电子数据交换 (EDI) 和应用程序接口 (API) 都是系统间交换数据的方法，但它们在灵活性、实现复杂性、成本和用例上有所不同。
EDI 主要用于 B2B 交易，而 API 虽然也用于 B2B 信息交换，但其使用方式多种多样。为了更集中地进行比较，本文将探讨这两种技术在业务数据和文档交换背景下的关系。
EDI 是一套系统和标准，使组织能够在计算机系统之间直接交换业务文档和数据，从而减少对人工流程的需求。它主要用于 B2B 交易。传统上，EDI 通过 EDI 转换器以一致的数字格式生成文档，通常按计划进行批处理。
然而，现代 EDI 实现也可以支持近实时或实时数据交换。文档通过两种常见的 EDI 文档交换方法之一传输：点对点连接或增值网络 (VAN)。较新的方法利用基于互联网的协议实现更即时的交付。
组织使用 EDI 在贸易伙伴和其他业务伙伴之间交换各种业务文档和数据类型，例如采购订单、报价请求、贷款申请和提前发货通知。由于 EDI 使用严格的标准和标准化格式，包括 ANSI X12 和 EDIFACT，它确保了跨合作伙伴的一致性，但可能较为僵化，适应不断变化的业务需求较慢。
同时，API 为软件应用程序、系统和外部服务提供商之间的实时数据和功能交换提供了一种更灵活的方式。
一个常被引用的基本例子是应用程序之间的服务共享。假设一名 Web 开发人员想在企业网站上嵌入交互式地图以显示其位置。Google Maps API 通过公开该地图功能供第三方使用，使这成为可能。这使开发人员能够集成一个功能齐全的地图，无需从头构建。
API 能以多种方式连接系统：从基本的应用程序间交换，到数据库和业务平台的实时同步、多步骤工作流的自动化，以及延长旧版系统的寿命。
API 使用 JSON 和 XML 等格式，使客户端应用程序能够按需请求和交换特定数据。这种灵活性使 API 成为定制集成以及在多方之间实时交换小量级消息的理想选择。
此外，API 通常可以更快地实施和部署，同时支持现代基于云和微服务的架构。API 也非常适合需要即时响应的动态集成，例如消息传递、移动应用程序、Web 服务和实时数据共享。
尽管存在这些差异，EDI 和 API 并非相互排斥。许多组织将两者结合使用，以支持不同的 B2B 集成需求，将 EDI 的标准化和可靠性与 API 的灵活性和响应能力相结合。
使用 EDI 和 API 的优势可概括为简化运营、提高准确性并实现实时、集成的数据交换。EDI 解决方案提供的一大主要优势是业务文档交换的自动化，这减少了手动数据录入、最大限度减少了错误并加速了交易处理。
此外，组织还能从成本节约和更深入的分析中受益。通过将 EDI 与其他业务系统相连接，企业可以更有效地追踪文档并掌握每个环节的动态，从而改善可追溯性、可观测性和报告功能。
API 则提供了一套互补的优势，侧重于现代数字环境中的连接性、灵活性和适应性。虽然 EDI 可支持近乎实时的标准化交易数据交换，但 API 更易于实现系统之间即时、按需的通信。
这种功能支持应用程序、平台和服务之间的集成，帮助组织自动化工作流、消除数据孤岛并提高生产力，而无需进行大量的定制开发。API 还能将服务转变为模块化构建块，开发人员可重复利用这些构建块来创建新应用或改进现有应用程序，从而增强可扩展性和创新能力。因此，企业能够更快地响应不断变化的需求，同时保持高效、灵活的 IT 架构。
EDI 集成是指将电子数据交换平台与组织的内部系统（如企业资源规划 (ERP)、供应链管理 (SCM) 或工作流应用程序）相连接，以实现企业系统与外部贸易伙伴生态系统之间的自动化数据交换。将外部 EDI 交易直接链接到内部应用程序简化了集成，并使业务数据能够在各系统间流动。
通过 EDI 集成，传入和传出的数据会在标准化的 EDI 数据格式与企业内部数据结构之间自动转换，从而无需手动进行数据转换和录入。这种端到端的自动化使信息能够从外部合作伙伴直接流入后端系统，反之亦然，提高了效率、准确性以及实时数据的可见性。
