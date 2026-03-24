数字证书——也称为 X.509 证书，源于定义其格式的 X.509 标准——是用于验证 数字身份 的电子文档。证书 主要 由 非人 身份及 机器身份 使用，例如服务器、 软件、 计算机 及 物联网 (IoT) 端点。

证书依赖于一个称为 公钥基础设施 (PKI) 的框架，该框架使用 非对称 加密技术 来 验证 实体的身份 并保护它们之间的通信安全。

更具体地说，非对称 加密系统 使用两个不同的密钥——公钥与私钥——来加密及解密 数据。任何人都可以使用公钥来加密数据。然而，只有相应 私钥 的持有者才能解密该数据。

数字证书用于 证明 特定的私钥 属于特定的 实体，而持有真实证书通常被视为该实体身份的证明。

从某种意义上说，证书有点像房屋地契：它记录了某份财产（密 钥）归属于谁 ， 如果有人持有地契， 他们很可能就是该财产的合法所有者。

但这一类比也揭示了证书 的局限性以及保护证书的重要性。如果恶意行为者窃取了证书，他们便可以伪装成可信 实体——而其他用户 可能会信以为真，从而导致潜在的灾难性后果。

例如，假设 威胁行为者 窃取或伪造了某个合法网站 证书的副本。然后，该攻击者制作了旨在窃取用户凭据的恶意网站副本。由于攻击者持有 看似真实的 证书，网页浏览器会认为他们的 钓鱼 网站是 正牌网站，用户也就 不会 收到任何关于该 网站为 伪造的警告。

为降低 证书落入不当之人手中的风险， 大多数证书仅在有限 时间段内有效。 证书 过期 是一种 网络安全 措施，非常类似于定期的凭据轮换。即使攻击者获得了有效 证书，其用途也有限——前提是 真正的所有者 没有 先将其吊销。