EDI 集成是指将 电子数据交换 (EDI) 平台与组织的内部系统（如 企业资源规划 (ERP)、 供应链管理 (SCM) 或 工作流管理系统 (WMS)）相连接 ，实现企业系统与外部交易伙伴生态系统之间的自动数据交换。
EDI 为交易伙伴之间的业务文档自动交换提供了标准化方法。组织利用 EDI 共享一系列 EDI 事务（或称“EDI 消息”）和数据类型，例如报价请求、采购订单、库存更新、发票、贷款申请或提前发货通知 (ASN)。
EDI 通过将数据转换为标准化数字格式的 EDI 文档，简化并优化了数据交换。EDI 标准规定了每个文档中信息的位置和顺序。 通过自动转换和文档交换，EDI 有助于消除纸质交易、减少人为错误，为数据传输增添了可靠性和安全性。
EDI 集成可以说是“补全了流程”，它不仅能实现 EDI 平台上交易伙伴之间标准 EDI 文档的自动数据流动，还能将数据从业务伙伴一路流畅地传输到组织的后端应用和业务系统。 它促进了交易伙伴之间的端到端数据交换。
借助 EDI 集成，组织无需重新录入通过 EDI 平台接收的订单或发货数据。这些信息会自动从 EDI 格式转换为内部业务系统的数据结构，并过账到集成的应用和系统中。向外发送的数据也遵循相同的工作流程和转换过程——系统数据自动从内部系统移至 EDI 软件，转换为 EDI 标准格式，然后传输给业务伙伴。
在 EDI 系统及 iPaaS 平台等集成解决方案中，加入 AI 智能体、低代码或无代码能力等人工智能 (AI) 工具，有助于简化并加速 EDI 集成。这些解决方案能让组织更轻松地建立并监控 EDI 流程与其他业务系统之间的集成，从而降低准入门槛、提升可扩展性。
尽管应用程序编程接口 (API) 和云原生集成兴起，但在零售、电子商务、制造、物流、医疗保健、能源及政府等行业中，EDI 对于高容量、关键任务的 B2B 交易仍不可或缺。
然而，根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，仅有 19% 的首席运营官表示，其组织已完全开发出企业数据架构的各个组成部分，并在所有职能领域实现了数据集成扩展。1当组织确实在包括 EDI 平台在内的各职能领域进行集成时，EDI 集成的潜在优势包括：
EDI 集成消除了员工将采购订单、发票及其他数据从 EDI 平台重新录入内部业务系统的需求，并实现了全天候处理。这些功能加速了订单履行、发货和付款周期。更快的发票处理可以改善现金流，缩短应收账款周转天数。
通过将 EDI 平台与内部系统集成，组织可以减少与手动数据录入、文档处理和纠错相关的人力成本。这种集成还能消除纸张、打印、邮资、归档和存储的费用。
自动化数据交换消除了手动录入时发生的转录错误。标准化格式有助于确保交易伙伴间数据结构的一致性，而验证规则有助于在文档处理前发现错误，从而提升数据质量。
EDI 集成通过为所有交易提供电子审计跟踪，改善了可追溯性。实时状态更新让您能立即知晓订单何时发货、何时被接收。
内置的标准化流程和自动生成的文档，使满足特定行业法规要求（如 《通用数据保护条例》(GDPR) 、《加州消费者隐私法案》(CCPA)、 《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)、《支付卡行业数据安全标准》(PCI-DSS) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)）变得更加容易。
集成 EDI 系统可采用多种架构，具体选择取决于组织规模、预算、行业标准、安全需求及内部专长。
单一的 EDI 集成层可在内部系统与所有交易伙伴之间进行消息的路由、验证和转换。跨系统集成的优势包括统一治理、集中监控和规模经济。
