自动化不再依赖填写纸质表格、发送电子邮件和追踪审批进度等人工流程，而是通过极少的人力投入来简化这些任务。手动采购订单流程中通常需要 2 至 3 天才能完成的工作，借助自动化可在短短几小时内完成。

采购订单自动化解决方案通常与会计和库存管理平台等核心业务系统整合。它是实现采购自动化、采购到付款 (P2P) 自动化、业务流程自动化和供应链优化等更广泛计划的基础步骤。这些领域越来越多地采用包括人工智能 (AI) 在内的先进技术来简化并实现供应链的自动运营。

当集成到更大的自动化生态系统中时，采购订单自动化可以提高整个采购生命周期的可见性。实时更新和集中式数据可为决策者提供对支出模式、供应商绩效和未来采购需求的更深入洞察分析。

最近的一份报告发现，应用集成运营模式的组织更能凭借高级分析和预测算法做出数据驱动的采购决策。因此，表现优异的公司已将其订购物料和服务的成本降低至 52%。¹

采购订单自动化不仅是实现文档数字化。例如，当库存水平低于预定义阈值或部门提交申请时，系统会自动生成采购订单。然后，这些采购订单将通过已建立的审批工作流进行路由，从而加快整个流程。供应商可接收电子形式的订单，并实时跟踪订单状态。

总体而言，采购订单自动化流程将采购工作从一项耗时且易出错的任务转变为一个简化而智能的工作流。它使组织能够更高效地运营，加强供应商关系，同时在采购活动中赋予财务和运营团队更高的透明度和信心。