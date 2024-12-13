全渠道客户体验是指客户能够通过多种渠道和接触点与企业无缝互动，无论使用何种平台或设备，都能获得统一且一致的体验。
与仅为客户提供多种独立参与方式的多渠道方法不同，全渠道方法有助于确保渠道互联互通。无论客户是在网站上使用电子邮件或社交媒体，还是进入实体店，全渠道客户体验都有助于确保沟通统一顺畅，并且每个渠道都反映相同的风格、品牌和信息，以保持一致的用户体验。
在整个客户旅程中实施强大的全渠道体验，可能是企业成功的关键因素，无论其客户是个人消费者还是其他企业。根据麦肯锡近期的一份报告，价值与已经满意的消费者是否对品牌体验感到“愉悦”之间存在着直接联系。1虽然全渠道营销和吸引新客户对于品牌发展关键，但留住现有客户比吸引新客户更有利可图。这意味着，为了优化收入并保持可持续发展，许多组织都会优先考虑培养客户忠诚度，而不是消费者偏好的渠道。
通常，全渠道客户体验还涉及一定程度的数据同步，以便客户偏好可以在各平台之间共享。例如，如果客户放弃了桌面上的购物车，他们可能会通过电子邮件或移动应用程序收到提醒或折扣优惠。这些数据用于高级个性化，以提供量身定制的推荐和跨渠道互动，这种做法符合客户期望，因为 80% 的人需要这种以客户为中心的方法。2
虽然全渠道和多渠道战略都涉及使用多个平台和数字渠道来吸引客户，但它们在渠道整合方式和如何增强客户旅程方面有所不同。在多渠道体验中，企业为客户提供一系列独立的渠道，通过这些渠道他们可以与品牌进行互动，尽管这些渠道通常是孤立的并且独立运作。然而，全渠道战略整合了这些渠道，为跨平台的客户创造了无缝统一的体验。
全渠道客户体验的一些示例包括：
虽然客户体验 (CX) 包括消费者对品牌的每一次直接和间接体验（从支持聊天到第三方在线评论），但客户服务和支持的范围较窄。通常情况下，客户服务指的是消费者基于公司从购买前调查到购买后跟踪的各种直接接触点而产生的整体感知。作为客户服务的一个子集，客户支持侧重于在客户遇到问题时提供反应性帮助。这包括故障排除、响应查询或处理投诉。重要的是，全渠道客户服务侧重于公司直接控制的渠道，而全渠道客户体验则意味着即使客户的间接体验也能够整合且无缝。
真正的全渠道客户体验提供了一系列跨多个接触点的内聚端到端互动，重点关注整个客户旅程。虽然这些战略起源于电子商务行业和全渠道零售环境，但它们正越来越多地被从保险公司到 B2B 软件供应商等企业所采用。这是因为，无论在哪个行业，顺滑的全渠道战略的一些好处包括：
全渠道体验让客户能够通过自己喜欢的渠道与组织进行不受干扰的互动。这带来了更短的响应时间、更少的摩擦和更高的总体满意度。这种满意度会推动业务增长。IBM 商业价值研究院在 2020 年和 2024 年的消费者调查中发现，三分之二的客户表示，信任是选择品牌时最重要的因素。
全渠道系统为所有客户接触点提供全面的数据。这种跨多个渠道跟踪和分析指标的能力可以更清晰地了解客户旅程，从而获得更细致、更准确的洞察分析。通过分析渠道之间的交互，企业可以获得客户行为、偏好和痛点的可操作的信息。
无缝的全渠道体验可通过与品牌进行持续、积极的互动来培养客户的忠诚度，无论客户是在下订单还是在解决问题。此外，全渠道战略允许组织主动解决客户问题，提供个性化体验并建立更深层次的关系。这些努力可以直接帮助提高留存率，并将单次购买者转变为终身拥护者。
通过促进长期积极的客户互动，并为消费者提供无缝体验，企业可以提高转化率并促进销售额。根据 IBM 和 Adobe 最近的一项研究，重视客户体验的组织的收入增长率是同行的三倍。全渠道战略通常会带来更多的交叉销售和追加销售机会。此外，随着客户能够在线上和线下渠道之间无缝切换，企业通常会在更广泛的平台上看到更多销售机会，从而进一步增加收入。
