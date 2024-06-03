主页 Case Studies ARTEFACT 生成式 AI，提供更强的客户洞察分析
Artefact 代表一家大型法国银行，利用 IBM watsonx.ai 平台成功实施了生成式 AI。该工具是专门为通过使用智能化身来促进对客户数据的分析而开发的。
咖啡店老板正在使用数字平板电脑。

为了满足一家领先法国银行的特定需求，Artefact 利用 IBM watsonx.ai（watsonx 平台的一个组成部分），以便引入集群或目标样本。这些集群由 AI 实体代表的角色组成，允许专业人员与之交互。
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解决方案

IBM watsonx

IBM watsonx.ai

IBM® ILOG CPLEX
挑战

作为 AI 市场中的知名竞争者，Artefact 是一家专门部署先进 AI 技术和数据解决方案的法国公司，在零售、奢侈品、包装消费品 (CPG) 和金融等各个领域都有出色的表现。

作为一家快速成长的国际企业，Artefact 不依赖特定技术。“我们使用顶级解决方案来最好地满足客户的多样化需求”，Artefact 银行和奢侈品服务数据咨询总监 Jérémie Cornet-Vuckovic 表示。该公司的合作伙伴之一是金融行业的重要参与者 IBM。“我们与 IBM 在两个主要领域开展合作，即使用 IBM ILOG CPLEX 进行约束优化，以及通过 IBM watsonx.ai 实现生成式人工智能。”IBM watsonx.ai 是 IBM watsonx AI 和数据平台的一部分，该平台汇集了新的生成式 AI 功能，将基础模型和传统机器学习整合到一个涵盖整个 AI 生命周期的强大综合开发平台中。

一家大型法国银行最近与 Artefact 接洽，希望通过更有效地利用客户数据来扩展其服务范围。其想法是让专业人士深入了解消费者的习惯。Artefact 没有分享价值有限的完全匿名的原始数据，而是提出了一种解决方案，让用户在系统中定义他们的目标，让化身参与类似聊天的交流，以便询问消费习惯。这些化身是根据银行提供的具体数据进行智能建模的，确保对客户行为获得更有价值的了解。
结果 1 Artefact 在短短一个月内就开发出了演示版本。   2-3 每个集群由代表 2 到 3 百万真实客户的角色组成。
IBM 的人工智能解决方案可以创建高度安全、用户友好的应用程序，并可在云基础设施和本地环境中无缝部署。 Jérémie Cornet-Vuckovic 银行与奢侈品服务部数据咨询总监 Artefact
转型： 从概念到实施只需一个月
 

针对该银行的特定用例，Artefact 进行了集群分析，允许用户瞄准不同的客户群体。分析的重点是选定的客户子集，通过生成式 AI 定义典型用户画像（角色）。然后可以向这些角色询问他们的个人喜好和消费习惯。

"IBM watsonx.ai 开发平台使我们能够在短短一个月内，通过一个小团队，部署从后端到前端的整个解决方案。IBM 的工具功能极为强大，易于部署和使用，为快速开发 AI 解决方案奠定了坚实的基础”，Jérémie Cornet-Vuckovic 表示。

Artefact 强调了 IBM watsonx.ai 产品的两个关键方面：

• 一系列全面的技术，包括主要的开源技术，使开发团队能够利用这些工具来加速项目。

• 强大的数据安全和保护能力，支持现场部署和训练 AI，这对于金融、保险和公共部门等行业十分关键。

Artefact 使用匿名客户数据进行应用程序开发，同时非常注重理解和阐明生成式 AI 生成的响应。“所提供的每条信息都可以在应用程序中解释”，Jérémie Cornet-Vuckovic 证实。“能够信任 AI 提供的数据至关重要，没有这些数据，企业就无法获得任何收益。”

 
借助 IBM 的解决方案，在新用例上部署 AI 可以异常迅速，而主要的时间投资集中在界定客户需求和确定用于训练 AI 的数据上。 Jérémie Cornet-Vuckovic 银行与奢侈品服务部数据咨询总监 Artefact
结果： 稳妥的解决方案... 快速、安全且合规
 

Artefact 开发的应用程序因其卓越的响应能力和用户友好的界面脱颖而出。“实际上，在输入客户定位参数后，几乎可以立即创建相应的集群。然后用户可以与通过 IBM watsonx.ai 解决方案生成的化身进行交互，获得对目标人群的宝贵洞察分析，同时完全遵守有关个人数据保护的现行立法。”Jérémie Cornet-Vuckovic 解释道。


IBM 生成式 AI 的这一初步用例的成功，预计将迅速为更多项目铺平道路。“这一用例的展示引起了人们的极大兴趣，同时也带来了积极的反馈和大量新的请求。随后，我们正在积极开展第二个生成式人工智能项目，其特点是采用了先进的激活组件，例如，使 AI 可以直接生成电子邮件。”
关于 Artefact

Artefact 是一家专门从事数据转换以及数据和数字营销业务的公司，其使命是转换数据，并通过在整个业务价值链上提供切实的成果来创造业务影响力。Artefact 在全球拥有 1,500 多名员工，遍及欧洲、亚洲、北美、拉丁美洲和非洲。
解决方案组件 IBM watsonx IBM watsonx.ai IBM® ILOG CPLEX