操作：转换和行动。

转换是用于创建新 RDD 的操作。





操作指示 Spark 应用计算并将结果传回 Spark 驱动程序（管理 Spark 作业的进程）。

Spark 对内存中的 RDD 执行转换操作和行动操作，这是 Spark 速度更快的关键。Spark 还可以将数据存储在内存中或写入磁盘以增加持久性。