EDI 集成之所以重要，是因为它优化了运营绩效。它还支持零售、制造和物流等行业中大规模、大业务量的交易和供应链运营。例如，它可以帮助零售商通过自动化跨多个合作伙伴的业务文档交换，管理庞大的供应商网络。
API 集成是指利用 API 连接软件应用程序、系统和工作流，以实现数据和服务的交换。API 就像一份合同——一套描述不同应用程序如何相互通信和交换数据的规则与协议。
此功能涵盖了从简单的连接（例如电商网站链接到支付处理商）到企业系统间更复杂的集成（例如跨客户关系管理 (CRM)、ERP 和供应链平台同步客户数据）。通过这种方式，API 集成为跨不同技术共享功能和数据创建了一种结构化、标准化的方法。
在现代组织中，API 集成在连接跨云环境（包括 SaaS）和本地系统的分布式应用程序方面发挥着关键作用，支持实时数据交换和自动化业务流程。
它为传统的定制代码直连集成提供了更灵活、更高效的替代方案，使组织能够集成系统，无论它们位于何处。它还支持 IT 环境的逐步现代化。通过解耦系统——使其能够以最小的依赖性独立运行和演进——并通过 API 实现它们之间的连接，组织可以提高整个 IT 生态系统的可扩展性和敏捷性。
虽然 EDI 和 API 都支持系统间的数据交换，但它们之间存在明显的区别：
评估维度
EDI（电子数据交换）
API（应用程序编程接口）
灵活性
灵活性低；依赖严格的标准化格式（ANSI X12、EDIFACT）
高度灵活；支持多种数据格式（JSON、XML），并能适应不断变化的业务需求
实施复杂性
需要专业知识、映射，并与遗留系统或增值网络 (VAN) 集成
使用现代工具、对开发者友好的文档和 SDK 更易于实施
定价
前期和运营成本通常较高（软件、VAN费用、维护、合作伙伴接入），但对于大批量交易可能更具成本效益
准入门槛较低；通常涉及开发工作和托管、第三方交易费用；可跨多个应用程序使用
安全性
强大的安全功能；使用既定的安全协议（AS2、SFTP）和严格的合规要求
安全但取决于具体实现；依赖 HTTPS、OAuth、API 密钥等现代安全措施
数据处理速度
通常为批处理、计划传输；也可包含近实时或实时数据交换
实时或近实时数据交换
可扩展性
扩展性较差；增加合作伙伴通常需要每个连接单独设置和配置
高度可扩展；专为快速扩展和与多个系统集成而设计
用例
最适合按计划批量交换大量业务文档，例如采购订单、发票、库存报告、汇款通知和付款确认
需要即时响应的实时数据交换和集成。例如，银行系统与欺诈检测服务之间的集成，以便在交易发生时进行分析。
在实践中，组织通常将 EDI 和 API 结合使用，以发挥各自优势。这种混合方法帮助企业通过 EDI 保持运营稳定性，同时通过 API 引入敏捷性、灵活性和可见性。
随着决策速度和精确性变得比以往任何时候都更加关键，仅靠传统的 EDI 和 API 往往难以跟上步伐。正如 IBM Sterling Data Exchange SaaS 产品管理负责人 Vijay Chougule 在一篇博客中所言：“EDI 不会消失。但为了在数字优先的世界中蓬勃发展，它必须成为更智能、响应更迅捷的体系的一部分。”Chougule 继续谈到，API 和生成式 AI 使 EDI“更智能、更快速，为未来做好准备”。
举例说明：设想一个组织希望提高其供应链响应功能并减少订单履行的延迟。它可以使用 EDI 自动处理采购订单等交易，而 API 则提供跨系统的库存水平和发货状态的实时可见性。
然后，AI 分析这些组合数据流，预测需求波动，检测潜在的干扰，并推荐或触发纠正措施，例如调整库存水平或重新规划运输路线。通过这种方式，EDI 优化交易处理，API 实现即时数据访问与集成，AI 则增添智能化和更复杂的自动化功能。
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