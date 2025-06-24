从最基本的层面上讲，AI 系统专为独立“思考”和决策而构建。同时，认知计算则用于模拟更接近人类的思维过程，为人类决策提供信息，而非取代人类决策。



举个例子，不妨将 AI 设想为可服务于特定用途的工具。相比之下，认知计算机更像是数字助理，可为整个决策过程提供信息，从而实现更广泛的目标。

如果说 AI 是可以提供 A 和 B 之间最快路线的 GPS，那么认知计算机更像是旅行指南。AI 可以参考现有的地图和交通数据，提供它“认为”最佳的路线。

然而，认知系统与用户一起工作，以了解他们的偏好并响应与上下文更相关的信息。当天气好且存粹的效率不是首要考虑因素时，它可能会突出显示沿途的有趣景点或选择风景更优美的路线。

一般来说，AI 可以视作专业的问题解决工具。AI 系统擅长快速分析大量数据，识别模式并根据预定义规则做出决策。认知系统旨在发挥拟人化思维能力，它基于 AI 功能而构建，但更善于理解复杂的非结构化数据。它们可学习交互行为，并提供解释和建议。

AI 作为统称，更常用于指代特定类型的有限计算机模型，例如神经网络和大语言模型 (LLM)。相反，最好将认知计算视为混合方法。它能结合认知科学和计算机科学，建立有助于增强和辅助人类决策过程的系统。

认知系统通常使用机器学习 (ML) 或深度学习等 AI 技术来提高模式识别或语音识别能力。此外，这类系统还能实时处理、采集和响应大量数据。它们可以从各种潜在数据或输入源（例如视觉、手势或听觉提示）中提取信息。

尽管任何单个 AI 模型的范围都可能受到限制，导致其难以超出预期范围，但认知计算系统的设计却有所不同。它们非常适合解决涉及模棱两可、不确定性或非具体答案的复杂问题。

换句话说，AI（正如我们今天所知的那样）旨在弥合差距，为平凡或具有挑战性的任务提供捷径。认知计算更大程度上是一种增强人类认知以做出更明智决策的尝试。认知计算将 AI 与人机交互、对话和叙述生成技术等补充学科相结合，创造出能像人类一样学习、推理和理解的机器。这种方法可以帮助用户做出更好的决策。

虽然一些 AI 模型可能非常熟练，甚至超越了人类的能力，但即使是最先进的 AI 系统，也只能执行狭窄范围的任务。尽管广泛使用的 AI 系统似乎功能广泛，但基于规则的指令限制了它们掌握人类认知的灵活性和精细度。

在涉及情境的任务中，例如理解自然语言或识别特定对象，AI 无法完全取代或复制人类智能，至少现在还不能。”

认知计算的目的并不是取代人类的决策。相反，它试图模仿负责人类思维过程的认知系统类型，改善用户的决策。