集中客户数据和流程，可减少冗余和运营成本，从而提高服务质量。它还为客户体验专家提供了与客户建立更具想象力和有意义之关系的工具。
全渠道客户体验解决方案为企业提供其运营和客户互动的实时可见性，使组织能够统一数据流。这种可见性可以更快地识别问题、更有效地分配资源并持续优化客户体验。这种可见性可以对消费者产生切实而直接的影响：咨询公司 McKinsey 的调查显示，67% 的客户表示，当他们与企业的互动不符合他们的需求时，他们会感到沮丧。3
绘制客户在所有渠道中的当前互动，以识别差距和痛点。这通常包括创建客户角色画像，或不同类型消费者的细分示例。许多组织创建了客户旅程地图，系统地绘制了整个企业生态系统中的客户互动。
使用统一的数据库或客户关系管理 (CRM) 系统实时存储和访问客户信息。这一步骤可能包括投资基于云的服务器以提高算力或实施先进的安全系统，特别是在医疗保健和金融等数据受到更严格监管的行业。
实施 AI、营销自动化平台和分析工具等技术来简化流程。一些组织自行构建这些工具，而另一些组织则依靠可信的第三方来操作客户数据。
与主要利益相关者一同制定指导方针，帮助确保所有平台、客户角色画像和互动的风格、视觉效果和消息的一致性。定义营销活动、联络中心呼叫、社交媒体交互和其他通信渠道的声音和意图。
确保渠道之间的顺畅交接，例如将客户背景从社交媒体转移到电话支持或实体店的面对面互动中。这可能涉及使用多种技术和平台，例如客户关系管理系统和工作流自动化。
定期测试客户旅程，收集反馈并适应不断变化的期望。这可能涉及衡量标准指标，例如净推荐值 (NPS) 或用户留存率。
CRM 集中了客户数据，提供跨渠道交互的统一视图。这有助于企业跟踪客户旅程并提供个性化体验。
这些平台通过电子邮件营销活动、短信、推送通知和其他渠道实现客户参与自动化。它们可确保根据客户行为定制一致的消息，并允许快速部署客户通信。
人工智能驱动的工具使用了生成式和会话式 AI，可通过实时聊天、消息发送应用程序和语音助手提供即时客户支持和服务。AI 助手可以在关键时刻将互动交还人类客服代理人员，以平衡效率和关系构建。
这些工具提供对各个接触点的客户行为的洞察分析，帮助识别趋势并优化全渠道战略。
部分公司提供集成的语音、电子邮件、聊天和社交媒体支持，确保科赴了解跨渠道客户互动的背景信息。
越来越多的 AI 和自动化技术在提升和简化全渠道客户体验方面发挥着关键作用。根据 IBM 商业价值研究院发布的一项针对企业领导者的调查，67% 的企业已经开始将这些技术集成到他们的客户服务中。利用这些工具，组织可以提供更智能、个性化的跨渠道交互，以便企业能够预测客户需求，更有效地解决问题，并在不牺牲质量的情况下扩大业务规模。这些技术在客户体验专业人员从客户交互中收集大量数据时非常实用，通常数据量很大，以至于人类无法有效解读。
在客户体验领域，AI 最广泛的应用之一，是分析客户数据以提供定制的建议和内容。在全渠道客户体验方面，这可能包括 B2B 客户根据其购买历史和行业趋势接收个性化产品建议，或者客户根据之前的互动情况收到有关故障排除问题的具体反馈。通常，AI 还用于智能细分受众和定制消息。
简单的聊天机器人曾经是提升客户体验的最受欢迎的工具，而 AI 助手和智能体已变得越来越强大和有用。AI 智能体通常是以任务为导向的系统，可自动执行订购或票务解决等常规任务，而 AI 助理则可与消费者建立更深层次的关系，以对话语言提供个性化建议和互动。这两种工具对于全渠道战略都非常关键，它们可以在客户跨渠道移动时统一客户互动，并在获得更多数据时持续完善客户体验战略。
