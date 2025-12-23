EDI 为交易伙伴之间的业务文档自动交换提供了标准化方法。组织利用 EDI 共享一系列 EDI 事务（或称“EDI 消息”）和数据类型，例如报价请求、采购订单、库存更新、发票、贷款申请或提前发货通知 (ASN)。

EDI 通过将数据转换为标准化数字格式的 EDI 文档，简化并优化了数据交换。EDI 标准规定了每个文档中信息的位置和顺序。 通过自动转换和文档交换，EDI 有助于消除纸质交易、减少人为错误，为数据传输增添了可靠性和安全性。

EDI 集成可以说是“补全了流程”，它不仅能实现 EDI 平台上交易伙伴之间标准 EDI 文档的自动数据流动，还能将数据从业务伙伴一路流畅地传输到组织的后端应用和业务系统。 它促进了交易伙伴之间的端到端数据交换。

借助 EDI 集成，组织无需重新录入通过 EDI 平台接收的订单或发货数据。这些信息会自动从 EDI 格式转换为内部业务系统的数据结构，并过账到集成的应用和系统中。向外发送的数据也遵循相同的工作流程和转换过程——系统数据自动从内部系统移至 EDI 软件，转换为 EDI 标准格式，然后传输给业务伙伴。

在 EDI 系统及 iPaaS 平台等集成解决方案中，加入 AI 智能体、低代码或无代码能力等人工智能 (AI) 工具，有助于简化并加速 EDI 集成。这些解决方案能让组织更轻松地建立并监控 EDI 流程与其他业务系统之间的集成，从而降低准入门槛、提升可扩展性。