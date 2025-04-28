采购订单 (PO) 自动化指的是使用数字工具和软件来管理并简化采购订单的创建、审批和跟踪的流程。
自动化不再依赖填写纸质表格、发送电子邮件和追踪审批进度等人工流程，而是通过极少的人力投入来简化这些任务。手动采购订单流程中通常需要 2 至 3 天才能完成的工作，借助自动化可在短短几小时内完成。
采购订单自动化解决方案通常与会计和库存管理平台等核心业务系统整合。它是实现采购自动化、采购到付款 (P2P) 自动化、业务流程自动化和供应链优化等更广泛计划的基础步骤。这些领域越来越多地采用包括人工智能 (AI) 在内的先进技术来简化并实现供应链的自动运营。
当集成到更大的自动化生态系统中时，采购订单自动化可以提高整个采购生命周期的可见性。实时更新和集中式数据可为决策者提供对支出模式、供应商绩效和未来采购需求的更深入洞察分析。
最近的一份报告发现，应用集成运营模式的组织更能凭借高级分析和预测算法做出数据驱动的采购决策。因此，表现优异的公司已将其订购物料和服务的成本降低至 52%。¹
采购订单自动化不仅是实现文档数字化。例如，当库存水平低于预定义阈值或部门提交申请时，系统会自动生成采购订单。然后，这些采购订单将通过已建立的审批工作流进行路由，从而加快整个流程。供应商可接收电子形式的订单，并实时跟踪订单状态。
总体而言，采购订单自动化流程将采购工作从一项耗时且易出错的任务转变为一个简化而智能的工作流。它使组织能够更高效地运营，加强供应商关系，同时在采购活动中赋予财务和运营团队更高的透明度和信心。
采购订单自动化至关重要，因为它能将结构化、一致性和可靠性融入最基本的业务流程：即获取运营所需的商品和服务。
当使用电子表格、电子邮件或纸质表格手动处理任务时，采购订单流程很快就会变得杂乱无章、易出错且耗时。订单错误、审批延迟和可见性受限会波及整个组织，从而扰乱预算、时间安排和供应商关系。
实现采购订单流程自动化可将这一流程转变为数字化、可追溯的工作流，在后台安静高效地工作，与业务流程保持一致，从而为团队提供更多控制权并减少其压力。这就是为什么采购能够发展为转型的关键领域：CSCO 和 COO 预计，到 2025 年，采购将成为受生成式 AI 影响最大的供应链和工作流。2
采购订单自动化的价值不仅在于节省时间。它能将申请、审批、订单、收据和发票链接至统一的系统中，从而创建跨部门的单一可信信息源。这一可见性有助于防止费用超支、确保组织遵守内部政策并制定更好的决策。此外，它还能建立信任；供应商能够及时接收准确的订单，内部团队则可获取清晰、实时的采购数据。
在敏捷性和问责制至关重要的环境中，PO 流程自动化是一种战略优势。
要实现采购订单流程自动化，可以从应用并配置正确的技术入手，使其不仅能与企业现有的采购流程相匹配，而且更快捷、更智能、更可靠。以下是有效建立和管理自动化采购订单流程的典型步骤。
首先，确定业务需求、当前痛点、未来目标和整合要求。然后，研究并选择可随业务扩展的采购订单软件。阅读评论、探索供应商演示并参加网络研讨会以寻找合适的方案。理想情况下，应选择支持完全 P2P 自动化且具备无代码和低代码灵活定制功能的软件，例如 SAP Ariba。寻找易于配置的解决方案，以匹配企业工作流。预构建模板、审批逻辑、移动设备访问和分析等功能是取得长期成效的关键。
在设定系统之前，应明确定义采购目前在组织内的工作方式。谁可以提出申请，谁负责审批，审批门槛是什么？应选择哪些供应商？使用或自定义采购订单模板，实现供应商详细信息、付款条件和行项目等字段的标准化。这些业务规则有助于确保采购流程的一致性，并遵从企业的预算和政策。完成定义后，软件就能自动执行，而无需人工跟进。
接下来，不要使用电子邮件或电子表格，而应创建一种数字化方式，以便员工提交采购申请。这通常意味着要建立一个简单的在线表格，让人员从获批供应商清单中挑选商品或申请新商品。这套系统有助于确保所有采购申请都以相同方式处理，而不会遗漏任何内容。
当有人提交采购申请时，系统就会根据预设规则自动将其发送给合适的人员进行审批。例如，如果金额超过一定限额，则会将其发送给部门经理或财务主管。审批者通常可通过电子邮件或电话接收通知，一键完成批准或驳回操作。
请求获批后，系统会使用标准化模板立即处理订单创建，并提取所有相关数据，例如商品描述、数量、定价和供应商详细信息。此功能无需手动输入，因此可以确保内容的一致性。
系统通过电子邮件、供应商门户网站或特殊数据共享格式 EDI（电子数据交换）将批准的 PO 直接发送给供应商。由于一切都是数字化的，供应商可以快速收到采购订单并立即开始处理订单，从而加快交货速度。
一旦下了订单，系统就会进行跟踪。在商品装运和接收过程中，系统会相应地更新采购订单状态。员工或仓库工作人员可以记录收货凭证、接收数量及任何差异，例如商品丢失或损坏。这一实时可见性有助于尽早发现问题并保持记录的准确性。
