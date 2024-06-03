为了满足一家领先法国银行的特定需求，Artefact 利用 IBM watsonx.ai（watsonx 平台的一个组成部分），以便引入集群或目标样本。这些集群由 AI 实体代表的角色组成，允许专业人员与之交互。
IBM watsonx
IBM watsonx.ai
IBM® ILOG CPLEX
作为 AI 市场中的知名竞争者，Artefact 是一家专门部署先进 AI 技术和数据解决方案的法国公司，在零售、奢侈品、包装消费品 (CPG) 和金融等各个领域都有出色的表现。
作为一家快速成长的国际企业，Artefact 不依赖特定技术。“我们使用顶级解决方案来最好地满足客户的多样化需求”，Artefact 银行和奢侈品服务数据咨询总监 Jérémie Cornet-Vuckovic 表示。该公司的合作伙伴之一是金融行业的重要参与者 IBM。“我们与 IBM 在两个主要领域开展合作，即使用 IBM ILOG CPLEX 进行约束优化，以及通过 IBM watsonx.ai 实现生成式人工智能。”IBM watsonx.ai 是 IBM watsonx AI 和数据平台的一部分，该平台汇集了新的生成式 AI 功能，将基础模型和传统机器学习整合到一个涵盖整个 AI 生命周期的强大综合开发平台中。
一家大型法国银行最近与 Artefact 接洽，希望通过更有效地利用客户数据来扩展其服务范围。其想法是让专业人士深入了解消费者的习惯。Artefact 没有分享价值有限的完全匿名的原始数据，而是提出了一种解决方案，让用户在系统中定义他们的目标，让化身参与类似聊天的交流，以便询问消费习惯。这些化身是根据银行提供的具体数据进行智能建模的，确保对客户行为获得更有价值的了解。
针对该银行的特定用例，Artefact 进行了集群分析，允许用户瞄准不同的客户群体。分析的重点是选定的客户子集，通过生成式 AI 定义典型用户画像（角色）。然后可以向这些角色询问他们的个人喜好和消费习惯。
"IBM watsonx.ai 开发平台使我们能够在短短一个月内，通过一个小团队，部署从后端到前端的整个解决方案。IBM 的工具功能极为强大，易于部署和使用，为快速开发 AI 解决方案奠定了坚实的基础”，Jérémie Cornet-Vuckovic 表示。
Artefact 强调了 IBM watsonx.ai 产品的两个关键方面：
• 一系列全面的技术，包括主要的开源技术，使开发团队能够利用这些工具来加速项目。
• 强大的数据安全和保护能力，支持现场部署和训练 AI，这对于金融、保险和公共部门等行业十分关键。
Artefact 使用匿名客户数据进行应用程序开发，同时非常注重理解和阐明生成式 AI 生成的响应。“所提供的每条信息都可以在应用程序中解释”，Jérémie Cornet-Vuckovic 证实。“能够信任 AI 提供的数据至关重要，没有这些数据，企业就无法获得任何收益。”
Artefact 开发的应用程序因其卓越的响应能力和用户友好的界面脱颖而出。“实际上，在输入客户定位参数后，几乎可以立即创建相应的集群。然后用户可以与通过 IBM watsonx.ai 解决方案生成的化身进行交互，获得对目标人群的宝贵洞察分析，同时完全遵守有关个人数据保护的现行立法。”Jérémie Cornet-Vuckovic 解释道。
IBM 生成式 AI 的这一初步用例的成功，预计将迅速为更多项目铺平道路。“这一用例的展示引起了人们的极大兴趣，同时也带来了积极的反馈和大量新的请求。随后，我们正在积极开展第二个生成式人工智能项目，其特点是采用了先进的激活组件，例如，使 AI 可以直接生成电子邮件。”