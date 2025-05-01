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硬件即服务 (HaaS) 是一种采购模式，企业以订阅的方式向托管服务提供商 (MSP) 租用或租赁所需的硬件，而不是直接购买硬件。
使用订阅模式（通常采用可变定价），公司可以获得各种设备，如计算机、网络设备、自动化解决方案等，否则他们无法负担这些设备。
当公司（在 HaaS 协议中称为最终用户）向 MSP 支付月费以使用 HaaS 设备时，MSP 通常负责在本地安装和维护设备，提供任何相关的升级、履行保修义务，以及在协议终止时将其停用和移除。
除了基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 之外，HaaS 已成为一种深受中小型企业青睐且经济高效的服务模式——无需支付高昂费用，即可访问与大型企业相同的尖端硬件。
基础架构即服务 (IaaS) 是一种通过互联网以即用即付的方式向用户提供 IT 基础设施资源的服务模式，此类资源包括服务器、虚拟机 (VM) 等。
与 HaaS 类似，IaaS 模型允许用户以直接购买成本的一小部分使用他们需要的最新技术。它还按照类似的服务级别协议 (SLA) 条款运作，服务提供商负责保护、更新和维护其提供的资源。然而，与 HaaS 不同，IaaS 几乎完全通过公有云或私有云提供计算资源，很少（如果有的话）进行本地部署。
平台即服务 (PaaS) 是一种服务模式，可为组织提供完整的按需云计算平台（包括硬件、软件和基础设施），以进行应用程序开发。
与 HaaS 类似，PaaS 模型让用户有机会从所有最新的应用程序开发和管理技术（如 VM、容器等）中获益，而无需承担构建和维护自己的本地平台的成本和复杂性。
与 HaaS 不同，PaaS 提供商将用户付费的计算资源（包括服务器、网络、数据库等）托管在自己的数据中心中。HaaS 服务模型为各种用途提供物理硬件，而 PaaS 只专注于支持现代应用程序开发环境所需的计算资源。
总体硬件即服务 (HaaS) 商业模式相对简单：HaaS 提供商向使用其拥有的硬件计算资源的客户收费，根据 HaaS 协议条款，通常称为“物理基础设施”。客户支付月费，无需进行大量前期投资即可使用硬件。
组织需要员工能够使用最新的台式机和笔记本电脑，但科技在不断变化。对可能在一两年内过时的东西进行大量的前期资本支出可能是浪费。在 HaaS 模式下，组织可以租赁最新的台式机和笔记本电脑，甚至可以外包其安装和维护。当科技发生变化时，根据某些 HaaS 协议的条款，提供商必须将旧型号替换为新型号。
与台式机和笔记本电脑一样，路由器、交换机和其他网络支持工具对于维持先进的、高度互联的员工队伍至关重要。遗憾的是，它们也很昂贵，而且还在不断快速发展。HaaS 服务模式有助于确保组织让员工和客户与最新科技保持联系，同时避免大量的前期投资，以及新型号可能使他们购买的设备过时的可能性。
虽然云解决方案因其易用性和可扩展性而在现代数据基础设施领域占据主导地位，但出于安全原因，一些公司需要将数据保存在现场。一种特别受欢迎的 HaaS 存储解决方案是网络直连存储 (NAS)，其中，客户本地的集中式服务器允许用户经由 Wi-Fi 或以太网电缆，通过传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 网络存储和访问数据。与大多数其他 HaaS 解决方案一样，NAS 是一种本地部署的存储解决方案，其服务器本身的物理位置位于用户的本地网络或建筑内。
笔记本电脑和台式机等主要计算设备的运行需要许多外围设备，例如打印机、显示器、键盘、鼠标和扫描仪。在 HaaS 模式下，组织租赁这些设备，而不是预先购买。这样，他们就可以从服务提供商在更新和维护方面的专业知识中获得益处，并确保他们始终使用最新的型号。
HaaS 通常为具有高度专业化需求和要求的行业提供服务。例如，在医疗保健领域，用于医学成像、电子健康记录 (EHR) 或数据存储的专用设备可以在 HaaS 框架下获得。HaaS 模型允许医疗保健提供者无需大量的前期支出即可使用这些专门的、昂贵的机器。
硬件即服务 (HaaS) 对于各种规模和各个行业的企业都至关重要。它允许企业专注于其核心能力，同时将硬件管理外包给合格的第三方。根据最近的一份报告，2022 年全球 HaaS 市场规模为 700 亿美元，预计未来 5 年将以 25％ 的复合年增长率 (CAGR) 增长。1
但是，HaaS 模型也面临挑战。与第三方协调硬件安装及维护工作，可能成本高昂而复杂。在受到严格监管的行业中，也可能存在安全和合规问题。
许多企业认为 HaaS 的收益大于风险，并且 MSP 正在不断提高安全和合规能力，为医疗和法律等专业行业的客户提供保障。归根结底，企业是否采用 HaaS 需由高层管理者权衡利弊后再行决定。以下是 HaaS 优劣势的深度解析。
硬件即服务 (HaaS) 被许多类型的企业用于各种目的，这包括从管理用于运送货物的车队到提供使远程员工队伍保持联系的高级视频会议功能。以下是一些最常见的用例。
从披萨外送连锁店到航空公司，许多类型的企业都依赖车队来开展其核心业务运营。HaaS 允许 MSP 拥有和提供各种品牌和型号的车辆，使厨师、飞行员和其他专家能够专注于企业培训他们去做的事情。
办公环境及其基础科技在不断发展，但大多数公司无意于始终配备最新的工具和科技解决方案。HaaS 是一种关键的解决方案，它能够为公司配备打印机、复印机、电视和其他办公空间必不可少的关键硬件，而且成本只是总体拥有成本的一小部分。
现代组织需要让员工与最新的移动技术保持接触，并通常为此转向 HaaS 模式。HaaS 模式可为用户提供最新、最先进的智能手机，并使企业 IT 部门不必承担更新和保护这些智能手机的负担。
对于在不同城市、时区甚至大洲设有办事处的企业来说，员工使用最新的远程会议工具保持联系是关键的。Zoom 和 Microsoft Teams 等 SaaS 解决方案仍然依赖网络摄像头、耳机和屏幕等硬件来运行。HaaS 提供商确保其客户能够获得最新的通信连接设备，并将这些设备安全地集成到客户流程中。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同水平的控制、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
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1. HaaS 市场报告（2025 年版），Cognitive Market Research，2025 年 5 月
2. 第 13 份年度安联风险晴雨表（2024 年），Allianz，2024 年 1 月