EDI 逻辑可嵌入到单个应用或业务单元中。这种方式可能更灵活，但集成度较低，存在重复、不一致和控制不健全的风险。
EDI 仍作为面向合作伙伴的标准，而 API 和事件流（从应用捕获实时数据）则用于连接内部应用。这种集成支持现代微服务架构，并能加快内部创新。
EDI 不仅可以与外部业务伙伴系统集成，还可以与其他内部系统集成，从而创造新的效率。例如，EDI 可以与 API 集成协同工作。API 提供实时、细粒度的集成，而 EDI 系统则提供标准化、高容量的批量交换，并具备治理与可审计性。
使用 API 直接连接到 ERP 系统可以简化数据传输路径，因为消除了中间文件传输服务器及相关的手动流程。将 EDI 与 API 混合集成实施可以带来以下好处：
原生处理 EDI 的 B2B 集成骨干可以扩展以包含 API 连接性，提供一种高效、有效且优化与交易伙伴协作的一体化方案。EDI 集成使得跨不同系统和公司进行数据传输成为可能，实现高效可靠的通信。
第三方托管服务可以接管 EDI 映射、上线、监控和集成的运营责任。这种外包有助于甚至加速设置和上线过程，但需要强大的供应商治理和明确的 SLA。
连接 EDI 系统时，采用集成平台即服务 (iPaaS) 解决方案可以加快 EDI 集成进程。iPaaS 支持多种数据格式、协议和系统，促进无缝互操作性和实时数据交换。
这些“幕后”功能对于准确的数据转换和 EDI 集成成功至关重要，包括：
映射将外部 EDI 格式转换为定义数据结构属性的内部应用模式（反之亦然）。映射的最佳实践包括：
转换处理结构上的转换（例如将 EDIFACT——用于行政管理、商业和运输的电子数据交换——转换为 XML 或 JSON）。
验证有助于确保符合标准和合作伙伴特定的实施指南。
在选择 EDI 平台时，组织必须决定最适合其业务需求的交换结构和方式。这一选择——例如，服务是外包给服务提供商还是内部处理，或使用何种传输协议——可能会对未来的集成产生影响。 EDI 集成的类型包括：
这是一种高效但有限的选择，因为它仅涉及两个业务伙伴。文档格式由交换合作伙伴之间协商确定，并且需要遵守商定的标准格式。与每个 EDI 伙伴建立的每一点对点连接都需要单独协商和配置。
两个系统必须完全兼容，使用相同的协议（如 AS2、FTP 或 SFTP）才能正常运行。此外，EDI 软件和 EDI 平台需由内部 IT 团队精心管理，这需要投入额外的工作量并具备内部专长。 另外，直接 EDI 集成也可用于连接组织内部的数据收集系统，例如 CRM 平台。
这通常指使用由第三方服务提供商提供的增值网络 (VAN)，由后者管理 EDI 邮箱和路由，通常还附带翻译或归档等额外托管服务。通过提供 EDI 集成方案，增值网络能在可能使用不同协议的合作伙伴之间转换 EDI 消息，有助于避免数据丢失等问题。
这种方式结合了直接集成与间接集成。直接 EDI 集成可能负责处理最敏感的数据传输，而间接 EDI 集成则将部分业务流程外包给第三方 EDI 服务，包括新增业务伙伴上线的相关工作。
这种集成使业务伙伴能够通过网页浏览器交换 EDI 消息。Web 连接可能更易于使用且前期成本较低，但通常适合能够接受较为简单系统的小型组织。
随着技术进步，EDI 集成能力持续演进。当前及未来值得关注的趋势包括：
随着集成日益便捷，更多组织可能会将 EDI 解决方案与 ERP 系统相连接，实现数据传输的更全面自动化，并提高与交易伙伴沟通的流畅性和准确性。与 ERP 系统的集成还能提供更完整的市场图景，从而加强规划，并可能形成竞争优势。
部分 EDI 软件包现在包含预配置连接器和预构建映射等功能，使业务伙伴的接入更加便捷，节省了开发者的精力。
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