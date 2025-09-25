容器化将软件应用及其所有依赖项打包到称为容器的隔离、可移植单元中。与那些特定的虚拟机 (VM) （需要完整操作系统 (OS)）不同，容器共享主机 OS 内核，同时通过如 Linux 命名空间和 cgroups 等功能保持应用隔离。

每个容器都包含运行所需的应用代码、运行时、系统工具、库和设置，全部打包为容器镜像，也就是只读模板，作为创建容器的蓝图。这种方法可以确保无论部署在开发人员的笔记本电脑、测试环境、生产数据中心还是混合云基础设施中，都能保持一致的性能。

容器化和进程隔离的概念已经存在数十年，但 2013 年 Docker 的出现彻底改变了这一领域。Docker 提供了简单的企业级开发工具和通用打包方法，加速了主流采用。

在 Docker 大获成功之后，Kubernetes 成为占主导地位的容器编排平台。该平台最初由 Google 开发，后于 2014 年作为开源项目捐赠给云原生计算基金会 (CNCF)。

这一技术堆栈构成了容器管理工具和实践构建的基础。像 Docker 这样的容器引擎用于处理运行时执行。像 Kubernetes 这样的编排平台可以管理数十万个容器化应用程序的调度和自动部署、管理和扩展等操作复杂性。

Docker 和 Kubernetes 的强大组合推动了广泛的企业采用。2021 年的 IBM 调查发现，61% 的受访者在过去 2 年内已将容器纳入至少一半的新应用程序中。该调查还显示，64% 的受访者计划在未来开发中采用类似的采纳率。