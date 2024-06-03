作为 AI 市场中的知名竞争者，Artefact 是一家专门部署先进 AI 技术和数据解决方案的法国公司，在零售、奢侈品、包装消费品 (CPG) 和金融等各个领域都有出色的表现。

作为一家快速成长的国际企业，Artefact 不依赖特定技术。“我们使用顶级解决方案来最好地满足客户的多样化需求”，Artefact 银行和奢侈品服务数据咨询总监 Jérémie Cornet-Vuckovic 表示。该公司的合作伙伴之一是金融行业的重要参与者 IBM。“我们与 IBM 在两个主要领域开展合作，即使用 IBM ILOG CPLEX 进行约束优化，以及通过 IBM watsonx.ai 实现生成式人工智能。”IBM watsonx.ai 是 IBM watsonx AI 和数据平台的一部分，该平台汇集了新的生成式 AI 功能，将基础模型和传统机器学习整合到一个涵盖整个 AI 生命周期的强大综合开发平台中。

一家大型法国银行最近与 Artefact 接洽，希望通过更有效地利用客户数据来扩展其服务范围。其想法是让专业人士深入了解消费者的习惯。Artefact 没有分享价值有限的完全匿名的原始数据，而是提出了一种解决方案，让用户在系统中定义他们的目标，让化身参与类似聊天的交流，以便询问消费习惯。这些化身是根据银行提供的具体数据进行智能建模的，确保对客户行为获得更有价值的了解。