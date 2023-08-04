医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种软件平台，专为满足医疗机构的需求而设计。
CMMS 平台为医疗机构运营团队提供集中化管理中心，用以自动化并精简维护工作流、监控资产性能，并提升数据驱动的决策能力。
医院、诊所及专科医疗中心等医疗设施结构复杂，维护工作极具挑战。医疗 CMMS 解决方案是企业资产管理 (EAM) 的关键组成部分，通过整合软件、系统与服务，助力医疗团队维护关键资产。
在严格监管的医疗行业中，CMMS 平台帮助运维团队优化资产运行时间、精简维护流程并实现合规自动化。采用 CMMS 管理维护活动的医疗机构能提升患者安全性、降低成本并减少人为失误可能。
现代 CMMS 解决方案帮助医疗机构更高效地规划、创建、跟踪和组织服务请求、工单及日常维护，减轻有限编制的生物医学设备技术员 (BMET) 过重的任务规划负担。
通过将先前依赖人工的维护管理环节自动化，CMMS 解决方案助力医疗机构优化维护运营。
接下来详细说明医疗 CMMS 软件核心优势。云端 CMMS 平台使技术人员能通过移动设备执行移动维护、跟踪工单并远程处理维护任务。
现代医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 解决方案是集中化、数据驱动的企业平台，能简化和自动化医疗机构的维护运营。
CMMS 解决方案帮助维护管理者更高效地维修医疗设备、优化资产生命周期管理，并做出更明智的数据驱动决策。接下来详细说明其核心功能。
医疗 CMMS 软件自动化处理 工单 管理的关键环节，如维护请求和技术人员调度，并跟踪每项任务直至完成。
这一流程确保医疗机构能为资产组合中的每项设备建立详细的维护历史记录，符合美国医疗认证机构联合委员会发布的保修要求。
医疗 CMMS 软件帮助负责医疗机构库存管理的采购经理追踪备件与工具，并保持详细记录。
部分 CMMS 平台可设置为在库存短缺时自动重新订购物品，协助管理者减少零件短缺并优化库存水平。
医疗 CMMS 软件平台帮助维护运营团队摆脱仅在设备故障时才进行维修或更换的被动维护模式。
现代 CMMS 工具使维护团队能够实施预测性与预防性维护流程——基于物联网设备采集的实时维护数据生成工单。实践证明，这些措施能延长资产寿命并降低医疗机构发生高成本设备故障的可能性。
先进的医疗 CMMS 软件平台配备可视化关键绩效指标 (KPI) 的用户友好型 仪表板 ，如平均修复时间 (MTTR) 与平均故障间隔时间 (MTBF)。这些先进系统使医疗机构管理者能实时追踪维护运营团队绩效、资产健康状况、运行时间、停机时间及设备损耗情况。
医疗设备资产生命周期管理 (ALM) 是一种全面、战略性的方法，用于管理如磁共振成像 (MRI) 仪、呼吸机及监护仪等医疗设备的全生命周期。该流程贯穿从采购安装到优化处置的全过程。ALM 帮助医疗机构确保其依赖的资产安全有效，并持续符合相关法规要求。
医疗机构实施 ALM 对患者安全至关重要，能确保医护人员用于诊疗的医疗设备安全可靠。同时 ALM 帮助维护团队确保其操作符合联合委员会、美国食品药品监督管理局 (FDA) 等医疗标准。
医疗设备 ALM 通常划分为四个阶段：
-
以下是医院运用计算机化维护管理系统 (CMMS) 改善维护运营的五个实际案例。
医院及其他类型医疗机构的基础设施依赖医疗 CMMS 软件，通过预防性维护 (PM) 计划来维护其医疗设备。CMMS 利用实时数据跟踪资产运行状况，能在零件故障导致停工前主动安排维修，执行纠正性维护。维护管理软件可自动生成工单，并通过移动应用向医院技术人员发送通知。
支持 IoT 的 CMMS 工具帮助医院维护管理者实时监控设备振动、温度及液体水平等关键性能指标，促进预测性维护方法的实施。CMMS 解决方案助力医院及其工作人员避免意外设备故障，延长昂贵医疗设备的使用寿命，并实现以往需手动操作的医院维护环节自动化。
医院运用 CMMS 工具实现供暖通风与空调、管道及电力等临床设备保障系统的自动化管理。CMMS 能集中化医疗设施管理运营，自动化工单跟踪与库存管理，协助医院设施管理者实时追踪资产性能。当医院设备零件或系统发生故障时，CMMS 将自动触发服务请求并分派工单，通过移动应用通知技术人员。
在多个地区运营医院及其他医疗机构的医疗组织，面临健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 等法律的严格合规要求。该法案是美国禁止未经授权披露患者机密健康信息 (PHI) 的联邦法律。医疗 CMMS 软件能自动化合规管理环节，确保机构遵守法规要求，并降低合规报告中人为失误的可能性。
医院依赖 X 光机、灭菌设备、扫描仪及手术机器人等复杂的关键资产来维持运作。医疗 CMMS 软件解决方案可通过编程设定，利用 IoT 传感器收集的实时数据跟踪医疗设备性能，并进行数据分析，帮助利益相关方了解这些资产的成本效益。这些洞察对于指导资本规划以及关于当前与未来资产投资策略的决策至关重要。
随着医疗行业持续演进并适应不断变化的市场需求，医疗计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件将继续发挥关键作用。以下是未来几年可能持续创新的三个领域：
