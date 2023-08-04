标签
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

医疗 CMMS：定义、核心优势与应用场景

医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种软件平台，专为满足医疗机构的需求而设计。

CMMS 平台为医疗机构运营团队提供集中化管理中心，用以自动化并精简维护工作流、监控资产性能，并提升数据驱动的决策能力。

医院、诊所及专科医疗中心等医疗设施结构复杂，维护工作极具挑战。医疗 CMMS 解决方案是企业资产管理 (EAM) 的关键组成部分，通过整合软件、系统与服务，助力医疗团队维护关键资产。

在严格监管的医疗行业中，CMMS 平台帮助运维团队优化资产运行时间、精简维护流程并实现合规自动化。采用 CMMS 管理维护活动的医疗机构能提升患者安全性、降低成本并减少人为失误可能。

何为 CMMS？

计算机化维护管理系统是协助企业通过集中式数字中心实现工作流自动化并优化维护运营的软件平台。

在 CMMS 软件广泛应用前，维护管理者被迫依赖检查清单和电子表格等人工工具进行维护流程。随着技术发展使资产日益复杂，这些传统方法迅速过时。

现代 CMMS 解决方案是推动数字化转型的关键赋能工具，使企业能运用人工智能 (AI)机器学习 (ML)物联网 (IoT) 等新技术提升效率并优化资产性能。CMMS 平台需求旺盛，全球市场规模去年估计近 13 亿美元，预计年复合增长率 (CAGR) 将达 11%。1

CMMS 为医疗机构带来的关键优势

现代 CMMS 解决方案帮助医疗机构更高效地规划、创建、跟踪和组织服务请求、工单及日常维护，减轻有限编制的生物医学设备技术员 (BMET) 过重的任务规划负担。

通过将先前依赖人工的维护管理环节自动化，CMMS 解决方案助力医疗机构优化维护运营。

接下来详细说明医疗 CMMS 软件核心优势。云端 CMMS 平台使技术人员能通过移动设备执行移动维护、跟踪工单并远程处理维护任务。

  • 提升运营效率： CMMS 解决方案旨在自动化医疗机构中耗时的多项人工任务（如工单管理、预防性维护排程、库存管理、工作流跟踪等）。自动化这些流程帮助医疗维护团队保持医疗设备处于最佳状态，确保医务人员获得高效工作所需的设备。 CMMS 解决方案还能帮助维护团队按重要性及时效性确定任务优先级。当维护工作能有效区分任务优先级时，医疗机构可更轻松避免影响患者诊疗的设备故障与停机。
  • 强化员工培训： 现代 CMMS 支持医疗技术人员开展培训与知识共享，使团队每位成员都能充分发挥才能。 例如，医疗 CMMS 软件可存储操作手册、使用指南及故障排除文档，帮助经验不足的技术人员快速掌握基础知识，同时让资深技术人员能承担更复杂的任务。
  • 远程患者监护： 许多先进 CMMS 平台为负责居家患者监护的医护人员提供远程监控功能。CMMS 工具使技术人员能够实时采集数据、监控设备性能并远程诊断问题，无需亲临现场。 借助移动端访问 CMMS 平台，技术人员可随时随地及时处理问题，减少多次现场巡检需求，从而优化时间与资源配置。
  • 更高效率的调度： 现代 CMMS 能优化人力资源调度，整合技术人员可用性、技能组合及工作负荷等因素。通过高效分配任务与路线，CMMS 有助于确保技术人员合理配置，关键设备的维护与修理得以及时完成。
  • 改善沟通协作： CMMS 软件简化供应商与厂商间的沟通流程，帮助生物医学设备技术员跟踪医疗机构的设备维护合同、保修信息及服务协议。 供应商协调功能还能确保医疗机构获得所需支持，并能借助外部专业知识。
  • 延长资产生命周期： CMMS 可提供医疗机构关键医疗资产从采购安装到维护优化直至报废的全生命周期全景视图。 通过追踪资产历史记录、维护活动及性能数据，CMMS 支持管理层就关键资产做出更明智的决策。采用战略性资产维护方法有助于医疗机构优化设备使用方式，减轻技术人员过重工作负荷。
  • 更优数据可视化： CMMS 平台可收集分析医疗机构数据（如设备性能、维护成本、技术人员工作效率），并以易于管理者理解的方式呈现。 利益相关方可构建查看定制化报告，可视化趋势数据并监控资产功能，使故障排查与库存管理更简便。这些信息帮助管理者识别低效环节、改进流程并制定人员配置决策。
  • 提升资产运行时间： 在医疗机构中，正常运行的高科技设备直接影响患者治疗结果，因此最大化资产运行时间至关重要。 CMMS 软件使 BMET 团队能够实施预测性维护方案并跟踪预防性维护任务，推动医疗机构从被动维护转向主动维护策略，最大限度减少资产故障。
  • 自动化合规管理： 医疗机构必须遵守一系列严格的监管标准。CMMS 通过提供全面的资产追踪及维护检查、维护任务与修理的详细记录，帮助机构保持合规。 这些功能配合能向技术人员发送实时资产状态通知的移动应用，协助医疗保险与医疗补助服务中心 (CMS) 等医疗组织实现审计就绪状态。
  • 替代性设备维护： 替代性设备维护是一种基于风险、数据驱动的策略，由 CMMS 系统实现，使医院及其他医疗机构能根据自身历史数据调整制造商推荐的维护计划。 AEM 通过将刻板的定期维护流程转变为更定制化且符合法规要求的维护方式，帮助医疗机构优化资产性能、降低成本并保障患者安全。

