RAG 可以为 大型语言模型 (LLM) 配备特定领域的知识，以提高 聊天机器人 和其他 人工智能 (AI) 应用程序的准确性和实用性。虽然 LlamaIndex 和 LangChain 的用例存在重叠，但它们各自完成 RAG 系统创建任务的方式有所不同。

LlamaIndex 专注于从基于文本的数据源进行索引、 数据摄取 和 信息检索 ，因此成为了比较简单的 工作流 和 AI 应用程序的理想之选。相比之下，LangChain 的模块化框架在构建多种 自然语言处理 (NLP) 和 代理型 AI 应用程序方面表现出色。