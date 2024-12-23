客户体验管理 (CXM) 是指公司跟踪、分析和改善客户与其产品和服务交互的方式，同时它也被称为客户体验 (CX)。公司可综合采用战略、技术和流程来帮助它们进行 CX 管理。从增强客户互动到整理客户数据，人工智能 (AI) 的创新有助于公司改善客户体验的各个方面。

CXM 常被错误地与客户关系管理 (CRM) 相混淆。CRM 是指公司通过潜在客户开发和销售等指标来管理与现有及潜在客户的关系的方式。CRM 可帮助公司确定应对挑战以及改善运营的潜在方法。

而 CXM 则会利用客户数据来衡量客户参与度以及客户对公司产品与服务的满意度。卓越的客户体验可提高产品的终身价值和品牌忠诚度。心满意得的客户也可能会成为未来的品牌拥护者。