医疗 CMMS 核心功能

现代医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 解决方案是集中化、数据驱动的企业平台，能简化和自动化医疗机构的维护运营。

CMMS 解决方案帮助维护管理者更高效地维修医疗设备、优化资产生命周期管理，并做出更明智的数据驱动决策。接下来详细说明其核心功能。

工单管理

医疗 CMMS 软件自动化处理 工单 管理的关键环节，如维护请求和技术人员调度，并跟踪每项任务直至完成。

这一流程确保医疗机构能为资产组合中的每项设备建立详细的维护历史记录，符合美国医疗认证机构联合委员会发布的保修要求。

库存管理

医疗 CMMS 软件帮助负责医疗机构库存管理的采购经理追踪备件与工具，并保持详细记录。

部分 CMMS 平台可设置为在库存短缺时自动重新订购物品，协助管理者减少零件短缺并优化库存水平。

预防性与预测性维护排程

医疗 CMMS 软件平台帮助维护运营团队摆脱仅在设备故障时才进行维修或更换的被动维护模式。

现代 CMMS 工具使维护团队能够实施预测性与预防性维护流程——基于物联网设备采集的实时维护数据生成工单。实践证明，这些措施能延长资产寿命并降低医疗机构发生高成本设备故障的可能性。

数据可视化

先进的医疗 CMMS 软件平台配备可视化关键绩效指标 (KPI) 的用户友好型 仪表板 ，如平均修复时间 (MTTR)平均故障间隔时间 (MTBF)。这些先进系统使医疗机构管理者能实时追踪维护运营团队绩效、资产健康状况、运行时间、停机时间及设备损耗情况。

医疗设备资产生命周期管理的四个阶段

医疗设备资产生命周期管理 (ALM) 是一种全面、战略性的方法，用于管理如磁共振成像 (MRI) 仪、呼吸机及监护仪等医疗设备的全生命周期。该流程贯穿从采购安装到优化处置的全过程。ALM 帮助医疗机构确保其依赖的资产安全有效，并持续符合相关法规要求。

医疗机构实施 ALM 对患者安全至关重要，能确保医护人员用于诊疗的医疗设备安全可靠。同时 ALM 帮助维护团队确保其操作符合联合委员会、美国食品药品监督管理局 (FDA) 等医疗标准。

