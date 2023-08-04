CMMS 平台为医疗机构运营团队提供集中化管理中心，用以自动化并精简维护工作流、监控资产性能，并提升数据驱动的决策能力。

医院、诊所及专科医疗中心等医疗设施结构复杂，维护工作极具挑战。医疗 CMMS 解决方案是企业资产管理 (EAM) 的关键组成部分，通过整合软件、系统与服务，助力医疗团队维护关键资产。

在严格监管的医疗行业中，CMMS 平台帮助运维团队优化资产运行时间、精简维护流程并实现合规自动化。采用 CMMS 管理维护活动的医疗机构能提升患者安全性、降低成本并减少人为失误可能。