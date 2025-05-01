使用订阅模式（通常采用可变定价），公司可以获得各种设备，如计算机、网络设备、自动化解决方案等，否则他们无法负担这些设备。

当公司（在 HaaS 协议中称为最终用户）向 MSP 支付月费以使用 HaaS 设备时，MSP 通常负责在本地安装和维护设备，提供任何相关的升级、履行保修义务，以及在协议终止时将其停用和移除。

除了基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 之外，HaaS 已成为一种深受中小型企业青睐且经济高效的服务模式——无需支付高昂费用，即可访问与大型企业相同的尖端硬件。