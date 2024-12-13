与仅为客户提供多种独立参与方式的多渠道方法不同，全渠道方法有助于确保渠道互联互通。无论客户是在网站上使用电子邮件或社交媒体，还是进入实体店，全渠道客户体验都有助于确保沟通统一顺畅，并且每个渠道都反映相同的风格、品牌和信息，以保持一致的用户体验。

在整个客户旅程中实施强大的全渠道体验，可能是企业成功的关键因素，无论其客户是个人消费者还是其他企业。根据麦肯锡近期的一份报告，价值与已经满意的消费者是否对品牌体验感到“愉悦”之间存在着直接联系。1虽然全渠道营销和吸引新客户对于品牌发展关键，但留住现有客户比吸引新客户更有利可图。这意味着，为了优化收入并保持可持续发展，许多组织都会优先考虑培养客户忠诚度，而不是消费者偏好的渠道。

通常，全渠道客户体验还涉及一定程度的数据同步，以便客户偏好可以在各平台之间共享。例如，如果客户放弃了桌面上的购物车，他们可能会通过电子邮件或移动应用程序收到提醒或折扣优惠。这些数据用于高级个性化，以提供量身定制的推荐和跨渠道互动，这种做法符合客户期望，因为 80% 的人需要这种以客户为中心的方法。2