人工智能驱动聊天机器人可以在任何时区、任何时间处理查询，并通过网站、应用程序和消息平台等渠道提供即时响应。例如，客户可以在移动应用程序上开始对话，并无缝过渡到人工客户以进行复杂的查询，同时保留所有上下文。
通过使用预测性分析，AI 可以识别客户行为模式，从而预测需求，并推荐主动解决方案。这可能意味着根据客户使用特定平台或网站的频率，分析客户流失率，确定客户服务流程中的薄弱环节，或者确定消费者在软件的哪些功能上花费时间最多，以便开发未来的产品。
通过情感分析，AI 可以分析客户互动，例如社交媒体帖子、电子邮件或聊天，以衡量他们对体验的满意度，并发现客户中的新趋势。联络中心通常会部署这一功能，以收集实时洞察分析，并确定需要改进的地方。
AI 通常用于通过自动执行重复性任务来简化客户体验中的后端流程。这可能涉及对跨渠道（例如，社交媒体投诉或在线评论）提出的问题进行自动分类，并将其转呈至正确的部门。依靠工作流自动化，客户报告的问题可能会自动分配给支持团队，并根据紧急程度确定优先次序。这些工具与对话式和生成式 AI 相结合，还可以立即响应需要立即关注的问题 - 例如，回应负面评论并为未来的服务提供折扣。
这些 AI 分支通过理解自然语言和上下文来改善语音和文本交互。例如，客户可以使用语音助手来检查订单状态，并获得额外的基于文本的资源的指导，而无需切换设备。
每家公司处理客户体验的方式都不同，但数据收集和集成等领域仍然是顺利部署全渠道体验的关键。一些最佳实践包括：
有效的数据管理是无缝全渠道体验的基础，而可靠的数据对于组织部署高级分析和 AI 至关重要。定期更新和删除重复数据等数据治理与卫生实践有助于确保准确性，而稳健的数据隐私措施则可建立客户信任。此外，使用数据来训练人工智能驱动之工具的组织通常会努力实现良好的数据治理实践，这意味着他们所利用的技术和数据要尽可能地可说明且透明。
为了创造有意义的全渠道体验，企业必须深入了解他们的客户。这通常涉及一个了解消费者的系统化过程，包括客户旅程映射、客户档案分析和接触点可视化。成功的组织将通过分析来自多个渠道的人口统计、偏好和行为来描画详细的客户角色。根据趋势或反馈定期重新审视和完善角色画像有助于确保持续的相关性。
维持卓越的全渠道策略需要持续的性能跟踪和对客户反馈的响应。妥善的客户体验策略会部署关键绩效指标 (KPI)，例如客户满意度分数 (CSAT)、净推荐值 (NPS) 和转化率，以衡量成功。此外，组织应通过受访、评论和社交媒体互动积极征求反馈。
技术是全渠道卓越的关键推动因素，拒绝利用现有数据的组织面临落后的风险。对 CRM 系统、AI 驱动的聊天机器人、营销自动化平台和高级分析等工具的战略投资，可简化流程，并增强客户互动。
成功的全渠道策略不仅限于销售点，还延伸到售后阶段。关注购买后体验可能涉及确保客户通过电子邮件、聊天或自助服务门户获得持续的支持。对于部分公司而言，这可能意味着主动管理退货、换货和保修索赔。提供积极、不断迭代的购后体验可加强关系，推动长期成功。
1. Fueling growth through moments of customer delight，McKinsey，2024 年 8 月 13 日（IBM.com 外部链接）
2. Personalizing the customer experience，McKinsey，2020 年 4 月 20 日（IBM.com 外部链接）
3. The value of getting personalization right or wrong is multiplying，McKinsey，2021 年 11 月 12 日（IBM.com 外部链接）
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