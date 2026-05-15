一个常被引用的基本例子是应用程序之间的服务共享。假设一名 Web 开发人员想在企业网站上嵌入交互式地图以显示其位置。Google Maps API 通过公开该地图功能供第三方使用，使这成为可能。这使开发人员能够集成一个功能齐全的地图，无需从头构建。

API 能以多种方式连接系统：从基本的应用程序间交换，到数据库和业务平台的实时同步、多步骤工作流的自动化，以及延长旧版系统的寿命。

API 使用 JSON 和 XML 等格式，使客户端应用程序能够按需请求和交换特定数据。这种灵活性使 API 成为定制集成以及在多方之间实时交换小量级消息的理想选择。

此外，API 通常可以更快地实施和部署，同时支持现代基于云和微服务的架构。API 也非常适合需要即时响应的动态集成，例如消息传递、移动应用程序、Web 服务和实时数据共享。



尽管存在这些差异，EDI 和 API 并非相互排斥。许多组织将两者结合使用，以支持不同的 B2B 集成需求，将 EDI 的标准化和可靠性与 API 的灵活性和响应能力相结合。