当供应商发送发票时，系统会自动执行三向匹配，这是 AP 自动化的关键功能。此功能可检查发票是否与原始采购订单和收货记录相符。如果三个文档相符，则会触发付款流程。如果存在差异，系统会将其标记以供审核，避免超额付款或重复付款。
为了进一步简化运营，PO 系统与你的会计软件和 ERP（企业资源规划）系统集成。这允许无缝同步财务数据、成本分配和审计跟踪。你的财务团队不需要手动重新输入任何内容，从而节省时间并减少出错的机会。
一旦自动化采购订单流程启动并运行，您就能使用系统的报告工具来了解运行情况。您可以查看哪些部门的支出最多、审批需要多久、供应商的表现如何以及哪些地方可能存在延误。这些数据可帮助组织不断改进采购流程，并随着时间的推移做出更明智的采购决策。
采购订单自动化流程中使用的各种技术共同打造了一个无缝的自动化解决方案，可减少人工操作，并增强控制力。支持采购订单自动化的核心技术包括：
采购订单管理软件：这是自动化的基础。专用的采购订单自动化平台（例如 SAP Ariba、Coupa 或 Procurify）具备创建、路由、审批、发送和跟踪采购订单等核心功能。领先的采购软件提供商可提供以下工具：仪表板、模板、政策执行模块和交互式工作流构建器，从而使设置和监控更加用户友好。
AI 和机器学习 (ML)：一些现代 PO 系统使用 AI 来推荐供应商、自动填充重复订单字段、检测采购异常或预测采购需求。ML 还可以帮助根据真实用户行为，随着时间的推移不断优化工作流。
工作流程自动化引擎：这些引擎允许你定义逻辑和规则，以指导 PO 如何在你的组织中移动。例如，根据部门、金额或供应商自动路由。现代平台通常包含低代码或无代码工具，因此非技术用户无需编程即可设置复杂的工作流。
电子数据交换 (EDI)：EDI 技术可以在系统（企业及其供应商）之间直接自动交换采购订单、发票和发货通知等文档，而无需电子邮件或纸质文档。它可以缩短周转时间并避免沟通不畅。
光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP)：在自动匹配发票或将文档导入采购订单系统时，通常会应用 OCR 技术。更先进的 IDP 工具使用 AI 从非结构化格式（如扫描的 PDF 或电子邮件）中提取和验证数据，以加速录入数据并提高准确性。
ERP 和会计系统整合：与 NetSuite、SAP、 QuickBooks 或 Oracle 等系统无缝整合，确保采购订单数据与预算、分类账和库存管理系统实时同步，从而维持财务记录的准确性并删除重复录入的数据。
云和移动设备访问：基于云的平台允许团队从任意地点访问系统，非常适合远程审批和实时跟踪。许多工具还配备移动应用程序，以便利益相关者能够随时随地审查、审批或接收通知。
三向匹配技术：三向匹配功能可自动比对采购订单、收货凭证和供应商发票，确保三者相符，从而触发付款。它能简化发票处理，并避免超额付款、重复付款或未确认收货即付款，因此成为了应付账款团队的关键控制点。
采购订单自动化的主要优点包括：
节省时间：自动化采购订单系统大大减少了创建、审批和发送采购订单的人工工作量。在自动化系统的帮助下，以往耗时数小时的任务，现在仅需几分钟或几秒钟即可完成。
节省成本：采购订单自动化可消除低效环节、减少错误和避免未经授权的支出，从而降低直接和间接成本，并支持更广泛的采购降本战略。企业通常可以通过节省员工时间和减少异常支出来加速实现投资回报。
减少错误：手动录入数据容易出现人为错误，如重复订单、错误定价或供应商详细信息排版错误。自动化技术借助模板和验证规则来避免常见错误，从集成系统中提取准确的数据，以确保一致性。
审批更快：自动工作流可立即将采购申请发送给正确的人员，并通过内置的警报和提醒功能简化采购订单审批。审批者可以通过手机或笔记本电脑进行审核并签字，从而大大缩短周转时间并避免瓶颈。
更好的费用控制：通过执行审批政策并实时关联预算，PO 自动化使财务和采购团队能够更好地控制支出，并有助于保持健康的现金流。防止未经授权的购买，并且每个 PO 都可以从请求到接收进行跟踪。
集中式文档：无需再查阅电子邮件或纸质文件。每个采购订单、审批和发票都存储于可搜索的集中式数字系统中，以便跟踪订单历史记录、响应审计或解决与供应商的争议。
增强可见性和报告：采购订单自动化系统具备仪表板和报告，用于显示支出趋势、审批瓶颈、供应商绩效等信息。这一可见性使团队能够做出更明智的采购决策，并制定更有效的计划。
改善供应商关系：自动化采购订单更准确、更及时，能够减少整个供应链中的延误、纠纷或沟通不畅。一些平台甚至允许供应商访问实时订单状态，或以数字形式提交发票。
可扩展性：随着业务的增长，手动采购订单流程将难以满足企业需求。自动化技术可支撑更高的采购量和复杂性，而无需增加行政员工人数，因此可以轻松高效地扩展采购运营。
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1 采购转型：卓越为何重要，Derek Bush，IBM 全球采购咨询负责人，2024 年 1 月。
2 增强你的购买力，面向 CEO 的生成式 AI/采购指南，IBM 商业价值研究院 (IBV)，最初发布于 2024 年 6 月 24 日。