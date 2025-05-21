现代计算机硬件时代始于 20 世纪 40 年代，当时大量大型机主要由政府和研究机构使用。这些工作站价格昂贵且体积庞大，限制了它们在特殊环境中的使用。20 世纪 50 年代和 60 年代，电子器件取得了重大进步，计算机变得更小、更可靠、更易使用。

20 世纪 70 年代和 80 年代，微处理器的发明推动了 IBM® PC 等个人计算机的发展，为个人用户和小型企业带来了强大的计算能力。

20 世纪 90 年代和 21 世纪初，网络硬件呈爆炸式增长，互联网兴起，彻底改变了人们的沟通方式和公司的运营方式。数据中心和企业服务器成为必不可少的 IT 基础设施，而笔记本电脑和便携式硬件设备使计算变得更加易于访问和实用。

近年来，云计算通过将存储和计算能力转移到远程数据中心，减少了对物理基础设施的需求。然而，这些云服务仍然依赖于大量高度专门化的物理硬件。同时，移动设备、连接传感器和嵌入式系统使得计算比以往任何时候都更加个性化。

如今，AI 优化处理和边缘计算等创新正在重塑企业分析数据和提供洞察分析的方式。硬件继续发展，变得更强大、更高效，并无缝集成到日常生活和工作中。量子计算代表了下一个前沿领域，它引入了全新的硬件架构，能够解决传统系统无法解决的问题。