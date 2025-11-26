用户采纳度——即员工学习使用 CMMS 并将其功能整合到维护任务中的熟练程度——直接关系到 CMMS 的成功与否。

先进的 CMMS 工具具有高度可扩展性，无论用户规模大小都能保持效能。但若缺乏通过严格实践与培训实现的用户深度采纳，组织可能永远无法完全实现其 CMMS 投资价值。