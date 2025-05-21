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计算机硬件是构成计算机系统的物理组件，使计算机能够执行输入、输出、处理和存储等基本功能。
核心元件包括中央处理器 (CPU)、随机存取存储器 (RAM)、存储驱动器（例如硬盘驱动器、固态硬盘）和将它们连接起来的系统主板。用户通过输入设备与计算机进行交互，如键盘、鼠标、触摸屏和扫描仪。显示器、打印机和扬声器等输出设备向用户提供信息。网络硬件，包括路由器、交换机和网络接口卡 (NIC) 可实现系统通信。
与硬件不同，软件由程序和指令组成，其功能在于驱动硬件执行特定任务。硬件是有形的，负责执行实际计算工作；软件则是无形的，通过逻辑和命令赋予硬件“生命”。
如今，计算机硬件已远远超出了传统台式计算机的范畴。它为从企业服务器和云数据中心到智能手机、互联汽车、智能医疗设备和其他物联网 (IoT) 技术的一切提供支持。计算硬件的广泛整合塑造了企业运营以及人们生活、工作和保持联系的方式。对于企业业务而言，硬件不仅仅是幕后的东西，它还是运营的支柱，能够实现高效的数据流并推动创新。
现代计算机硬件时代始于 20 世纪 40 年代，当时大量大型机主要由政府和研究机构使用。这些工作站价格昂贵且体积庞大，限制了它们在特殊环境中的使用。20 世纪 50 年代和 60 年代，电子器件取得了重大进步，计算机变得更小、更可靠、更易使用。
20 世纪 70 年代和 80 年代，微处理器的发明推动了 IBM® PC 等个人计算机的发展，为个人用户和小型企业带来了强大的计算能力。
20 世纪 90 年代和 21 世纪初，网络硬件呈爆炸式增长，互联网兴起，彻底改变了人们的沟通方式和公司的运营方式。数据中心和企业服务器成为必不可少的 IT 基础设施，而笔记本电脑和便携式硬件设备使计算变得更加易于访问和实用。
近年来，云计算通过将存储和计算能力转移到远程数据中心，减少了对物理基础设施的需求。然而，这些云服务仍然依赖于大量高度专门化的物理硬件。同时，移动设备、连接传感器和嵌入式系统使得计算比以往任何时候都更加个性化。
如今，AI 优化处理和边缘计算等创新正在重塑企业分析数据和提供洞察分析的方式。硬件继续发展，变得更强大、更高效，并无缝集成到日常生活和工作中。量子计算代表了下一个前沿领域，它引入了全新的硬件架构，能够解决传统系统无法解决的问题。
计算机硬件通常分为内部组件和外部组件。内部硬件位于计算机机箱内部，其中包括负责处理功能和存储功能的组件。外部硬件包括从外部连接到计算机的外围设备，以支持交互并扩展性能。
所有这些类型的硬件组件都在操作系统 (OS) 的控制下协同工作；操作系统是管理计算机资源并为用户提供界面的主要软件。
硬件是指计算机系统中执行任务和处理数据的物理组件；软件则由计算机程序和指令组成，可支持硬件执行特定操作。硬件负责构建基础，软件则负责定义系统应采取的行动。
例如，当运行文字处理应用程序时，软件会告诉 CPU 如何在屏幕上显示文本和保存文档。同样，当您玩视频游戏时，软件会指示 GPU 渲染图像，而硬件则处理数据并输出视频。
在商业环境中，计算机硬件是指支持基本运营的物理部件。技术基础设施包括服务器、数据存储系统和网络设备等装置，这些装置对于管理数据、运行应用程序和确保可靠的系统性能至关重要。
企业级硬件通常比消费级设备更强大，可提供更高的可靠性、冗余性和先进的管理功能。为了平衡性能、安全性和成本，许多企业现在采用混合云方法，将本地部署基础设施与基于云的服务相结合。
一种越来越受欢迎的模式是硬件即服务 (HaaS)，它允许企业以订阅方式从托管服务提供商 (MSP) 处租赁或租用硬件。该解决方案消除了对大量前期资本投入的需求，同时确保能够获得最新的技术。HaaS 还简化了维护工作流程，并随着 IT 需求的发展提供灵活性。
随着人工智能 (AI) 在企业环境中得到更广泛的采用，专用硬件（如 GPU 服务器和 AI 加速器）正在成为业务基础设施的标准部分。这些组件支持高级分析、机器学习 (ML) 和流程自动化，从而提高了效率和创新能力。
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