医疗设备 ALM 通常划分为四个阶段：

  1. 采购阶段：在采购阶段，医疗机构利益相关方规划医疗设备采购，综合考虑成本、性能及所需培训与维护等因素。
  2. 安装部署阶段：在安装和部署阶段，新购医疗设备完成安装调试，并根据采购机构的具体需求进行配置优化。
  3. 优化阶段：在优化阶段，管理者通过跟踪资产使用情况和 KPI，精细调整设备运行状态，评估其满足机构需求的程度。
  4. 维护与处置阶段：在医疗设备的全生命周期中，通过 CMMS 系统的预防性与预测性维护功能持续进行维护。当 KPI 显示设备无法满足医疗机构需求时，将对其进行安全高效的处置。

-

医院环境中的 CMMS 应用场景

以下是医院运用计算机化维护管理系统 (CMMS) 改善维护运营的五个实际案例。

预防性维护

医院及其他类型医疗机构的基础设施依赖医疗 CMMS 软件，通过预防性维护 (PM) 计划来维护其医疗设备。CMMS 利用实时数据跟踪资产运行状况，能在零件故障导致停工前主动安排维修，执行纠正性维护。维护管理软件可自动生成工单，并通过移动应用向医院技术人员发送通知。
预测性维护

支持 IoT 的 CMMS 工具帮助医院维护管理者实时监控设备振动、温度及液体水平等关键性能指标，促进预测性维护方法的实施。CMMS 解决方案助力医院及其工作人员避免意外设备故障，延长昂贵医疗设备的使用寿命，并实现以往需手动操作的医院维护环节自动化。
设施管理

医院运用 CMMS 工具实现供暖通风与空调、管道及电力等临床设备保障系统的自动化管理。CMMS 能集中化医疗设施管理运营，自动化工单跟踪与库存管理，协助医院设施管理者实时追踪资产性能。当医院设备零件或系统发生故障时，CMMS 将自动触发服务请求并分派工单，通过移动应用通知技术人员。
法规一致性

在多个地区运营医院及其他医疗机构的医疗组织，面临健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 等法律的严格合规要求。该法案是美国禁止未经授权披露患者机密健康信息 (PHI) 的联邦法律。医疗 CMMS 软件能自动化合规管理环节，确保机构遵守法规要求，并降低合规报告中人为失误的可能性。
资本规划

医院依赖 X 光机、灭菌设备、扫描仪及手术机器人等复杂的关键资产来维持运作。医疗 CMMS 软件解决方案可通过编程设定，利用 IoT 传感器收集的实时数据跟踪医疗设备性能，并进行数据分析，帮助利益相关方了解这些资产的成本效益。这些洞察对于指导资本规划以及关于当前与未来资产投资策略的决策至关重要。

医疗机构 CMMS 的未来发展

随着医疗行业持续演进并适应不断变化的市场需求，医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件将继续发挥关键作用。以下是未来几年可能持续创新的三个领域：

  • 临床工程：临床工程——即复杂医疗设备全生命周期的管理工作，正越来越多地由 CMMS 平台承担。未来随着 CMMS 解决方案获得更高自主性并能够处理更多任务，这一趋势预计将持续发展。该模式有助于设施维护团队更好地满足服务机构的维护需求。
  • 增强现实辅助资产维护：增强现实 (AR) 技术通过将数字信息实时融入用户环境，已在改变维护团队处理复杂资产维修的方式。技术人员借助 AR 技术可实时接收维修资产的操作指导，从而增强 CMMS 的远程指导与培训能力，缩短资产维修周期。
  • 生成式 AI 赋能资产管理：企业领导者日益关注生成式 AI (gen AI)，这类能响应用户需求生成内容的 AI 技术，正被用于改进实体资产管理。在医疗 CMMS 领域，生成式 AI 可发布跟踪工单、分析报告实时物联网数据，并制定详细的资产维护策略。部分更先进的 CMMS 解决方案允许用户直接通过自然语言与系统交互，以寻求指导、生成报告或发布工单。
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
